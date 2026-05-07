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हिमाचल सचिवालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई अधिकारियों के विभाग बदले, मिली ये नई जिम्मेवारी

हिमाचल सचिवालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सचिवालय प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए 9 HPSS अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं. गृह, वित्त, उद्योग, आयुष और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे अहम विभागों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से जारी ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं. सरकार के इस कदम को प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है. अहम विभागों में बदले अधिकारी मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, उप सचिव डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस विजय कुमार को अब उप सचिव गृह नियुक्त किया गया है. वहीं अवर सचिव (आयुष) मनमोहन चोपड़ा का तबादला कर उन्हें अवर सचिव गृह की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा अवर सचिव उद्योग वंदना को नई जिम्मेदारी देते हुए अवर सचिव SA नियुक्त किया गया है. वहीं रंजना शर्मा को शिक्षा विभाग से हटाकर अवर सचिव युवा सेवाएं एवं खेल तथा डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस विभाग में तैनात किया गया है. प्रशासनिक फेरबदल की अधिसूचना (NOTIFICATION) उद्योग और खेल विभाग में नई तैनाती