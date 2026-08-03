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हिमाचल में 1 सितंबर से स्कूलों में लगेगी ऑनलाइन हाजिरी, नई भर्ती और छात्रों के लिए भी कई बड़े ऐलान

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में शिक्षा निदेशालय में हुई समीक्षा बैठक में शिक्षा सुधारों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए.

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शिक्षा निदेशालय में हुई समीक्षा बैठक (HIMACHAL EDUCATION DEPARTMENT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 8:10 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था अब बड़े डिजिटल बदलाव की ओर बढ़ रही है. वर्षों से स्कूलों में रजिस्टर पर लगने वाली उपस्थिति अब इतिहास बनने जा रही है. प्रदेश सरकार ने तय किया है कि 1 सितंबर 2026 से सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति पूरी तरह ऑनलाइन दर्ज होगी. इसके लिए विद्या समीक्षा केंद्र को राज्यभर में डिजिटल मॉनिटरिंग का मुख्य माध्यम बनाया जाएगा. यानी अब हाजिरी के साथ स्कूलों के निरीक्षण से लेकर शिक्षा व्यवस्था की निगरानी भी तकनीक के जरिए होगी. इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही तय होगी और स्कूलों की कार्यप्रणाली पर रियल टाइम नजर रखी जा सकेगी.

शिमला में सोमवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में शिक्षा निदेशालय में हुई समीक्षा बैठक में शिक्षा सुधारों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए. डिजिटल अटेंडेंस लागू करने के साथ-साथ सरकार ने दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए जम्मू-कश्मीर मॉडल पर अस्थायी शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं.

बैठक के दौरान ये निर्णय भी हुए

इसके अलावा शिक्षक पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में व्यापक बदलाव, सरकारी स्कूलों से नीट, जेईई मेन्स और जेईई एडवांस में सफल विद्यार्थियों को सम्मानित करने की घोषणा, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना को और प्रभावी बनाने, डिजिटल लाइब्रेरी के उपयोग की समीक्षा और जिला स्तर पर संयुक्त निदेशक के नए पद सृजित करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए.

बैठक में शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि शिक्षा व्यवस्था को समय के अनुरूप आधुनिक बनाना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने अधिकारियों को सभी योजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, लंबित पदोन्नतियों का शीघ्र निपटारा करने और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विभागीय कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों की प्रतिबद्धता को विभाग की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि इसी सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है.

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