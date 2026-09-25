ETV Bharat / state

शिमला में चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर कांग्रेस ने पोती कालिख, ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका

प्रदर्शन में हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री समेत कई नेता और मंत्री शामिल हुए.

शिमला में चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन
शिमला में चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 6:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता निर्वाचन विभाग के कार्यालय के बाहर पहुंचे और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला भी फूंका गया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बोर्ड पर कालिख पोती और ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ के नारे लगाए. हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. हालांकि, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए.

बोर्ड पर लिखा 'इलेक्शन कमीशन चोर है'

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन विभाग के कार्यालय के बोर्ड पर काले और केसरी रंग से ‘इलेक्शन कमीशन चोर है’ लिख दिया. इसके साथ ही ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ के नारे लगाए गए. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता एक सरकारी गाड़ी पर चढ़ गए और निर्वाचन विभाग के बोर्ड पर कालिख पोत दी. इसके बाद कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया. पुलिस के रोकने पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक की स्थिति बन गई. हालांकि, पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया.

चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर कांग्रेस ने पोती कालिख
चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर कांग्रेस ने पोती कालिख (ETV BHARAT)

प्रदर्शन में हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्री रोहित ठाकुर, मंत्री चंद्र कुमार और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी आपत्तियां सामने रखीं.

प्रदर्शन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद
प्रदर्शन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद (ETV BHARAT)

चुनाव में गड़बड़ी के लगाए आरोप

कांग्रेस की हिमाचल प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि राहुल गांधी लगातार ‘वोट चोरी’ का मुद्दा उठा रहे हैं. उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों के चुनावों को लेकर गड़बड़ी के आरोपों का भी जिक्र किया. रजनी पाटिल ने कहा कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से पत्र में उठाई गई आपत्तियां गंभीर सवाल खड़े करती हैं. कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग से जवाब मांग रही है.

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने फूंका ज्ञानेश कुमार का पुतला
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने फूंका ज्ञानेश कुमार का पुतला (ETV BHARAT)

कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाई ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग

हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग दोहराई. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. विनय कुमार ने मीडिया में सामने आई उन रिपोर्टों का भी जिक्र किया, जिनमें चुनाव आयुक्तों की ओर से कुछ मामलों पर आपत्तियां दर्ज किए जाने की बात कही गई है. उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए. विनय कुमार ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी. सोमवार और मंगलवार को प्रदेश के अलग-अलग जिलों में प्रदर्शन किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सवालों को जनता के सामने रखा जाएगा और चुनाव आयोग से इन पर जवाब मांगा जाएगा.

ये भी पढ़ें: इलेक्शन कमिशन के दफ्तर में घुस कर लिखा 'चोर आयोग', CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

ये भी पढ़ें: कांग्रेस के एक-दो मंत्रियों को छोड़कर बाकी सभी हारेंगे, 40 में से केवल एक-दो विधायक ही लौटेंगे: जयराम ठाकुर

TAGGED:

SHIMLA
HIMACHAL
ELECTION COMMISSION
GYANESH KUMAR
CONGRESS PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.