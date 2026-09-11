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सचिवालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 अधीक्षक ग्रेड-II के विभाग बदले, प्रमोशन के बाद नई जिम्मेदारियां

नई तैनातियों के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, बागवानी, वन, उद्योग, गृह और मुख्यमंत्री कार्यालय समेत सचिवालय के कई महत्वपूर्ण विभागों में अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदलीं.

Himachal Secretariat administrative reshuffle
हिमाचल सचिवालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 2:20 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश सचिवालय में एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल हुआ है. कार्मिक विभाग ने सचिवालय प्रशासन सेवाएं-I के तहत 22 अधीक्षक ग्रेड-II के तबादले और नई तैनातियां करने के आदेश जारी किए हैं. इनमें 18 अधिकारियों को पदोन्नति के बाद नई जगह तैनाती दी गई है, जबकि चार अधिकारियों के विभाग बदले गए हैं.

सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जगह पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं. नई तैनातियों के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, बागवानी, वन, उद्योग, गृह और मुख्यमंत्री कार्यालय समेत सचिवालय के कई महत्वपूर्ण विभागों में अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदल गई हैं. खास बात यह है कि पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों को अलग-अलग महत्वपूर्ण शाखाओं में तैनाती दी गई है, जिससे सचिवालय के कामकाज में भी बदलाव देखने को मिलेगा.

इन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

कार्मिक विभाग के 10 सितंबर 2026 को जारी कार्यालय आदेश के अनुसार सतींदर कुमार को शिक्षा-C, मीना कुमारी को EST&C&C, राकेश कुमार वर्मा को स्वास्थ्य-A, विक्रांत को कार्मिक-III, रमन शर्मा को CM-C, अश्वनी कुमार को उद्योग मंत्री का कार्यालय, मनोज कुमार को CM-Constituency, दिलीप कुमार को SJ&E-B, कृष्ण गोपाल शर्मा को बागवानी, राकेश चंद को स्वास्थ्य-B, बलजीत कुमार को वन-A और राजेश कुमार को निदेशालय भर्ती में तैनाती दी गई है.

वहीं, नरेश कुमार को CM-Constituency, अंजना ठाकुर को कार्मिक-II, नरेंद्र को शिक्षा-A, मान सिंह को शिक्षा-A, बलदेव राज को SA-Telephone,
संजीव शर्मा को GAD-A, वहीं, रचना शर्मा को निदेशालय भर्ती से LEP, प्रकाश चंद को LEP से Industry-A, अश्वनी को GAD-A से Home-Vigilance और कृष्ण कुमार को परिवहन से Revenue-C में तैनाती दी गई है. आदेश में सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल नई तैनाती स्थल पर कार्यभार संभालने और इसकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट उचित माध्यम से कार्मिक विभाग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं.

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