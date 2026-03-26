विजय कुमार ने फिर बढ़ाया हिमाचल का मान, ऑल इंडिया पुलिस शूटिंग में जीता पदक
यह पहली बार नहीं है जब विजय ने इस स्तर पर पदक जीता हो. इससे पहले भी वह कई पदक अपने नाम कर चुके हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 8:26 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस के उप-पुलिस अधीक्षक विजय कुमार ने एक बार फिर अपनी शानदार निशानेबाजी से प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है. ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट शूटिंग प्रतियोगिता 2025-26 में उन्होंने कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. यह प्रतियोगिता 22 से 30 मार्च 2026 तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के गुरुग्राम स्थित ग्रुप सेंटर में आयोजित की जा रही है. इसमें देशभर की पुलिस और अर्धसैनिक बलों के शीर्ष निशानेबाज भाग ले रहे हैं. कड़े मुकाबले के बीच विजय कुमार ने व्यक्तिगत श्रेणी में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया.
कठिन इवेंट में दिखाई सटीकता
विजय कुमार ने पिस्टल/रिवॉल्वर इवेंट-50 यार्ड प्रोन (SNAP) में बिना सहारे डबल हैंड ग्रिप श्रेणी में हिस्सा लिया. इस चुनौतीपूर्ण इवेंट में उन्होंने बेहतरीन सटीकता और निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए कई मजबूत प्रतियोगियों को पीछे छोड़ दिया.
लगातार सफलता से मजबूत हुआ रिकॉर्ड
यह पहली बार नहीं है जब विजय कुमार ने इस स्तर पर पदक जीता हो. इससे पहले भी उन्होंने इंदौर में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता में दो कांस्य पदक अपने नाम किए थे. लगातार अच्छे प्रदर्शन से उनका रिकॉर्ड और मजबूत हुआ है.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चमक
विजय कुमार एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध पिस्टल निशानेबाज हैं. उन्होंने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और ओलंपिक में पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है. उनकी यह उपलब्धि न केवल हिमाचल प्रदेश पुलिस बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है. उनकी मेहनत और निरंतर सफलता युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है.
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