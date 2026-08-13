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सचिवालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 15 अधीक्षकों की पदोन्नति के साथ बदली तैनाती, एक का विभाग बदला

सचिवालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल ( ETV Bharat )