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हिमाचल के रेशम कीट उत्पादकों ने बनाया नया कीर्तिमान, CM और उद्योग मंत्री ने थपथपाई पीठ

हिमाचल में रेशम उत्पादन का नया रिकॉर्ड, ₹1,960 प्रति किलो बिका कोकून

हिमाचल के रेशम कीट उत्पादकों ने बनाया नया कीर्तिमान
हिमाचल के रेशम कीट उत्पादकों ने बनाया नया कीर्तिमान (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 5:26 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश ने रेशम उत्पादन क्षेत्र नया अध्याय जुड़ा है. प्रदेश के रेशम कीट पालन से जुड़े किसानों ने खुली कोकून नीलामी मंडी में अपने उत्पाद के लिए रिकॉर्ड मूल्य 1,960 रुपये प्रति किलोग्राम का भाव प्राप्त किया है. इसे हिमाचल प्रदेश के रेशम उत्पादन के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक मूल्य माना जा रहा है. राज्य सरकार प्रदेश में रेशम कीट पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है. ऐसे में इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुशी जताई है.

मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर सभी रेशम उत्पादक किसानों, विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि 'राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्वरोजगार के अवसरों का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है. रेशम उत्पादन सीमांत और छोटे किसानों के लिए अतिरिक्त आय का प्रभावी स्रोत बनकर उभर रहा है. हाल ही में प्रस्तुत राज्य बजट में रेशम क्षेत्र के समग्र विकास के लिए दो करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ 'हिम सिल्क मिशन' शुरू करने की घोषणा की गई है. इस मिशन का उद्देश्य रेशम उत्पादन को बढ़ावा देना, कोकून की गुणवत्ता में सुधार लाना, शहतूत के पौधारोपण का विस्तार करना, आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाना तथा विपणन ढांचे को मजबूत करना है.'

रेशम क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छुएगा: CM

मुख्यमंत्री ने कहा कि कहा कि आज प्राप्त रिकॉर्ड मूल्य इस बात का स्पष्ट संकेत है कि राज्य सरकार की नीतियां सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं और आने वाले वर्षों में हिमाचल का रेशम क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छुएगा. रेशम उत्पादन से किसानों को फायदा होगा.

रेशम उत्पादक किसानों के लिए गर्व का क्षण: उद्योग मंत्री

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस उपलब्धि को प्रदेश के रेशम उत्पादक किसानों के लिए गर्व का क्षण बताया है. उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. विभाग किसानों को गुणवत्तापूर्ण रेशम बीज, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, रोग प्रबंधन सहायता और विपणन सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, जिससे कोकून की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की पारदर्शी और खुली कोकून नीलामी मंडियों ने किसानों को प्रतिस्पर्धी मूल्य दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. “हिम सिल्क मिशन” उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और मूल्य संवर्धन सहित पूरी श्रृंखला को मजबूत करेगा और हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले बाइवोल्टाइन रेशम उत्पादन के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने में मदद करेगा.

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