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हिमाचल के डॉक्टर्स ने झारखंड के बच्चे को दिया नया जीवन, जन्म से नहीं था निचला जबड़ा, सफल सर्जरी पर अपनी जेब से लगाए छह लाख

शिमला: अविश्वास के इस दौर में धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स अकसर सफेद कोट की गरिमा को बढ़ाने वाले प्रेरक कार्य करते रहते हैं. ऐसा ही एक मानवीय कार्य हिमाचल के शिमला स्थित डेंटल कॉलेज एंड हास्पिटल के ओरल एंड मेक्सीलोफेशियल सर्जरी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉ. रंगीला राम व उनकी टीम ने कर दिखाया है. झारखंड के एक श्रमिक परिवार के बच्चे का जन्म से ही निचला जबड़ा नहीं था. ऐसे केस में इलाज बहुत जटिल होता है. प्रोफेसर डॉ. रंगीला राम व उनकी टीम ने बच्चे के जबड़े को आकार देने और उसे बढ़ाने पर काम किया. टीम ने बिना हड्डी को ग्राफ्ट किए ही बच्चे का जबड़ा बढ़ा दिया. अब बच्चा न केवल आराम से सांस ले सकेगा, बल्कि भोजन का स्वाद भी सहजता से ले सकेगा. इस जटिल सर्जरी से एक तरह से 11 साल के बच्चे को नया जीवन मिला है. बच्चे का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था और इलाज का खर्च उठाने में सक्षम नहीं था. यहां डॉक्टर्स का मानवीय चेहरा और उजले रूप में सामने आया. डेंटल कॉलेज अस्पताल के ओरल एंड मैक्सीलोफेशियल सर्जरी विभाग ने बच्चे के इलाज और अस्पताल से जुड़े सभी खर्च खुद उठाए. इलाज में साढ़े पांच से छह लाख तक का खर्च आया. डॉक्टर्स की टीम ने अत्यंत महंगे डिस्ट्रैक्शन डिवाइस का खर्च भी खुद उठआया. यही नहीं, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती रहने के दौरान बच्चे के खान-पान की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उक्त डिपार्टमेंट ने मिलकर वहन की.

शिमला के डेंटल कॉलेज एंड हास्पिटल के प्रोफेसर डॉ. रंगीला राम ने कहा कि ऐसे केस में सर्जरी बहुत जटिल होती है, लेकिन बच्चे का भाग्य बहुत अच्छा था और डॉक्टर्स की टीम ने गंभीरता से इस सर्जरी को सफल किया. उन्होंने बताया कि झारखंड के श्रमिक परिवार के इस बच्चे का जन्म से ही निचला जबड़ा नहीं था. बच्चे को ऐसे में भोजन करने से लेकर सांस लेने में बहुत परेशानी होती थी. यही नहीं, इस कारण से बच्चे का शारीरिक ग्रोथ पर भी बुरा असर पड़ रहा था. डॉ. रंगीला राम ने कहा कि उनकी टीम ने एक जटिल सर्जरी कर बच्चे को टीएमजे एंकीलोसिस और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसी गंभीर मेडिकल प्रॉब्लम्स से छुटकारा दिलाया है. चूंकि बच्चे के जबड़े का विकास रुका हुआ था, लिहाजा सोते समय उसे सांस भी ढंग से नहीं आती थी. जबड़े की हड्डियां आपस में जुड़ जाने के कारण उसका मुंह तक नहीं खुल पा रहा था.

बच्चे के जबड़े के इलाज की तस्वीरें (@Dental College and Hospital shimla)

डॉ. रंगीला राम ने कहा कि इस जटिल सर्जरी में आधुनिक डिस्ट्रैक्शन ओस्टियोजेनेसिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया. बच्चे के निचले जबड़े को धीरे-धीरे आगे बढ़ाकर कुल 20 मिलीमीटर मैंडिबुलर एडवांसमेंट का लक्ष्य हासिल किया गया. इलाज के दौरान ये बच्चा करीब एक महीने तक डेंटल कॉलेज अस्पताल इलाज की इस अवधि के दौरान डिस्ट्रैक्शन की दर एक दिन में दो बार 0.5 मिलीमीटर रखी गई. बच्चे का मुंह बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था और उसका सांस लेने का मार्ग यानी श्वसन मार्ग भी संकरा था. इसलिए सर्जरी के दौरान सुरक्षित सांस लेने की व्यवस्था के लिए ट्रैकियोस्टॉमी करना आवश्यक था. यह प्रक्रिया आईजीएमसी शिमला के एनेस्थीसिया विभाग के हेड प्रोफेसर डॉ. अजय सूद और उनकी टीम की देखरेख में की गई. बच्चे के इलाज में आईजीएमसी अस्पताल के ईएनटी विभाग ने भी अहम योगदान दिया.