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हिमाचल शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 प्रधानाचार्यों को मिली डीडीई की जिम्मेदारी

हिमाचल सरकार ने 14 प्रधानाचार्यों को विभिन्न जिलों और शाखाओं में उपनिदेशक शिक्षा के पद पर प्लेसमेंट प्रदान की है.

हिमाचल में प्रधानाचार्यों को मिली डीडीई की जिम्मेदारी
हिमाचल में प्रधानाचार्यों को मिली डीडीई की जिम्मेदारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 10:32 PM IST

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शिमला: हिमाचल सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में लंबे समय से खाली पड़े उपनिदेशक (डीडीई) स्तर के पदों को भरने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है. सरकार ने 14 प्रधानाचार्यों (स्कूल संवर्ग) को विभिन्न जिलों और शाखाओं में उपनिदेशक शिक्षा के पद पर प्लेसमेंट देते हुए तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां सौंप दी हैं. इस बार सरकार ने आदेशों के साथ कड़ा संदेश भी दिया है कि निर्धारित समय के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले अधिकारियों की प्लेसमेंट स्वतः निरस्त मानी जाएगी और उनकी जगह वरिष्ठता सूची में अगले पात्र अधिकारी को अवसर दिया जाएगा.

शुक्रवार को स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 14 प्रधानाचार्यों (स्कूल संवर्ग) को उपनिदेशक शिक्षा (डीडीई) के पद पर प्लेसमेंट प्रदान की गई है. शिक्षा सचिव राकेश कंवर द्वारा जारी आदेशों में सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए तैनाती स्थल पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं.

14 प्रधानाचार्यों को मिली डीडीई की जिम्मेदारी
14 प्रधानाचार्यों को मिली डीडीई की जिम्मेदारी (Notification)

इनको मिली ये जिम्मेवारी

सरकार की ओर से आदेशों के अनुसार उपमा शर्मा को डीडीई क्वालिटी चंबा, विजय कुमार को डीडीई (मुख्यालय) शिमला, ओंकार सिंह को डीडीई (प्रारंभिक) किन्नौर, अनिल कुमार को डीडीई (हेडक्वार्टर) शिमला, कृष्ण देव को डिप्टी डायरेक्टर उच्च शिक्षा कुल्लू, सुरेश कुमार को डीडीई (क्वालिटी) लाहौल-स्पीति, नीरज गर्ग को डीडीई (क्वालिटी) ऊना, मनोहर लाल को डीडीई (प्रारंभिक) चंबा, सीमा धीमान को परिवहन विभाग के रोड सेफ्टी सेल, ज्ञान चंद को डीडीई (क्वालिटी) कुल्लू, नवनीत ठाकुर को डीडीई सेकेंडरी लाहौल-स्पीति, अनीता शर्मा को डीडीई (क्वालिटी) सिरमौर, मदन लाल को डीडीई (सेकेंडरी) सिरमौर और अनिल कुमार डीडीई (क्वालिटी) शिमला में तैनात किया गया है.

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी अधिकारी वर्तमान में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे अधिकारियों से कार्यभार लेकर तुरंत नई तैनाती स्थल पर ज्वाइन करेंगे. वित्त विभाग के 24 मई, 2023 के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि यदि कोई अधिकारी निर्धारित समय में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी प्लेसमेंट स्वतः निरस्त मानी जाएगी. ऐसी स्थिति में वरिष्ठता सूची में अगले पात्र अधिकारी को नियुक्ति का अवसर दिया जाएगा और किसी भी अधिकारी को ज्वाइनिंग के लिए अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा.

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी प्लेसमेंट सुप्रीम कोर्ट में लंबित एसएलपी (सिविल) संख्या 26276/2024, लेखराज एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी. न्यायालय के फैसले के अनुसार इन आदेशों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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