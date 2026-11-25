26 साल नौकरी, फिर भी प्रिंसिपल बनने का इंतजार! 18 हजार प्रवक्ताओं के लिए 50:50 फॉर्मूला बना पदोन्नति में रोड़ा
हिमाचल के स्कूल प्रवक्ताओं ने सरकार के सामने रखीं 10 मांगें, 47 हजार शुरुआती वेतन और 95% प्रमोशन कोटा मांगा
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 8:02 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्कूल प्रवक्ताओं की पदोन्नति को लेकर विवाद गहराने लगा है. प्रिंसिपल पदों पर लागू 50:50 के प्रमोशन फॉर्मूले को हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन ने प्रवक्ता कैडर के लिए पदोन्नति के अवसर सीमित करने वाला बताया है. संघ ने सरकार से प्रवक्ताओं का पदोन्नति कोटा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 95.5 प्रतिशत करने की मांग उठाई है. संघ का कहना है कि जरूरत पड़ने पर इसे 100 प्रतिशत तक किया जाना चाहिए।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार नेगी और महासचिव इंदर सिंह का तर्क है कि प्रदेश में करीब 18 हजार स्कूल प्रवक्ता सेवाएं दे रहे हैं, जबकि प्रिंसिपल कैडर में महज 850 अधिकारी हैं. इसके बावजूद दोनों कैडर के बीच पदोन्नति का अनुपात 50:50 रखा गया है. इस व्यवस्था के चलते बड़ी संख्या में प्रवक्ता 26 से 27 साल की सेवा पूरी करने के बाद भी प्रिंसिपल बनने का इंतजार कर रहे हैं. कुछ प्रवक्ता दिसंबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, लेकिन उन्हें पदोन्नति का अवसर नहीं मिल पाया हैB.
800 पदोन्नतियों में महज 200 प्रवक्ता बने प्रिंसिपल
महासचिव इंदर सिंह ने बताया कि बीते वर्ष करीब 800 प्रिंसिपल पदों पर पदोन्नतियां हुई थीं, लेकिन इनमें प्रवक्ता कैडर से महज 200 शिक्षक ही प्रिंसिपल बन पाए. संघ का कहना है कि एक जेबीटी शिक्षक टीजीटी और फिर हेडमास्टर होते हुए प्रिंसिपल तक पहुंच सकता है, जबकि प्रवक्ता को प्रिंसिपल बनने के लिए सीमित पदोन्नति अवसर मिलता है. ऊपर से 50:50 का फॉर्मूला और हिपा की लिखित परीक्षा की अनिवार्यता उनकी राह और कठिन बना रही है. संघ ने इस व्यवस्था में बदलाव की मांग की है.
2007 में बदला था प्रमोशन फॉर्मूला
प्रदेश अध्यक्ष अजय नेगी ने बताया कि वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दौर में पदोन्नति का अनुपात 40:60 था. उस समय हाई स्कूलों की संख्या अधिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कम थे. समय के साथ वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों की संख्या बढ़ी और हाई स्कूलों की संख्या में कमी आई. इसके बाद वर्ष 2007 में प्रदेश सरकार ने पदोन्नति अनुपात बदलकर 50:50 कर दिया. संघ का कहना है कि अब स्कूलों की संख्या में आए बदलाव के अनुसार इस अनुपात की दोबारा समीक्षा जरूरी है.
47 हजार शुरुआती वेतन, कॉलेज कैडर में भी प्रमोशन की मांग
प्रवक्ता संघ ने शुरुआती वेतन 42 से 43 हजार रुपये के बजाय 47 हजार रुपये करने की मांग उठाई है. साथ ही नेट/ सेट और पीएचडी जैसी उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले प्रवक्ताओं को कॉलेज लेक्चरर बनने का पदोन्नति अवसर देने, प्रैक्टिकल अलाउंस उपलब्ध करवाने और 'स्कूल लेक्चरर (न्यू)' पदनाम समाप्त कर सभी के लिए एक समान पदनाम लागू करने की मांग की है. एसएमसी प्रवक्ताओं के लिए स्थायी सेवा नीति, हाईकोर्ट के फैसलों को लागू करने और जमा एक व जमा दो में कंप्यूटर साइंस, आईटी की निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने का मुद्दा भी सरकार के समक्ष उठाया गया है.
