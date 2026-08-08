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हिमाचल सचिवालय में फिर खुला प्रमोशन का रास्ता, 15 कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात

हिमाचल सचिवालय में 15 वरिष्ठ सहायकों को अधीक्षक ग्रेड-II के पद पर पदोन्नत किया गया. इन्हें लेवल-12 के वेतनमान के साथ ₹2,400 सचिवालय भत्ता मिलेगा.

हिमाचल सचिवालय में 15 कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात
हिमाचल सचिवालय में 15 कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 12:26 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश सचिवालय में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए शुक्रवार को बड़ी खबर सामने आई है. कार्मिक विभाग ने एक अहम कार्यालय आदेश जारी करते हुए 15 वरिष्ठ सहायकों (Senior Assistants) को अधीक्षक ग्रेड-II (Superintendent Gr-II) के पद पर पदोन्नत कर दिया है. यह पदोन्नति नियमित आधार पर और तत्काल प्रभाव से लागू होगी, यानी जिन कर्मचारियों के लिए अब तक प्रमोशन का इंतजार चल रहा था, उनके पद और जिम्मेदारियां दोनों बदल गई हैं.

इस आदेश के सामने आते ही इन कर्मचारियों को लेवल-12 के वेतनमान में 43,000 से 1,36,000 रुपये तक का वेतन मिलेगा. इसके अलावा 2,400 रुपए प्रतिमाह सचिवालय भत्ता (Secretariat Pay) भी देय होगा. ऐसे में इन आदेशों से संबंधित कर्मचारियों के लिए पद, वेतन और जिम्मेदारी तीनों स्तर पर अहम बदलाव आया है. हालांकि आदेश में एक महत्वपूर्ण पेंच भी रखा गया है. सरकार ने इन पदोन्नतियों को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित CWP No. 11395/2025, Nitin Chauhan & Others Vs State of HP के अंतिम परिणाम और इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से लिए जाने वाले आगामी निर्णय के अधीन रहेगी. यानी प्रमोशन का आदेश तो तत्काल प्रभाव से जारी हो गया है, लेकिन इसकी अंतिम स्थिति अदालत के फैसले और उसके बाद सरकार के निर्णय से जुड़ी रहेगी.

15 वरिष्ठ सहायकों को मिला प्रमोशन
15 वरिष्ठ सहायकों को मिला प्रमोशन (ETV Bharat)

इनको मिली प्रमोशन

डीपीसी की सिफारिश पर हुआ फैसला कार्मिक विभाग के Secretariat Administration Services-I की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, विभागीय पदोन्नति समिति (Departmental Promotion Committee) की सिफारिशों के आधार पर इन वरिष्ठ सहायकों को अधीक्षक ग्रेड-II के पद पर पदोन्नति दी गई है. आदेश 7 अगस्त 2026 को जारी हुआ है. इन पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों में योगिंदर सिंह, कृष्ण सिंह मनकोटिया, जगजीवन राम शर्मा, लेख राम, अनिल कुमार,सुखदेव सिंह, विनोद कुमार, टेक चंद,सुनीत कुमार, प्रदीप कुमार, परवीन सिंह,विवेक शर्मा, नागेश्वर चंद, जगत राम व जगदीश चंद शामिल है.

इसके साथ ही आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नत किए गए सभी अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए प्रोबेशन पर रहेंगे या सेवानिवृत्ति तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगा. इसके साथ ही उन्हें वेतन निर्धारण के लिए F.R. 22 के प्रावधानों के तहत विकल्प देने का अधिकार भी मिलेगा. इसके लिए आदेश जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर विकल्प का प्रयोग करना होगा.

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