हिमाचल में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, एक महिला गिरफ्तार, 24 साल की नेपाली युवती रेस्क्यू

"देह व्यापार मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले से जुड़े नेटवर्क, होटल प्रबंधन की भूमिका और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश में जुट गई है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी." - मदन लाल कौशल, एसपी कुल्लू

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के भुंतर क्षेत्र में पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने भुंतर क्षेत्र में एक होटल में चल रहे देह व्यापार का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने एक महिला को देह व्यापार कराने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य युवती को मौके से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है. ये कार्रवाई पुलिस द्वारा रात को ट्रक यूनियन भुंतर के पास स्थित निजी होटल में की गई.

एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि भुंतर पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सुनियोजित तरीके से होटल में दबिश दी. जांच के दौरान होटल में अनैतिक देह व्यापार कराए जाने की पुष्टि हुई. इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया. महिला की पहचान 24 वर्षीय लता देवी पत्नी रामपाल, निवासी गांव बड़सर, जिला हमीरपुर के रूप में हुई है. आरोप है कि महिला होटल में देह व्यापार कराने में संलिप्त थी.

नेपाली मूल की युवती रेस्क्यू

एसपी कुल्लू ने बताया कि भुंतर पुलिस ने होटल से अन्य 24 वर्षीय युवती को भी रेस्क्यू किया है. रेस्क्यू की गई युवती नेपाली मूल की है. रेस्क्यू की गई युवती से पूछताछ कर बयान दर्ज किए जा रहे हैं. युवती को पुलिस प्रोटेक्शन में लिया गया है और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है. इस संबंध में थाना भुंतर में मामला दर्ज किया गया है. आरोपी के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 4 व 5 और धारा 143 बीएनएस के तहत मामला रजिस्ट्रेशन किया गया है.