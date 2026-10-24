बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही नहीं चलेगी, हिमाचल के स्कूलों को 30 दिन में सुधारने होंगे इंतजाम, हर स्कूल में लगेंगे CCTV कैमरे
हिमाचल पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल प्रबंधन को जरूरी एहतियाती कदम उठाने होंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 4:18 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्कूली बच्चों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए पुलिस ने राज्यभर में पहल शुरू की है. प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को पर्याप्त CCTV कैमरे लगाने और मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं. स्कूल प्रबंधन को कैमरों की व्यवस्था के साथ प्रवेश और निकास द्वारों पर निगरानी बढ़ाने तथा सुरक्षा से जुड़ी कमियों को दूर करने के लिए कहा गया है. पुलिस महानिदेशक (DGP) अशोक तिवारी ने स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पर 30 दिनों के भीतर सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने का आग्रह किया है.
बच्चों की सुरक्षा सरकार, पुलिस और स्कूलों की साझा जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों पर शुरू की गई इस पहल के तहत स्कूलों के प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों को सुरक्षा प्रबंधों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करने को कहा गया है. DGP अशोक तिवारी ने कहा कि हर बच्चा स्कूल से सुरक्षित घर लौटे, यह सुनिश्चित करना सरकार, पुलिस, स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों की साझा जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए समय रहते एहतियाती कदम उठाना जरूरी है.
स्कूल के गेट और आसपास के रास्तों पर भी रहेगी नजर
पुलिस ने स्कूलों के प्रवेश और निकास द्वारों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया है. DGP ने कहा कि केवल स्कूल परिसर के अंदर CCTV कैमरे लगाना पर्याप्त नहीं है. निगरानी ऐसी होनी चाहिए कि स्कूल के गेट, वहां तक पहुंचने वाले रास्तों और आसपास के क्षेत्रों में लोगों व वाहनों की आवाजाही पर भी नजर रखी जा सके. इससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की समय रहते पहचान करने में मदद मिल सकती है.
CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के निर्देश
स्कूल प्रबंधन को CCTV कैमरों का नियमित रखरखाव करने और उनकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा स्कूल आने वाले लोगों की पहचान सुनिश्चित करने और स्कूल खुलने तथा छुट्टी के समय उचित निगरानी व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया है. पुलिस ने इन सुधारों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने और बेहतर होगा कि 30 दिनों के भीतर जरूरी इंतजाम करने का आग्रह किया है.
पिछले साल की घटना से लिया सबक
DGP अशोक तिवारी ने शिमला के एक प्रतिष्ठित स्कूल के मुख्य द्वार के पास पिछले वर्ष तीन विद्यार्थियों के अपहरण की घटना का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि तीनों बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया था, लेकिन इस घटना ने स्कूलों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत को सामने रखा. उन्होंने कहा कि स्कूल परिसर के साथ-साथ उसके आसपास की गतिविधियों पर निगरानी रखना भी जरूरी है.
हिमाचल प्रदेश पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल प्रबंधन को जरूरी एहतियाती कदम उठाने होंगे. यदि सुरक्षा से जुड़ी ज्ञात कमियों को दूर नहीं किया जाता है, तो किसी अप्रिय घटना के बाद कानूनी पहलू भी सामने आ सकते हैं. हालांकि, इस पहल का मुख्य उद्देश्य दंडात्मक कार्रवाई करना नहीं, बल्कि रोकथाम, सहयोग और सामूहिक जिम्मेदारी के जरिए स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाना है.
अभिभावकों से भी सतर्क रहने की अपील
पुलिस ने अभिभावकों से बच्चों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने और उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की अपील की है. बच्चों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत संबंधित लोगों को देने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा गया है. आपात स्थिति में तत्काल सहायता के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS) के नंबर 112 पर संपर्क किया जा सकता है.
बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
DGP ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP), SDPO और थाना प्रभारियों को शैक्षणिक संस्थानों के साथ समन्वय बनाकर जरूरी मार्गदर्शन और सहयोग देने के निर्देश दिए हैं. इस संबंध में नवंबर 2026 के पहले सप्ताह में पुलिस मुख्यालय में शिमला स्थित एक निजी स्कूल के प्रधानाचार्य के साथ बैठक आयोजित की जाएगी. बैठक का उद्देश्य स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिस तथा स्कूल प्रबंधन के बीच लगातार समन्वय बनाए रखना है. DGP ने दोहराया कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि समय रहते किए गए छोटे-छोटे एहतियाती उपाय भविष्य में किसी बड़ी घटना को रोकने में मददगार हो सकते हैं. पुलिस का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों को बच्चों के लिए अधिक सुरक्षित बनाना है.
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