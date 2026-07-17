हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों ने उठाई फाइव-डे वीक की मांग, बोले- सरकार को होगी ₹100 करोड़ की बचत
कर्मचारियों ने कहा कि यदि फाइव-डे वीक लागू किया जाता है तो वे प्रतिदिन एक घंटा अतिरिक्त कार्य करने के लिए तैयार हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 4:50 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों ने सरकारी दफ्तरों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह (फाइव-डे वीक) लागू करने की मांग एक बार फिर उठाई है. सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर यह मांग रखी. संगठन का कहना है कि सप्ताह में दो दिन अवकाश मिलने से कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, मानसिक तनाव कम होगा और सरकार को हर साल करीब 100 करोड़ रुपये की बचत भी हो सकती है.
रोज एक घंटा अतिरिक्त देने को तैयार कर्मचारी
हिमाचल सचिवालय कर्मचारी सेवाएं संघ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मियां ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले भी इस मांग पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया था. उन्होंने कहा कि यदि फाइव-डे वीक लागू किया जाता है तो कर्मचारी सप्ताह में पांच दिन प्रतिदिन एक घंटा अतिरिक्त कार्य करने के लिए तैयार हैं. देश के कई राज्यों में पहले से यह व्यवस्था लागू है और इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं.
कर्मचारियों ने रखीं कई अन्य अहम मांगें
संगठन ने फाइव-डे वीक के साथ-साथ सचिवालय में लिपिकीय वर्ग (क्लर्क) के 223 रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग भी उठाई. इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025 में नियुक्त 87 ट्रेनी कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति तिथि से सचिवालय भत्ता देने और विभिन्न कार्यालयों में इस भत्ते से वंचित अन्य कर्मचारियों को भी इसका लाभ देने का आग्रह किया. कर्मचारी संगठन ने सचिवालय के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से खाली पड़े मेडिकल ऑफिसर (चिकित्सा अधिकारी) के पद को तुरंत भरने की मांग भी की. साथ ही, कार्यालयों में आधुनिक मॉड्यूलर फर्नीचर, नए कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की अपील की गई. कर्मचारियों ने सचिवालय परिसर में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की खराब स्थिति पर भी गहरी चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि इस लचर नेटवर्क व्यवस्था के कारण ई-ऑफिस, ऑनलाइन बैठकों और दैनिक डिजिटल कामकाज में लगातार दिक्कतें आ रही हैं.
लंबित भत्तों के भुगतान की भी उठाई मांग
संगठन ने मुख्यमंत्री के समक्ष सचिवालय परिसर में पर्याप्त पार्किंग सुविधा विकसित करने, कैंटीन के उन्नयन तथा कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते (डीए) और एरियर का जल्द भुगतान करने की मांग भी रखी. कर्मचारी संगठन को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर जल्द राहत प्रदान करेगी.
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