हिमाचल की श्रेया ठाकुर ने मिस इंडिया के फिनाले में बनाई जगह, ऑडिशन में बिखेरा जलवा
श्रेया ठाकुर का चयन फेमिना मिस इंडिया के फिनाले में जगह बनाई है. उन्होंने देश के कई नामी डिजाइनरों के लिए शो किए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 7:44 PM IST
हमीरपुर: जिला के उपमंडल सुजानपुर की रहने वाली श्रेया ठाकुर ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए फैमिना मिस इंडिया के मंच तक पहुंचने का गौरव प्राप्त किया है. मुंबई में 19 मार्च को आयोजित ऑडिशन में श्रेया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फिनाले में जगह बनाई. इससे पहले वर्ष 2019 में हिमाचल की गरिमा वर्मा का चयन फैमिना मिस इंडिया के लिए हुआ था, और अब श्रेया ठाकुर ने एक बार फिर प्रदेश का नाम रोशन किया है.
सुजानपुर के छोटे से गांव थाती से संबंध रखने वाली श्रेया के लिए ये सफर आसान नहीं था. ग्रामीण परिवेश से निकलकर ग्लैमर इंडस्ट्री में पहचान बनाना अपने आप में बड़ी चुनौती होती है, लेकिन उन्होंने अपने मजबूत इरादों और कड़ी मेहनत के बल पर यह मुकाम हासिल किया. श्रेया ठाकुर के परिवार की बात करें तो उनके पिता सुरेंद्र कुमार पूर्व सैनिक हैं और वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं. उनकी माता सुरेंद्रा कुमारी गृहिणी हैं, जबकि छोटा भाई सुमित ठाकुर जमा दो में पढ़ाई कर रहा है. परिवार के सहयोग और आत्मविश्वास के चलते श्रेया ने अपने सपनों को साकार करने की दिशा में निरंतर प्रयास जारी रखे. उन्होंने कहा कि 'रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. अब नजरें भुवनेश्वर में होने वाले फिनाले पर टिकी हैं.'
2025 में मिस हिमाचल प्रतियोगिता में फर्स्ट रनरअप
वर्ष 2025 में मिस हिमाचल प्रतियोगिता में फर्स्ट रनरअप रहने के बाद श्रेया ने रनवे मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और देश के कई नामी डिजाइनरों के लिए शो किए. उन्होंने मुंबई में अलिसिया और अंजलि रॉथ से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिससे उनके व्यक्तित्व और कौशल में निखार आया. श्रेया ने पहली बार फैमिना मिस इंडिया के लिए आवेदन किया था, जिसके दिल्ली में आयोजित नॉर्थ इंडिया के ऑडिशन में देशभर से करीब 300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. इसके बाद मुंबई में हुए अगले चरण के ऑडिशन में फिनाले में जगह बनाई.
ग्रैंड फिनाले की तैयारियों में जुटी
श्रेया ठाकुर भुवनेश्वर में होने वाले ग्रैंड फिनाले की तैयारियों में जुटी हुई हैं. वो डांसिंग, रीडिंग, योगा और आर्ट एंड क्राफ्ट में रुचि रखती हैं. इसके अलावा वह एनसीसी कैडेट भी रह चुकी हैं और नेशनल कैंप में बेस्ट कैडेट का अवॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं. जमा दो तक की पढ़ाई कांगड़ा स्थित डीएवी स्कूल आलमपुर से की, जबकि ग्रेजुएशन डिग्री कॉलेज सुजानपुर टीहरा से पूरी की. इसके बाद उन्होंने चितकारा यूनिवर्सिटी से बीएड की डिग्री हासिल की. श्रेया का कहना है कि अब तक का सफर चुनौतियों से भरा रहा है, खासकर एक छोटे गांव से मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है.
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