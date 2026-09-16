हिमाचल में टीजीटी-जेबीटी के हजारों पद खाली, सरकारी स्कूलों में इतने बच्चों पर एक टीचर तैनात
हिमाचल के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर विधानसभा में आंकड़े पेश किए गए. जानिए रिक्तियों और बीएड-जेबीटी पास अभ्यर्थियों का पूरा ब्योरा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 10:44 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. प्रदेश में जेबीटी और टीजीटी शिक्षकों के कुल 5,209 पद खाली चल रहे हैं. इनमें जेबीटी के 4,019 पद और टीजीटी के 1,190 पद शामिल हैं. विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार की ओर से ये जानकारी दी गई है.
शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में जेबीटी और टीजीटी संवर्ग के कुल 36,835 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 29,155 पदों पर शिक्षक कार्यरत हैं. कैडरवार बात करें तो जेबीटी के 20,116 स्वीकृत पदों में से 14,132 पद भरे हैं और 4,019 पद खाली हैं, जबकि 1,965 पदों को पूल में रखा गया है. टीजीटी आर्ट्स में 8,486 स्वीकृत पदों में से 7,582 भरे हैं और 646 पद रिक्त हैं, जबकि 258 पद पूल में हैं. टीजीटी नॉन-मेडिकल के 5,165 स्वीकृत पदों में से 4,613 पद भरे हैं और 318 पद खाली हैं, जबकि 234 पद पूल में रखे गए हैं. वहीं टीजीटी मेडिकल संवर्ग में 3,068 स्वीकृत पदों में से 2,828 पद भरे हैं और 226 पद रिक्त हैं, जबकि 14 पद पूल में हैं. टीजीटी के कुल 1,190 रिक्त पदों में से 31 जुलाई 2026 तक 764 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है, जिनमें से केवल 13 पद बैचवाइज भर्ती के माध्यम से भरे जा रहे हैं.
|क्रं.सं
|पदनाम
|स्वीकृत पद
|भरे हुए पद
|रिक्त पद
|1.
|जेबीटी
|20116
|14132
|4019
|2.
|टीजीटीटी (कला)
|8486
|7582
|646
|3.
|टीजीटीटी (नॉन मेडिकल)
|5165
|4613
|318
|4.
|टीजीटीटी (मेडिकल)
|3068
|2828
|226
|कुल योग
|36835
|29155
|5209
प्रदेश के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती की स्थिति भी चिंताजनक है. राज्य के 3,214 प्राथमिक विद्यालय और 101 माध्यमिक विद्यालय केवल एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं. इसके अलावा 393 प्राथमिक और 3 माध्यमिक विद्यालय प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन पर तैनात शिक्षकों के भरोसे संचालित हो रहे हैं. हालांकि सरकार का दावा है कि हिमाचल प्रदेश में छात्र-शिक्षक अनुपात देश में सबसे बेहतर है. प्राथमिक स्तर पर हर 12 बच्चों पर एक शिक्षक, माध्यमिक स्तर पर हर 11 बच्चों पर एक शिक्षक और उच्च या वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर हर 10 बच्चों पर एक शिक्षक उपलब्ध है. सरकार का मानना है कि राज्य में शिक्षकों की कुल संख्या से ज्यादा बड़ी समस्या कम छात्र संख्या वाले स्कूलों की अधिकता है, जिसके समाधान के लिए शैक्षणिक संस्थानों के पुनर्गठन और युक्तिसंगत उपयोग की योजना बनाई जा रही है.
प्री-प्राइमरी और आया भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है. राज्य के 6,297 प्राथमिक विद्यालयों में एनटीटी प्री-प्राइमरी शिक्षकों की तैनाती के लिए एजेंसियां तय कर साक्षात्कार आयोजित किए गए थे, लेकिन योग्य अभ्यर्थी न मिलने से पद नहीं भरे जा सके. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद से नियमों में ढील देने की मांग की गई थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया है. अब सरकार डाइट के माध्यम से प्रशिक्षण शुरू करने का प्रस्ताव भेजने पर विचार कर रही है. वहीं प्राथमिक स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर आया की भर्ती की जा रही है, जिसमें 6,297 स्वीकृत पदों में से अब तक 518 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं. इसके तहत 10वीं पास स्थानीय महिलाओं को 6,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिए जाने का प्रावधान है.
दूसरी ओर प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में नौकरी की तलाश कर रहे कुल 81,282 पात्र अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. इनमें 65,254 बीएड पास और 16,028 जेबीटी या डीएलएड पास बेरोजगार अभ्यर्थी शामिल हैं. जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 16,076 बीएड और 2,598 जेबीटी अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. इसके बाद मंडी में 13,682 बीएड और 2,798 जेबीटी, हमीरपुर में 7,381 बीएड और 1,215 जेबीटी, बिलासपुर में 5,149 बीएड और 1,284 जेबीटी, ऊना में 4,653 बीएड और 1,244 जेबीटी, शिमला में 4,644 बीएड और 1,124 जेबीटी, सिरमौर में 3,793 बीएड और 1,908 जेबीटी, चंबा में 3,076 बीएड और 1,839 जेबीटी, सोलन में 2,912 बीएड और 917 जेबीटी, कुल्लू में 2,797 बीएड और 891 जेबीटी, किन्नौर में 660 बीएड और 86 जेबीटी, लाहौल-स्पीति जिले में 431 बीएड और 124 जेबीटी पास अभ्यर्थी रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं.
|रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बीएड, जेबीटी/डीएलएड पास युवाओं की संख्या
|जिले का नाम
|बीएड
|जेबीटी/डीएलएड
|1.
|बिलासपुर
|5149
|1284
|2.
|चंबा
|3076
|1839
|3.
|हमीरपुर
|7381
|1215
|4.
|कांगड़ा
|16076
|2598
|5.
|किन्नौर
|660
|86
|6.
|कुल्लू
|2797
|891
|7.
|लाहौल स्पीति
|431
|124
|8.
|मंडी
|13682
|2798
|9.
|शिमला
|4644
|1124
|10.
|सिरमौर
|3793
|1908
|11.
|सोलन
|2912
|917
|12.
|ऊना
|4653
|1244
|कुल
|65254
|16028
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