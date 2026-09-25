ETV Bharat / state

शिमला में चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर कांग्रेस ने पोती कालिख, ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका

शिमला: चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता निर्वाचन विभाग के कार्यालय के बाहर पहुंचे और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला भी फूंका गया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बोर्ड पर कालिख पोती और ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ के नारे लगाए. हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. हालांकि, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए.

बोर्ड पर लिखा 'इलेक्शन कमीशन चोर है'

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन विभाग के कार्यालय के बोर्ड पर काले और केसरी रंग से ‘इलेक्शन कमीशन चोर है’ लिख दिया. इसके साथ ही ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ के नारे लगाए गए. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता एक सरकारी गाड़ी पर चढ़ गए और निर्वाचन विभाग के बोर्ड पर कालिख पोत दी. इसके बाद कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया. पुलिस के रोकने पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक की स्थिति बन गई. हालांकि, पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया.

चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर कांग्रेस ने पोती कालिख (ETV BHARAT)

प्रदर्शन में हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्री रोहित ठाकुर, मंत्री चंद्र कुमार और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी आपत्तियां सामने रखीं.