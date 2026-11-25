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26 साल नौकरी, फिर भी प्रिंसिपल बनने का इंतजार! 18 हजार प्रवक्ताओं के लिए 50:50 फॉर्मूला बना पदोन्नति में रोड़ा

स्कूल प्रवक्ताओं के लिए 50:50 फॉर्मूला बना पदोन्नति में रोड़ा ( CONCEPT IMAGE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्कूल प्रवक्ताओं की पदोन्नति को लेकर विवाद गहराने लगा है. प्रिंसिपल पदों पर लागू 50:50 के प्रमोशन फॉर्मूले को हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन ने प्रवक्ता कैडर के लिए पदोन्नति के अवसर सीमित करने वाला बताया है. संघ ने सरकार से प्रवक्ताओं का पदोन्नति कोटा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 95.5 प्रतिशत करने की मांग उठाई है. संघ का कहना है कि जरूरत पड़ने पर इसे 100 प्रतिशत तक किया जाना चाहिए।

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार नेगी और महासचिव इंदर सिंह का तर्क है कि प्रदेश में करीब 18 हजार स्कूल प्रवक्ता सेवाएं दे रहे हैं, जबकि प्रिंसिपल कैडर में महज 850 अधिकारी हैं. इसके बावजूद दोनों कैडर के बीच पदोन्नति का अनुपात 50:50 रखा गया है. इस व्यवस्था के चलते बड़ी संख्या में प्रवक्ता 26 से 27 साल की सेवा पूरी करने के बाद भी प्रिंसिपल बनने का इंतजार कर रहे हैं. कुछ प्रवक्ता दिसंबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, लेकिन उन्हें पदोन्नति का अवसर नहीं मिल पाया हैB.

800 पदोन्नतियों में महज 200 प्रवक्ता बने प्रिंसिपल महासचिव इंदर सिंह ने बताया कि बीते वर्ष करीब 800 प्रिंसिपल पदों पर पदोन्नतियां हुई थीं, लेकिन इनमें प्रवक्ता कैडर से महज 200 शिक्षक ही प्रिंसिपल बन पाए. संघ का कहना है कि एक जेबीटी शिक्षक टीजीटी और फिर हेडमास्टर होते हुए प्रिंसिपल तक पहुंच सकता है, जबकि प्रवक्ता को प्रिंसिपल बनने के लिए सीमित पदोन्नति अवसर मिलता है. ऊपर से 50:50 का फॉर्मूला और हिपा की लिखित परीक्षा की अनिवार्यता उनकी राह और कठिन बना रही है. संघ ने इस व्यवस्था में बदलाव की मांग की है. 2007 में बदला था प्रमोशन फॉर्मूला प्रदेश अध्यक्ष अजय नेगी ने बताया कि वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दौर में पदोन्नति का अनुपात 40:60 था. उस समय हाई स्कूलों की संख्या अधिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कम थे. समय के साथ वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों की संख्या बढ़ी और हाई स्कूलों की संख्या में कमी आई. इसके बाद वर्ष 2007 में प्रदेश सरकार ने पदोन्नति अनुपात बदलकर 50:50 कर दिया. संघ का कहना है कि अब स्कूलों की संख्या में आए बदलाव के अनुसार इस अनुपात की दोबारा समीक्षा जरूरी है. 47 हजार शुरुआती वेतन, कॉलेज कैडर में भी प्रमोशन की मांग