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हिमाचल में सचिवालय से अगले साल रिटायर हो जाएंगे इतने सेक्शन ऑफिसर, यहां जानिए नाम और तारीख

राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के तहत सचिवालय प्रशासन के सचिव ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है. सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों के नाम व रिटायरमेंट डेट अधिसूचना में दर्ज की गई है. उसके अनुसार सेक्शन ऑफिसर सुशील कुमार नए साल के पहले महीने के आखिर में रिटायर होंगे. यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31 जनवरी 2027 है. इसी प्रकार धर्मपाल शर्मा 28 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे.

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार के राज्य सचिवालय में सेवारत 18 अधिकारी अगले साल रिटायर हो जाएंगे. ये अधिकारी सेक्शन ऑफिसर व निजी सचिव लेवल के हैं. उनकी रिटायरमेंट डेट से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी गई है. कार्मिक विभाग की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार रिटायर होने वाले 17 अधिकारी सेक्शन ऑफिसर व एक निजी सचिव शामिल है.

सेक्शन ऑफिसर नेम चंद की रिटायरमेंट 31 मार्च को होगी. अजय शर्मा भी 31 मार्च को ही रिटायर होंगे. प्राइवेट सेक्रेटरी के पद से विनोद कुमार की रिटायरमेंट 30 अप्रैल को होगी. सुरेश कुमार की रिटायरमेंट आयु भी 30 अप्रैल को ही होगी. सेक्शन ऑफिसर शमशेर सिंह दिल्टा 31 मई को रिटायर होंगे.

इसी प्रकार संजीव कुमार शर्मा भी 31 मई को ही सेवानिवृत्त होंगे. सुनील कुमार की रिटायरमेंट 31 जुलाई को होगी. सेक्शन ऑफिसर राजीव कुमार शर्मा 31 अगस्त को सेवानिवृत होंगे. प्रकाश चंद 30 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे. संजय कुमार सेक्शन ऑफिसर के पद से 31 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे.

सुशील कुमार की रिटायरमेंट भी 31 अक्टूबर को होगी. रोशन लाल सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट से 30 नवंबर को रिटायर होंगे. ओम प्रकाश की रिटायरमेंट 31 दिसंबर 2027 की है. मोहिंद्र कुमार कपिल की भी इसी डेट को रिटायर होंगे. जया कुमारी सेक्शन ऑफिसर के पद से इसी डेट यानी 31 दिसंबर को सेवा निवृत्त होंगी. सोहन लाल मेहता भी अगले साल के अंत में यानी 31 दिसंबर 2027 को रिटायर हो जाएंगे.

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