ETV Bharat / state

हिमाचल सचिवालय में फिर खुला प्रमोशन का रास्ता, 15 कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात

शिमला: हिमाचल प्रदेश सचिवालय में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए शुक्रवार को बड़ी खबर सामने आई है. कार्मिक विभाग ने एक अहम कार्यालय आदेश जारी करते हुए 15 वरिष्ठ सहायकों (Senior Assistants) को अधीक्षक ग्रेड-II (Superintendent Gr-II) के पद पर पदोन्नत कर दिया है. यह पदोन्नति नियमित आधार पर और तत्काल प्रभाव से लागू होगी, यानी जिन कर्मचारियों के लिए अब तक प्रमोशन का इंतजार चल रहा था, उनके पद और जिम्मेदारियां दोनों बदल गई हैं.

इस आदेश के सामने आते ही इन कर्मचारियों को लेवल-12 के वेतनमान में 43,000 से 1,36,000 रुपये तक का वेतन मिलेगा. इसके अलावा 2,400 रुपए प्रतिमाह सचिवालय भत्ता (Secretariat Pay) भी देय होगा. ऐसे में इन आदेशों से संबंधित कर्मचारियों के लिए पद, वेतन और जिम्मेदारी तीनों स्तर पर अहम बदलाव आया है. हालांकि आदेश में एक महत्वपूर्ण पेंच भी रखा गया है. सरकार ने इन पदोन्नतियों को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित CWP No. 11395/2025, Nitin Chauhan & Others Vs State of HP के अंतिम परिणाम और इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से लिए जाने वाले आगामी निर्णय के अधीन रहेगी. यानी प्रमोशन का आदेश तो तत्काल प्रभाव से जारी हो गया है, लेकिन इसकी अंतिम स्थिति अदालत के फैसले और उसके बाद सरकार के निर्णय से जुड़ी रहेगी.