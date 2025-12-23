ETV Bharat / state

इस जिले में शुरू हुआ हिमाचल का दूसरा जेन-जी डाकघर, वाई-फाई समेत मिलेंगी ये सुविधाएं

हमीरपुर: डाक विभाग ने युवाओं को डाक सेवाओं से जोड़ने और व्यवस्था के आधुनिकीकरण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए एनआईटी हमीरपुर परिसर में प्रदेश का दूसरा एन-जेन (नेक्स्ट जेनरेशन) डाकघर शुरू कर दिया है. एन जेन डाकघर को जेन जी पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है. एन-जेन थीम पर आधारित दूसरे अत्याधुनिक डाकघर का उद्घाटन मंगलवार को हिमाचल प्रदेश सर्कल के चीफ पोस्टमास्टर जनरल संजय सिंह ने किया. हिमाचल में पहला जेन जी डाकघर पालमपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया था.

वहीं, चीफ पोस्टमास्टर जनरल संजय सिंह ने कहा कि इंटरनेट और डिजिटल संचार के युग से पहले पत्राचार का सबसे सशक्त माध्यम डाक विभाग ही था, जिसने देश के सुदूर क्षेत्रों तक संपर्क स्थापित किया. एनआईटी हमीरपुर जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान में प्रदेश का दूसरा एन-जेन डाकघर खुलना गर्व की बात है. ये डाकघर विशेष रूप से युवाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, ताकि वो आधुनिक डाक सेवाओं से जुड़ें और उनकी उपयोगिता को समझें. हमीरपुर शहर में यह अपनी तरह का पहला एन-जेन डाकघर है, जो युवाओं की जरूरतों और आधुनिक सोच को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है.

हमीरपुर में शुरू हुआ हिमाचल का दूसरा जेन-जी डाकघर (ETV Bharat)

मिलेंगी ये सुविधाएं

संजय सिंह ने बताया कि 'एन-जेन डाकघर में वाई-फाई, कैफेटेरिया और मिनी लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, जिससे यह स्थान केवल डाक सेवाओं तक सीमित न रहकर युवाओं के लिए एक मल्टी-यूटिलिटी स्पेस बन सके. यहां क्यूआर कोड आधारित डिजिटल भुगतान की सुविधा के साथ-साथ स्वचालित पार्सल पैकेजिंग और बुकिंग यूनिट, रियल-टाइम अपडेट के साथ पैकेज ट्रैकिंग और आधार नामांकन और अपडेट की सुविधा भी उपलब्ध होगी. इसके अलावा नि:शुल्क और हाई-स्पीड वाई-फाई का लाभ भी छात्र और युवा उठा सकेंगे.'