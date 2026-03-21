ETV Bharat / state

हिमाचल में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कुख्यात तस्कर 'बुलबुल' गिरफ्तार, कई राज्यों में फैला था नेटवर्क

पुलिस के अनुसार महमूद अली उर्फ बुलबुल लंबे समय से अंतर्राज्यीय स्तर पर नशा तस्करी में सक्रिय रहा है.

DRUG SMUGGLER BULBUL ARRESTED
कुख्यात तस्कर 'बुलबुल' गिरफ्तार (IANS)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 3:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. राज्य गुप्तचर विभाग (सीआईडी) की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और जिला सिरमौर पुलिस की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय नशा तस्कर महमूद अली उर्फ बुलबुल, निवासी पांवटा साहिब को PIT NDPS एक्ट के तहत डिटेन कर आदर्श केंद्रीय कारागार नाहन भेज दिया है.

पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई प्रदेश सरकार के गृह विभाग द्वारा 18 मार्च 2026 को जारी आदेशों के अनुपालन में की गई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ-एफयू सीआईडी शिमला के नेतृत्व और प्रभारी पुलिस थाना पांवटा साहिब की अगुवाई में संयुक्त अभियान चलाया गया. इसके तहत आरोपी को बातामंडी क्षेत्र से विधि अनुसार धारा 3(1) PIT NDPS एक्ट के अंतर्गत निरुद्ध (डिटेन) किया गया. पुलिस द्वारा सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरोपी को समस्त अभिलेखों सहित आदर्श केंद्रीय कारागार नाहन भेज दिया गया है, जहां वह आगामी आदेशों तक निरुद्ध रहेगा.

राजस्थान-हरियाणा में भी दर्ज गंभीर मामले

पुलिस जांच में सामने आया है कि महमूद अली लंबे समय से अंतर्राज्यीय स्तर पर नशा तस्करी में सक्रिय रहा है. इसके खिलाफ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में धारा 8/15(सी), 29 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज है, जिसमें इसके कब्जे से 1042.850 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया गया था. इसके अलावा हरियाणा के जींद में धारा 18(सी) NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज पाया गया, जिसमें इसके कब्जे से 2.563 किलोग्राम अफीम बरामद हुई थी. आगामी आदेशों तक यह जेल में रहेगा। इसके विरुद्ध नशा के कारोबार में रोक लगाने के लिए अन्य कार्रवाई भी जारी है.

नशा तस्करों पर लगातार कड़ा शिकंजा

जिला पुलिस के अनुसार सरकार नशे के खात्मे के लिए पूर्ण रूप से दृढ़ संकल्प है. इसी कड़ी में जिला सिरमौर पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है. हाल के दिनों में बड़े तस्करों के साथ-साथ मध्यम और छोटे स्तर पर नशा कारोबार में संलिप्त लोगों को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है.

एसटीएफ और जिला पुलिस का संयुक्त अभियान जारी

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करों के नेटवर्क को जड़ से समाप्त करने के लिए राज्य स्तर पर गठित स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और जिला सिरमौर पुलिस कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है. संयुक्त अभियानों के माध्यम से नशा तस्करों के पूरे नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

असामाजिक तत्वों को सख्त चेतावनी

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी. एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे नशे के कारोबार से संबंधित किसी भी गतिविधि की विश्वसनीय सूचना पुलिस के साथ साझा करें. सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी.

ये भी पढ़ें: सैलानियों की पसंद बना जिला कुल्लू, साल 2025 में आए 27.45 लाख से अधिक सैलानी, दूसरे नंबर पर ये जिला

TAGGED:

SIRMAUR DRUGS CASE
DRUGS SMUGGLING HIMACHAL
SP SIRMOUR NS NEGI
PAONTA SAHIB DRUGS
DRUG SMUGGLER BULBUL ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.