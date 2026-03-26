ETV Bharat / state

विजय कुमार ने फिर बढ़ाया हिमाचल का मान, ऑल इंडिया पुलिस शूटिंग में जीता पदक

विजय कुमार ने फिर बढ़ाया हिमाचल का मान ( VIJAY KUMAR )

शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस के उप-पुलिस अधीक्षक विजय कुमार ने एक बार फिर अपनी शानदार निशानेबाजी से प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है. ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट शूटिंग प्रतियोगिता 2025-26 में उन्होंने कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. यह प्रतियोगिता 22 से 30 मार्च 2026 तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के गुरुग्राम स्थित ग्रुप सेंटर में आयोजित की जा रही है. इसमें देशभर की पुलिस और अर्धसैनिक बलों के शीर्ष निशानेबाज भाग ले रहे हैं. कड़े मुकाबले के बीच विजय कुमार ने व्यक्तिगत श्रेणी में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया. कठिन इवेंट में दिखाई सटीकता विजय कुमार ने पिस्टल/रिवॉल्वर इवेंट-50 यार्ड प्रोन (SNAP) में बिना सहारे डबल हैंड ग्रिप श्रेणी में हिस्सा लिया. इस चुनौतीपूर्ण इवेंट में उन्होंने बेहतरीन सटीकता और निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए कई मजबूत प्रतियोगियों को पीछे छोड़ दिया. लगातार सफलता से मजबूत हुआ रिकॉर्ड