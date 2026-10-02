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नकलचियों पर बोर्ड का शिकंजा, अब तक 27 परीक्षार्थी धरे, चंबा में सबसे ज्यादा मामले

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ( ETV BHARAT )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की राज्य मुक्त विद्यालय (HPSOS) 2026 की परीक्षाओं में नकल करने वालों पर लगातार कार्रवाई हो रही है. परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बोर्ड ने निगरानी व्यवस्था कड़ी कर दी है. हाईटेक सीसीटीवी कैमरों और फ्लाइंग स्क्वायड की निगरानी के बीच प्रदेशभर में अब तक अनुचित साधनों के इस्तेमाल (UMC) के 27 मामले पकड़े गए हैं. इन मामलों के सामने आने के बाद, बोर्ड की ओर से परीक्षा केंद्रों पर निगरानी और सख्त कर दी गई है. बोर्ड के अनुसार, प्रदेशभर में पकड़े गए 27 मामलों में से अकेले चंबा जिले में 11 परीक्षार्थी अनुचित साधनों का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए हैं. इसके अलावा कांगड़ा में 5, सिरमौर में 4, मंडी में 3, ऊना में 2 तथा कुल्लू और शिमला में एक-एक मामला सामने आया है. बोर्ड की निगरानी टीमें लगातार अलग-अलग जिलों में परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रही हैं.