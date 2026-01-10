ETV Bharat / state

39 सीटर निजी बस में 75 लोग थे सवार, प्रशासन ने जारी की मृतकों और घायलों की सूची

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को जिला सिरमौर के हरिपुरधार के पास हुए बस हादसे में एक बड़ा अपडेट सामने आया है. जिला सिरमौर प्रशासन ने शनिवार को हादसे के मृतकों और घायलों की सूची जारी की है, जिसके मुताबिक इस बस में 66 नहीं बल्कि 75 लोग सवार थे. यानी हादसे के वक्त 39 सीटर बस पूरी तरह से ओवरलोड थी. हालांकि हादसे का कारण अभी तक सड़क पर पड़े पाले पर बस का स्किड होना सामने आया है. वहीं,

जिला प्रशासन से हादसे की जांच के आदेश दिए है और जांच के बाद ही वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. शनिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक विनय कुमार, डी.सी. सिरमौर प्रियंका वर्मा और एसपी एनएस नेगी घटनास्थल पर पहुंचे है.

डीसी ने बताया, 'बस में 75 लोग सवार थे, जिनमें 14 लोगों की मौत और 61 लोग घायल हुए है'. वहीं, एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने माना कि हादसे के वक्त बस में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.