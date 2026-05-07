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हिमाचल सचिवालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई अधिकारियों के विभाग बदले, मिली ये नई जिम्मेवारी

प्रदेश सरकार ने चार HPSS अधिकारियों को पदोन्नति देते हुए नई तैनाती भी दी है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

HIMACHAL SECRETARIAT RESHUFFLE
हिमाचल सचिवालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 1:18 PM IST

2 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सचिवालय प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए 9 HPSS अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं. गृह, वित्त, उद्योग, आयुष और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे अहम विभागों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से जारी ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं. सरकार के इस कदम को प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

अहम विभागों में बदले अधिकारी

मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, उप सचिव डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस विजय कुमार को अब उप सचिव गृह नियुक्त किया गया है. वहीं अवर सचिव (आयुष) मनमोहन चोपड़ा का तबादला कर उन्हें अवर सचिव गृह की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा अवर सचिव उद्योग वंदना को नई जिम्मेदारी देते हुए अवर सचिव SA नियुक्त किया गया है. वहीं रंजना शर्मा को शिक्षा विभाग से हटाकर अवर सचिव युवा सेवाएं एवं खेल तथा डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस विभाग में तैनात किया गया है.

Himachal Secretariat Reshuffle
प्रशासनिक फेरबदल की अधिसूचना (NOTIFICATION)

उद्योग और खेल विभाग में नई तैनाती

सरकार ने अवर सचिव युवा सेवाएं एवं खेल रमेश चंद का तबादला कर उन्हें उद्योग विभाग में नई जिम्मेदारी सौंपी है. माना जा रहा है कि इन बदलावों से विभिन्न विभागों के कार्यों में बेहतर समन्वय और प्रशासनिक गति आएगी.

चार अधिकारियों को पदोन्नति

प्रदेश सरकार ने चार HPSS अधिकारियों को पदोन्नति देते हुए नई तैनाती भी दी है. तरुण सक्सेना को पदोन्नत कर अवर सचिव वित्त-IF बनाया गया है. वहीं वंदना गुप्ता को पदोन्नति के बाद आयुष विभाग का अवर सचिव नियुक्त किया गया है. इसके अलावा वेद प्रकाश को अवर सचिव वित्त विनियमन और गोविंद बल्लभ उपाध्याय को पदोन्नति देकर अवर सचिव कार्मिक बनाया गया है.

मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं. सचिवालय प्रशासन में हुए इस फेरबदल को सरकार की प्रशासनिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. अधिकारियों की नई तैनाती से विभिन्न विभागों में कार्यों की रफ्तार बढ़ने और प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की उम्मीद जताई जा रही है.

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