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बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही नहीं चलेगी, हिमाचल के स्कूलों को 30 दिन में सुधारने होंगे इंतजाम, हर स्कूल में लगेंगे CCTV कैमरे

हिमाचल के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा होगी मजबूत ( FILW@ETVBHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्कूली बच्चों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए पुलिस ने राज्यभर में पहल शुरू की है. प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को पर्याप्त CCTV कैमरे लगाने और मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं. स्कूल प्रबंधन को कैमरों की व्यवस्था के साथ प्रवेश और निकास द्वारों पर निगरानी बढ़ाने तथा सुरक्षा से जुड़ी कमियों को दूर करने के लिए कहा गया है. पुलिस महानिदेशक (DGP) अशोक तिवारी ने स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पर 30 दिनों के भीतर सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने का आग्रह किया है.

बच्चों की सुरक्षा सरकार, पुलिस और स्कूलों की साझा जिम्मेदारी