छठी से 12वीं तक पढ़ाने के आदेशों का विरोध
संघ ने प्रवक्ताओं को उनकी नियुक्ति और विषय विशेषज्ञता से अलग छठी से 12वीं, प्राथमिक कक्षाओं तक पढ़ाने के लिए जारी किए जा रहे आदेशों पर भी आपत्ति जताई है. एसोसिएशन का कहना है कि प्रवक्ताओं से उनकी विशेषज्ञता के अनुरूप ही शिक्षण कार्य लिया जाना चाहिए. इसके अलावा लंबित डीए और एरियर का भुगतान करने, करीब 400 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में नियमित प्रिंसिपल की तैनाती करने और लंबित पदोन्नति सूची जल्द जारी करने की मांग भी उठाई गई है.
शिक्षा मंत्री से मिले संघ पदाधिकारी
अजय नेगी ने बताया कि एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है. संघ की ओर से 10 सूत्रीय और 15 सूत्रीय मांगपत्र भी सरकार को सौंपे गए हैं. शिक्षा मंत्री ने मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है. प्रवक्ता संघ इस मुद्दे को लगातार सरकारों के समक्ष उठाता रहा है. पूर्व भाजपा सरकार ने भी प्रवक्ता कैडर का कोटा 10 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया. मौजूदा सरकार के समक्ष भी कई बार मामला उठाया गया है. संघ इस संबंध में न्यायिक लड़ाई भी लड़ रहा है. अब देखना होगा कि सरकार पदोन्नति अनुपात में बदलाव और अन्य लंबित मांगों पर क्या निर्णय लेती है.
स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन की सरकार से 10 सूत्रीय मांगें
- प्रमोशन कोटा बढ़ाने की मांग: स्कूल प्रवक्ताओं का प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति कोटा 50% से बढ़ाकर 95% किया जाए और लंबित पदोन्नति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए.
- पदनाम में बदलाव: वर्ष 2019 में शुरू किए गए 'स्कूल लेक्चरर (न्यू)' पदनाम को समाप्त कर सभी के लिए एक समान 'स्कूल लेक्चरर' पदनाम लागू किया जाए.
- शुरुआती वेतन में बढ़ोतरी: स्कूल प्रवक्ताओं का प्रारंभिक वेतन 42 हजार से बढ़ाकर 47 हजार रुपये किया जाए.
- कॉलेज कैडर में पदोन्नति: NET/SET और पीएचडी जैसी उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले पात्र स्कूल प्रवक्ताओं को कॉलेज लेक्चरर बनने का पदोन्नति अवसर दिया जाए.
- प्रैक्टिकल अलाउंस: विज्ञान और अन्य प्रैक्टिकल आधारित विषय पढ़ाने वाले प्रवक्ताओं को अतिरिक्त जिम्मेदारियों के लिए विशेष भत्ता दिया जाए.
- डीए और एरियर का भुगतान: सातवें वेतन आयोग के तहत लंबित एरियर और महंगाई भत्ते (DA) का भुगतान जल्द किया जाए.
- हाईकोर्ट के फैसलों का पालन: प्रवक्ताओं के सेवा लाभ, वरिष्ठता, वेतन निर्धारण और पदोन्नति से जुड़े हाईकोर्ट के फैसलों को शीघ्र लागू किया जाए.
- कंप्यूटर साइंस और IT की मुफ्त शिक्षा: सरकारी स्कूलों में जमा एक और जमा दो के विद्यार्थियों को कंप्यूटर साइंस और वोकेशनल IT की निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए.
- SMC प्रवक्ताओं के लिए स्थायी नीति: एक दशक से अधिक समय से सेवाएं दे रहे SMC नियुक्त प्रवक्ताओं की सेवा सुरक्षा और भविष्य के लिए स्पष्ट नीति बनाई जाए.
- सरकार और संघ के बीच नियमित संवाद: प्रवक्ताओं की समस्याओं और लंबित मांगों के समाधान के लिए सरकार और संघ के बीच नियमित संवाद और समयबद्ध कार्रवाई की व्यवस्था की जाए.
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