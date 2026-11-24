आज हर स्कूल में मनेगा संविधान दिवस, सुबह की सभा में दिलाई जाएगी शपथ, हर एक्टिविटी की फोटो भी करनी होगी अपलोड
प्रदेश के सभी सरकारी-निजी स्कूलों में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा. इसकी फोटो गूगल ट्रैकर पर अपलोड करना अनिवार्य होगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 7:26 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में आज संविधान दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा. इसको लेकर शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी स्कूलों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं. स्कूलों में संविधान दिवस पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित करना अनिवार्य होगा. इतना ही नहीं, सुबह की प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों को संविधान की शपथ भी दिलाई जाएगी.
कार्यक्रम की निगरानी और गतिविधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए प्रत्येक स्कूल में एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त करना होगा. शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों में सभी उपनिदेशकों (माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा) को केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से भेजे गए दिशा-निर्देशों को प्रदेश के सभी स्कूलों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं. केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 20 नवंबर को इस संबंध में पत्र जारी किया था.
गूगल ट्रैकर पर अपलोड करनी होंगी गतिविधियां
निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक स्कूल में नियुक्त नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित सभी गतिविधियों का विवरण गूगल ट्रैकर पर अपलोड किया जाए. इसके साथ ही कार्यक्रम की तस्वीरें भी जियो टैगिंग के साथ उसी दिन अपलोड करनी होंगी. यानी स्कूलों में केवल औपचारिकता निभाकर कार्यक्रम आयोजित करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि गतिविधियों का ऑनलाइन रिकॉर्ड और फोटो साक्ष्य भी देना होगा.
स्कूल प्रमुखों को दिए निर्देश
शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूल प्रमुखों को केंद्र सरकार के डीओ लेटर में जारी दिशा-निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने और उसी के अनुरूप 26 नवंबर को कार्यक्रम आयोजित करवाने को कहा है. सभी उपनिदेशकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि मंत्रालय की ओर से जारी आदेशों को प्रदेश के प्रत्येक स्कूल तक पहुंचाना सुनिश्चित करें. निदेशालय ने इस आदेश को अत्यंत जरूरी और समयबद्ध बताते हुए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
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