हिमाचल में कब लागू हुई धारा-118? पिछले दो साल में कितनों को मिली जमीन खरीद की मंजूरी
हिमाचल में धारा-118 इन दिनों काफी चर्चा में है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रदेश में ये धारा-118 लागू कब हुई थी?
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 16, 2025 at 2:05 PM IST|
Updated : December 16, 2025 at 3:32 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में भू-सुधार कानून की धारा-118 को लेकर इन दिनों राजनीति से लेकर आम लोगों के बीच चर्चा तेज है. हाल ही में हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस धारा पर विस्तार से बहस हुई. इसी दौरान यह सवाल भी उठा कि धारा-118 आखिर कब लागू हुई और बीते दो सालों में सरकार ने इसके तहत कितने लोगों को जमीन खरीदने की अनुमति दी.
कांगड़ा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया. उन्होंने सरकार से पूछा कि प्रदेश में धारा-118 किस वर्ष लागू की गई, यह किस अधिनियम के तहत आती है और इसका उद्देश्य क्या है? इसके साथ ही उन्होंने 1 अप्रैल 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक दी गई जमीन खरीद की अनुमतियों का पूरा विवरण मांगा.
धारा-118 कब और किस कानून के तहत लागू हुई?
चूंकि धारा-118 का मामला राजस्व विभाग से जुड़ा है, इसलिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में इसका जवाब दिया. मुख्यमंत्री ने बताया कि यह धारा "हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवं भू-सुधार अधिनियम, 1972 के अंतर्गत आती है. यह अधिनियम वर्ष 1974 का आठवां कानून है और इसे 21 फरवरी 1974 को लागू किया गया था.
धारा-118 लागू करने का उद्देश्य क्या था?
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य काश्तकारों के अधिकारों की रक्षा करना, जमींदारी प्रथा को खत्म करना और खेती करने वाले किसानों को जमीन का मालिक बनाना है. इसके अलावा गैर-कृषक और संपन्न वर्ग के हाथों में भूमि के अत्यधिक केंद्रीकरण को रोकना भी इसका अहम उद्देश्य है.
कितनों को मिली जमीन खरीदने की अनुमति
सरकार ने बताया कि 1 अप्रैल 2023 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच धारा-118 के तहत कुल 1180 मामलों में जमीन खरीदने की अनुमति दी गई. इनमें 471 मामलों में व्यवसायिक और औद्योगिक उपयोग के लिए, जबकि 734 मामलों में आवासीय या गृह-निर्माण के लिए अनुमति दी गई. सबसे ज्यादा आवेदन सोलन जिले में मंजूर हुए. यहां कुल 651 अनुमतियां प्रदान की गईं. इसमें घर बनाने या रहने (आवासीय) के लिए 276 अमुमतियां और व्यापार-उद्योगों (व्यवसायिक/औद्योगिक) के लिए 375 अनुमतियां प्रदान की गईं.
कितने मामले हुए खारिज और कितने लंबित?
सरकार के अनुसार, पिछले दो वर्षों में 13 मामलों को अस्वीकृत (खारिज) किया गया क्योंकि वे धारा-118 के नियम 38-ए की शर्तों को पूरा नहीं कर पाए. वहीं, 755 मामले अभी विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं और उनकी प्रक्रिया चल रही है.
धारा-118 से सरकार को कितना राजस्व मिला?
मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि धारा-118 के तहत दी गई अनुमतियों से राज्य सरकार को कुल 73 करोड़ 27 लाख 92 हजार 457 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है. सरकार ने धारा-118 की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए 2 नवंबर 2023 से इसे पूरी तरह डिजिटल कर दिया है. अब आवेदन और जांच की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है और आवेदक H.P. Single Window Clearance System पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं.
धारा-118 पर क्यों मचा है बवाल?
हाल ही में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रदेश सरकार ने धारा-118 में बदलाव से जुड़ा एक बिल पेश किया. इस बिल में प्रस्ताव था कि हिमाचल के स्थानीय किसानों की सोसायटी को जमीन खरीदने के लिए धारा-118 की अनुमति से छूट दी जाए. यानी अगर सोसायटी के सभी सदस्य हिमाचल के किसान हों, तो उन्हें अलग से धारा-118 की मंजूरी लेने की जरूरत न पड़े.
फिलहाल नियम यह है कि चाहे सोसायटी, कंपनी या फर्म के सभी सदस्य हिमाचली ही क्यों न हों, जमीन खरीदने के लिए धारा-118 की अनुमति लेना अनिवार्य होता है. खासकर ग्रामीण इलाकों में कोई सोसायटी अपना कोई काम या सेटअप शुरू करना चाहती है, तो उसे इस अनुमति के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है.
इस बिल में धारा-118 से जुड़े कुछ अन्य बदलाव भी शामिल किए गए हैं. इसके तहत अब राज्य सरकार हिमुडा या रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के जरिए खरीदे गए फ्लैट को आगे बेचने की अनुमति देने का प्रावधान भी कर रही है.
वहीं, विधानसभा में विपक्ष ने इन संशोधनों पर आपत्ति जताई और बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की. विपक्ष का आरोप है कि सरकार इन बदलावों के जरिए प्रदेश की जमीनें बेचने का रास्ता खोलना चाहती है.
ये भी पढ़ें: धारा-118 में संशोधन से जुड़ा बिल, सिलेक्ट कमेटी में मंत्री जगत नेगी होंगे मुखिया, भाजपा के चार एमएलए शामिल