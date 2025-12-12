ETV Bharat / state

HP बोर्ड ने जारी की तीसरी, पांचवीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं की डेटशीट, जानें कब-कब होंगी ये परीक्षाएं

एचपी बोर्ड ( ETV Bharat )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च में आयोजित होने वाली ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों की कक्षाओं तीसरी, पांचवीं और आठवीं (नियमित एवं राज्य मुक्त विद्यालय) के साथ-साथ पूरे प्रदेश के नवमी और जमा एक की वार्षिक एवं कंपार्टमेंट परीक्षाओं की विस्तृत डेटशीट जारी कर दी है. परीक्षाओं का आयोजन निर्धारित समय-सारणी के अनुसार प्रदेशभर के सभी परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा और विद्यार्थियों से परीक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की गई है. बोर्ड के अनुसार तीसरी और पांचवीं कक्षा की परीक्षाएं 9 मार्च से 16 मार्च तक आयोजित होंगी. इन परीक्षाओं के लिए समय सुबह 9:45 से दोपहर 1:00 बजे तक निर्धारित किया गया है. वहीं, आठवीं कक्षा की परीक्षाएं 9 मार्च से 20 मार्च तक ली जाएंगी, जिनका समय भी यही रहेगा. बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा आरंभ होने से कम से कम 30 मिनट पहले सभी परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा, ताकि प्रवेश, बैठने की व्यवस्था और अन्य औपचारिकताओं में कोई बाधा न आए. देर से पहुंचने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिलेगा. 9वीं-11वीं की डेटशीट (HPBOSE) 9वीं-11वीं की डेटशीट