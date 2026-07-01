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हिमाचल सचिवालय में प्रशासनिक फेरबदल, कई विभागों की कमान बदली, जानें किसे मिली क्या नई जिम्मेवारी

खास बात यह है कि कई अधिकारियों को उनके मौजूदा दायित्वों के साथ अतिरिक्त विभागों की जिम्मेदारी भी दी गई है, जबकि कुछ अधिकारियों को पदोन्नति के बाद महत्वपूर्ण विभागों की कमान सौंपी गई है इसको लेकर कार्मिक विभाग की ओर से दो अधिसूचनाएं जारी की गई है जिसमें एचपीएएस और एचपीएसएस अधिकारियों के तबादले एवं नई नियुक्तियों के आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

शिमला: हिमाचल प्रदेश सचिवालय में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल हुआ है. प्रदेश सरकार ने एक साथ जारी दो अलग-अलग अधिसूचनाओं के माध्यम से एचपीएएस (HPAS) और एचपी सचिवालय सेवा (HPSS) के कई अधिकारियों के तबादलों के साथ, नई तैनातियां और अतिरिक्त प्रभार सौंपा है.

जाने किसे मिली कौन सी जिम्मेवारी

प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक डॉ. स्वाति गुप्ता जो वर्तमान में प्रशासनिक सुधार विभाग में संयुक्त सचिव हैं, उन्हें प्रशिक्षण एवं विदेशी नियुक्ति और सैनिक कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है इसी तरह से प्रमिला शर्मा अब केवल सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) में अवर सचिव के रूप में कार्य करेंगी उनके पास से सैनिक कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया है इसके अलावा सुखराम को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग का अवर सचिव बनाया गया है इसके साथ ही उन्हें डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है, जबकि यह जिम्मेदारी पहले रंजना शर्मा के पास थी.

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सचिवालय स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (ETV Bharat)

सरकार ने पदोन्नति के बाद मोनिका सूद को शिक्षा विभाग में अवर सचिव नियुक्त किया है, वहीं प्रवीण कुमार को ग्रामीण विकास विभाग में अवर सचिव बनाया गया है उन्हें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के कार्यालय का कार्य भी देखने की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है दूसरी अधिसूचना के तहत जय प्रकाश का तबादला कृषि विभाग से गृह विभाग में अवर सचिव के पद पर किया गया है. वहीं, कपिल मोहन को सचिवालय प्रशासन विभाग के साथ कृषि विभाग के अवर सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.

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