इस जिले में शुरू हुआ हिमाचल का दूसरा जेन-जी डाकघर, वाई-फाई समेत मिलेंगी ये सुविधाएं
हिमाचल में एन-जेन थीम पर आधारित दूसरे डाकघर का उद्घाटन मंगलवार को हुआ. हिमाचल सर्कल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल संजय सिंह ने इसका उद्घाटन किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 23, 2025 at 7:39 PM IST
हमीरपुर: डाक विभाग ने युवाओं को डाक सेवाओं से जोड़ने और व्यवस्था के आधुनिकीकरण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए एनआईटी हमीरपुर परिसर में प्रदेश का दूसरा एन-जेन (नेक्स्ट जेनरेशन) डाकघर शुरू कर दिया है. एन जेन डाकघर को जेन जी पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है. एन-जेन थीम पर आधारित दूसरे अत्याधुनिक डाकघर का उद्घाटन मंगलवार को हिमाचल प्रदेश सर्कल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल संजय सिंह ने किया. हिमाचल में पहला जेन जी डाकघर पालमपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया था.
वहीं, चीफ पोस्टमास्टर जनरल संजय सिंह ने कहा कि इंटरनेट और डिजिटल संचार के युग से पहले पत्राचार का सबसे सशक्त माध्यम डाक विभाग ही था, जिसने देश के सुदूर क्षेत्रों तक संपर्क स्थापित किया. एनआईटी हमीरपुर जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान में प्रदेश का दूसरा एन-जेन डाकघर खुलना गर्व की बात है. ये डाकघर विशेष रूप से युवाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, ताकि वो आधुनिक डाक सेवाओं से जुड़ें और उनकी उपयोगिता को समझें. हमीरपुर शहर में यह अपनी तरह का पहला एन-जेन डाकघर है, जो युवाओं की जरूरतों और आधुनिक सोच को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है.
मिलेंगी ये सुविधाएं
संजय सिंह ने बताया कि 'एन-जेन डाकघर में वाई-फाई, कैफेटेरिया और मिनी लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, जिससे यह स्थान केवल डाक सेवाओं तक सीमित न रहकर युवाओं के लिए एक मल्टी-यूटिलिटी स्पेस बन सके. यहां क्यूआर कोड आधारित डिजिटल भुगतान की सुविधा के साथ-साथ स्वचालित पार्सल पैकेजिंग और बुकिंग यूनिट, रियल-टाइम अपडेट के साथ पैकेज ट्रैकिंग और आधार नामांकन और अपडेट की सुविधा भी उपलब्ध होगी. इसके अलावा नि:शुल्क और हाई-स्पीड वाई-फाई का लाभ भी छात्र और युवा उठा सकेंगे.'
छात्रों का रहा योगदान
उन्होंने बताया कि एनआईटी हमीरपुर के छात्रों ने पुराने डाकघर को आधुनिक स्वरूप देने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है, जिससे यह डाकघर युवाओं के अनुकूल और आकर्षक बन सका. डाक विभाग का उद्देश्य डाक सेवाओं को और अधिक स्मार्ट, तेज और सुलभ बनाना है, ताकि बदलते समय के साथ विभाग की भूमिका और प्रासंगिकता बनी रहे. इस अवसर पर बताया गया कि जनवरी माह तक प्रदेश में कुल चार डाकघरों को एन-जेन या डिजिटल डाकघरों में तब्दील किया जाएगा. इस दिशा में कार्य युद्धस्तर पर जारी है.
क्या हैं जेन जी डाकघर
नए जमाने की जेनरेशन यानी जेन जी को डाकघरों की ओर आकर्षित करने के लिए इनका कायापलट किया जा रहा है. इसके तहत देशभर में पुराने पोस्ट ऑफिसिज को जेन जी या यूं कहें कि एन जेन डाकघरों में बदला जा रहा है. इन्हें मॉडर्न और बेहतरीन सुविधाओं से लैस किया गया है. इन डाकघरों में लोगों को हाथों से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि सबकुछ डिजिटल है. इन डाकघरों में क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हैं. यहां पर युवाओं के लिए कॉफी शॉप, वाईफाई की सुविधाएं भी दी गई हैं.
