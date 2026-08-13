सचिवालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 15 अधीक्षकों की पदोन्नति के साथ बदली तैनाती, एक का विभाग बदला
सचिवालय में कार्यरत अधीक्षक ग्रेड-II के पद पर 16 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिली.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 3:01 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सचिवालय में प्रशासनिक कामकाज को और व्यवस्थित करने के लिए बड़ा फेरबदल किया गया है. कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत सचिवालय में कार्यरत Superintendent Gr-II के पद पर 16 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इनमें 15 अधिकारियों को पदोन्नति के बाद विभिन्न विभागों और मंत्रियों के कार्यालयों में तैनाती दी गई है, जबकि एक अधिकारी का विभाग बदला गया है. सभी अधिकारियों को नई जगह पर तत्काल प्रभाव से कार्यभार संभालने के निर्देश जारी किए गए हैं.
जाने किसे कहां मिली तैनाती?
कार्मिक विभाग (Secretariat Administration Services-I) की ओर से जारी कार्यालय आदेश के मुताबिक योगिंदर सिंह को गृह-विजिलेंस, कृष्ण सिंह को परिवहन, डॉ. जगजीवन राम शर्मा को लोक निर्माण मंत्री के कार्यालय, लेख राम को मुख्यमंत्री कार्यालय (CM-A), अनिल कुमार को स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय में तैनाती दी गई है.
वहीं, सुखदेव सिंह को SA R&I-I, विनोद कुमार को उद्योग-B, टेक चंद को पर्यटन, सुनीत कुमार को GAD-B और प्रदीप कुमार को GAD-E में भेजा गया है. इसी आदेश में परवीन सिंह को लोक निर्माण विभाग -C, विवेक शर्मा को गृह-B, नागेश्वर चंद को वित्त-G, जगदीश चंद को लोक निर्माण मंत्री के कार्यालय और जगत राम को Law में तैनाती दी गई है.
वहीं चारू गुप्ता, जो वर्तमान में मत्स्य विभाग में कार्यरत थीं, उन्हें बागवानी विभाग (Horticulture) में स्थानांतरित किया गया है. संबंधित सभी अधिकारी अपने नए तैनाती स्थल पर तुरंत ही ज्वाइन करना होगा और विधिवत माध्यम से अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट कार्मिक विभाग को देनी होगी.
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