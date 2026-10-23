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100 से ज्यादा बाराती और 10 से अधिक गाड़ियां शादी में नहीं हो पाएंगी शामिल, इस पंचायत ने इन चीजों पर लागाया बैन, उल्लंघन पर जुर्माना

महापंचायत में लिए गए 17 फैसले ( ETV Bharat )

सिरमौर: शादी-ब्याह में फिजूलखर्ची के कारण परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए सिरमौर जिले के शिलाई खत के 52 गांवों ने सामूहिक रूप से बड़ा फैसला लिया है. शादियों में अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाने, पारंपरिक रीति-रिवाजों को संरक्षित करने और सामाजिक कुरीतियों को रोकने के उद्देश्य से 17 महत्वपूर्ण निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं. इन नियमों का उल्लंघन करने पर 52,000 रुपए जुर्माने के साथ पूरे खत के लिए सामूहिक भोज देने का प्रावधान किया गया है.

दरअसल शिलाई गांव स्थित माता ठारी के सांझा प्रांगण में आयोजित बैठक की अध्यक्षता शिलाई खत के जेलदार दिनेश तोमर ने की. इसमें खत के विभिन्न गांवों के प्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने भाग लिया. बैठक में शादी-विवाह की रस्मों में बढ़ते खर्च, उपहारों और दान की परंपराओं, बारात में होने वाले दिखावे के साथ सामाजिक आयोजनों को अधिक सादगीपूर्ण बनाने पर चर्चा की गई. इसके बाद उपस्थित प्रतिनिधियों ने सभी 17 प्रस्तावों का समर्थन किया.

लकड़ी कटाई से लेकर माश खाने की रस्म तक के नियम तय महापंचायत में तय किया गया कि लकड़ी कटाई की रस्म के दिन केवल 20 से 25 लोग ही बुआरे (गांव के ही सामूहिक श्रमदाता) के तौर पर शामिल होंगे. इस दिन गांव के अन्य लोगों और मेहमानों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा. माश खाने की प्रथा को भी सीमित करने का निर्णय लिया गया है. इसमें केवल उसी परिवार के सदस्य शामिल होंगे, जिनका आपस में बंटवारा हुआ है. इस रस्म में बेड़ा और गांव शामिल नहीं होंगे और माश खाने भी संबंधित परिवार के सदस्य ही जाएंगे. मामा स्वागत की रस्म में भी बदलाव किया गया है. स्वागत के दिन केवल बरतवारे यानी सगे मामा और मामी शामिल होंगे. अन्य मामाओं का स्वागत अगले दिन शाम 5 बजे किया जाएगा. इसी दिन दूल्हे के परिवार यानी कुड़बे के सदस्य भी भोजन के लिए शामिल होंगे. बारात में 100 से ज्यादा बाराती और 10 गाड़ियां नहीं शादी समारोहों में अनावश्यक भीड़ और खर्च को कम करने के लिए बारातियों की संख्या अधिकतम 100 निर्धारित की गई है. बारात में 10 से अधिक गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. बारात में शराब पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. हालांकि, इच्छुक लोगों के लिए बारात की वापसी पर शाम 7 से रात 9 बजे तक केवल टेंट में शराब वितरण की व्यवस्था निर्धारित की गई है. बीयर और अन्य नशीले पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. डीजे और टेंट की व्यवस्था भी सीमित रखी जाएगी. डीजे केवल दो दिन चलाया जा सकेगा. लड़की की शादी में महिला संगीत के दिन भी डीजे लगाने की अनुमति रहेगी. नेवदा और मामा के ढंग की राशि भी निर्धारित पुरानी परंपराओं को संरक्षित रखने के लिए शादी के अगले दिन निभाई जाने वाली नेवदा रस्म को जारी रखने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही नेवदे के रूप में 10 रुपए और मामा के ढंग के रूप में 501 रुपए की राशि निर्धारित की गई है. महापंचायत ने दशूठन (बच्चे के जन्म 10 दिन बाद होने वाला कार्यक्रम) की रस्मों में भी आमंत्रित लोगों की संख्या सीमित की है. अब इन अवसरों पर गांव से केवल एक-एक सदस्य को आमंत्रित किया जाएगा. दुल्हन के लिए पांच प्रकार के गहने निर्धारित शादी में गहनों के प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा पर अंकुश लगाने के लिए दुल्हन के लिए केवल पांच प्रकार के गहने निर्धारित किए गए हैं. इनमें कान और नाक के गहने, मंगलसूत्र, पैरों की पायल और चुटकी शामिल हैं. गांव की अन्य महिलाएं भी शादी के दिन इतने ही गहने पहनेंगी. भांजे या भांजी की शादी में कपड़े और जूते देने की परंपरा को भी सीमित किया गया है. अब ये दान केवल दूल्हा, दुल्हन और उनकी माता यानी धींटी तक सीमित रहेगा. परिवार या रिश्तेदारों की धींटियों (बहनें, ध्याण) और भांजियों को दान के रूप में केवल लिफाफा दिया जाएगा. गांव की अन्य धींटियों या भांजियों को कोई दान नहीं दिया जाएगा.