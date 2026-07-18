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गोह का शिकार करने पर 3 लोग गिरफ्तार, इस एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

पांवटा साहिब में अवैध शिकार आरोप में तीन लोग गिरफ्तार. आरोपियों के कब्जे से तीन मृत और एक जीवित मॉनिटर लिज़र्ड मिले हैं.

मॉनिटर लिजर्ड के शिकार के आरोप में तीन गिरफ्तार
मॉनिटर लिजर्ड के शिकार के आरोप में तीन गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 9:53 AM IST

2 Min Read
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सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में वन विभाग ने वन्यजीव संरक्षण अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए मॉनिटर लिज़र्ड (गोह) के शिकार के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से तीन मृत और एक जीवित मॉनिटर लिज़र्ड बरामद की गई है. साथ ही एक शिकारी कुत्ता भी मिला है. वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

वन विभाग ने तीनों आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है कि आरोपियों का संबंध किसी बड़े शिकार या वन्यजीव तस्करी नेटवर्क से तो नहीं है और वो मॉनिटर लिज़र्ड को कहां ले जा रहे थे.

बैग से मिले तीन मृत और एक जिंदा मॉनिटर लिजर्ड

सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) आदित्य शर्मा ने बताया कि 'विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग मॉनिटर लिज़र्ड का शिकार कर उन्हें ले जा रहे हैं. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने राजबन क्षेत्र में नाकाबंदी कर संदिग्धों की जांच शुरू की. इसी दौरान तीन लोगों को रोककर उनकी तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान आरोपियों के पास मौजूद सफेद रंग के बैग से तीन मृत और एक जीवित मॉनिटर लिज़र्ड बरामद की गई. इसके अलावा उनके कब्जे से एक शिकारी कुत्ता भी मिला. वन विभाग ने जीवित मॉनिटर लिज़र्ड को सुरक्षित अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि मृत मॉनिटर लिज़र्ड को भी जांच के लिए कब्जे में लिया गया है.'

एसीएफ आदित्य शर्मा ने कहा कि वन्यजीवों के शिकार और तस्करी के खिलाफ विभाग का अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने लोगों से भी अपील की कि यदि कहीं भी वन्यजीवों के शिकार या तस्करी जैसी कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके.

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