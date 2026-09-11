ETV Bharat / state

सचिवालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 अधीक्षक ग्रेड-II के विभाग बदले, प्रमोशन के बाद नई जिम्मेदारियां

हिमाचल सचिवालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल ( ETV Bharat )