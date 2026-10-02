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नकलचियों पर बोर्ड का शिकंजा, अब तक 27 परीक्षार्थी धरे, चंबा में सबसे ज्यादा मामले

बोर्ड का कहना है कि छात्र सफलता के लिए शॉर्टकट न अपनाएं. मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी परीक्षा दें.

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 6:56 PM IST

2 Min Read
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धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की राज्य मुक्त विद्यालय (HPSOS) 2026 की परीक्षाओं में नकल करने वालों पर लगातार कार्रवाई हो रही है. परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बोर्ड ने निगरानी व्यवस्था कड़ी कर दी है. हाईटेक सीसीटीवी कैमरों और फ्लाइंग स्क्वायड की निगरानी के बीच प्रदेशभर में अब तक अनुचित साधनों के इस्तेमाल (UMC) के 27 मामले पकड़े गए हैं. इन मामलों के सामने आने के बाद, बोर्ड की ओर से परीक्षा केंद्रों पर निगरानी और सख्त कर दी गई है. बोर्ड के अनुसार, प्रदेशभर में पकड़े गए 27 मामलों में से अकेले चंबा जिले में 11 परीक्षार्थी अनुचित साधनों का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए हैं. इसके अलावा कांगड़ा में 5, सिरमौर में 4, मंडी में 3, ऊना में 2 तथा कुल्लू और शिमला में एक-एक मामला सामने आया है. बोर्ड की निगरानी टीमें लगातार अलग-अलग जिलों में परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रही हैं.

सीसीटीवी और फ्लाइंग स्क्वायड से निगरानी

परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए इस बार तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि परीक्षा की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना बोर्ड की प्राथमिकता है. संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है. इसके साथ ही फ्लाइंग स्क्वायड की टीमें भी लगातार औचक निरीक्षण कर रही हैं, ताकि परीक्षा के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी न हो.

अनुचित साधनों पर होगी कड़ी कार्रवाई

बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि परीक्षा और शिक्षा की गरिमा के साथ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा. अनुचित साधनों का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए परीक्षार्थियों के खिलाफ बोर्ड के नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने परीक्षार्थियों से अपील की कि वे परीक्षा में सफलता के लिए किसी तरह का शॉर्टकट न अपनाएं.

मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा देने की अपील

डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि छात्र सफलता के लिए शॉर्टकट न अपनाएं. ईमानदारी, अनुशासन और अपनी मेहनत के बल पर परीक्षा दें और किसी भी प्रकार के अनुचित साधन का सहारा न लें. बोर्ड निष्पक्ष परीक्षा वातावरण बनाए रखने और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए लगातार काम कर रहा है.

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