HP बोर्ड ने जारी की तीसरी, पांचवीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं की डेटशीट, जानें कब-कब होंगी ये परीक्षाएं
हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने ग्रीष्मकालीन स्कूलों की डेटशीट जारी कर दी है. इसे आप बोर्ड की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 12, 2025 at 5:12 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च में आयोजित होने वाली ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों की कक्षाओं तीसरी, पांचवीं और आठवीं (नियमित एवं राज्य मुक्त विद्यालय) के साथ-साथ पूरे प्रदेश के नवमी और जमा एक की वार्षिक एवं कंपार्टमेंट परीक्षाओं की विस्तृत डेटशीट जारी कर दी है. परीक्षाओं का आयोजन निर्धारित समय-सारणी के अनुसार प्रदेशभर के सभी परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा और विद्यार्थियों से परीक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की गई है.
बोर्ड के अनुसार तीसरी और पांचवीं कक्षा की परीक्षाएं 9 मार्च से 16 मार्च तक आयोजित होंगी. इन परीक्षाओं के लिए समय सुबह 9:45 से दोपहर 1:00 बजे तक निर्धारित किया गया है. वहीं, आठवीं कक्षा की परीक्षाएं 9 मार्च से 20 मार्च तक ली जाएंगी, जिनका समय भी यही रहेगा. बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा आरंभ होने से कम से कम 30 मिनट पहले सभी परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा, ताकि प्रवेश, बैठने की व्यवस्था और अन्य औपचारिकताओं में कोई बाधा न आए. देर से पहुंचने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिलेगा.
9वीं-11वीं की डेटशीट
इसके अलावा, बोर्ड ने प्रदेशभर में विद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाली नवमी और जमा एक की वार्षिक और कंपार्टमेंट परीक्षाओं की तिथियों की भी घोषणा की है. नवमी कक्षा की परीक्षाएं 5 मार्च से 18 मार्च तक आयोजित होंगी, जबकि जमा एक की परीक्षाएं 5 मार्च से 28 मार्च तक चलेंगी. इन दोनों कक्षाओं के लिए परीक्षा समय दोपहर 12:45 से शाम 4:00 बजे तक निर्धारित किया गया है. विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे समय पर परीक्षाओं के संचालन के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें.
बोर्ड की बेवसाइट पर चेक कर सकते हैं डेटशीट
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और सभी विद्यालय प्रबंधन समितियों से आग्रह किया है कि वो विस्तृत विषयवार डेटशीट और अन्य महत्वपूर्ण दिशानिर्देश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं. बोर्ड ने यह भी दोहराया कि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति से बचने के लिए विद्यार्थियों को वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम सूचना को ही आधार बनाना चाहिए.
