NEET/JEE की तैयारी होगी आसान, हिमाचल शिक्षा बोर्ड छात्रों को उपलब्ध करवाएगा मॉक टेस्ट

स्कूल शिक्षा बोर्ड ने छात्र हित में निर्णय लेते हुए मॉक टेस्ट सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है. इसके लिए बकायदा प्रश्नपत्र बैंक भी तैयार किया गया है. इस व्यवस्था को स्टूडेंटस को सुलभ तरीके से उपलब्ध करवाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत थी, जिसके लिए बोर्ड ने एक संस्थान को सॉफ्टवेयर डवेलप करने का काम सौंपा था, जो अंतिम चरण में है.

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, अगले वर्ष युवाओं को नीट/जेईई मॉक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाएगा. ये सुविधा बच्चों को एकदम फ्री मिलेगी. इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जिसके पूरा होते ही अगले वर्ष से ये सुविधा, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में पढ़े युवाओं के लिए जेईई और नीट परीक्षा से पहले मॉक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी.

गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा बोर्ड की पहल से युवा प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी कर सकेंगे. यह सुविधा छात्रों को अपनी कमजोरियों को पहचानने, समय प्रबंधन में सुधार करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेगी. छात्र मॉक टेस्ट देकर परीक्षा के प्रारूप को समझ सकेंगे और अपनी रणनीति बना सकेंगे. मॉक टेस्ट के जरिए युवाओं को पता चलता है कि किस विषय पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है. मॉक टेस्ट युवाओं को परीक्षा की समय सीमा के भीतर प्रश्न हल करने का अभ्यास का मौका देता है, जिससे कि वास्तविक परीक्षा में समय का प्रबंधन करना आसान हो जाता है और युवा परीक्षा के पैटर्न, प्रश्नों के प्रकार और कठिनाई स्तर को समझ पाते हैं.

अंतिम चरण में सॉफ्टवेयर का काम

उधर, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा का कहना है कि 'मॉक टेस्ट को लेकर बोर्ड की तैयारी अंतिम चरण में है. अगले वर्ष जेईई और नीट की परीक्षा देने जाने वाले युवाओं को बोर्ड की ये एप्लीकेशन निशुल्क उपलब्ध होगी. मॉक टेस्ट के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रश्न पत्र बैंक तैयार कर लिया है. एक संस्था को इस का सॉफ्टवेयर तैयार करने का कार्य दिया गया था, जो कि फाइनल स्टेज पर है.'

