हिमाचल में कब लागू हुई धारा-118? पिछले दो साल में कितनों को मिली जमीन खरीद की मंजूरी

हिमाचल प्रदेश में भू-सुधार कानून की धारा-118 ( File Photo )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में भू-सुधार कानून की धारा-118 को लेकर इन दिनों राजनीति से लेकर आम लोगों के बीच चर्चा तेज है. हाल ही में हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस धारा पर विस्तार से बहस हुई. इसी दौरान यह सवाल भी उठा कि धारा-118 आखिर कब लागू हुई और बीते दो सालों में सरकार ने इसके तहत कितने लोगों को जमीन खरीदने की अनुमति दी. कांगड़ा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया. उन्होंने सरकार से पूछा कि प्रदेश में धारा-118 किस वर्ष लागू की गई, यह किस अधिनियम के तहत आती है और इसका उद्देश्य क्या है? इसके साथ ही उन्होंने 1 अप्रैल 2023 से 31 अक्टूबर 2025 तक दी गई जमीन खरीद की अनुमतियों का पूरा विवरण मांगा. धारा-118 कब और किस कानून के तहत लागू हुई? चूंकि धारा-118 का मामला राजस्व विभाग से जुड़ा है, इसलिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में इसका जवाब दिया. मुख्यमंत्री ने बताया कि यह धारा "हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवं भू-सुधार अधिनियम, 1972 के अंतर्गत आती है. यह अधिनियम वर्ष 1974 का आठवां कानून है और इसे 21 फरवरी 1974 को लागू किया गया था. धारा-118 लागू करने का उद्देश्य क्या था? मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य काश्तकारों के अधिकारों की रक्षा करना, जमींदारी प्रथा को खत्म करना और खेती करने वाले किसानों को जमीन का मालिक बनाना है. इसके अलावा गैर-कृषक और संपन्न वर्ग के हाथों में भूमि के अत्यधिक केंद्रीकरण को रोकना भी इसका अहम उद्देश्य है. कितनों को मिली जमीन खरीदने की अनुमति सरकार ने बताया कि 1 अप्रैल 2023 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच धारा-118 के तहत कुल 1180 मामलों में जमीन खरीदने की अनुमति दी गई. इनमें 471 मामलों में व्यवसायिक और औद्योगिक उपयोग के लिए, जबकि 734 मामलों में आवासीय या गृह-निर्माण के लिए अनुमति दी गई. सबसे ज्यादा आवेदन सोलन जिले में मंजूर हुए. यहां कुल 651 अनुमतियां प्रदान की गईं. इसमें घर बनाने या रहने (आवासीय) के लिए 276 अमुमतियां और व्यापार-उद्योगों (व्यवसायिक/औद्योगिक) के लिए 375 अनुमतियां प्रदान की गईं.

पिछले दो साल में कितनों को मिली जमीन खरीद की मंजूरी (Himachal Government)