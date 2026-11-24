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आज हर स्कूल में मनेगा संविधान दिवस, सुबह की सभा में दिलाई जाएगी शपथ, हर एक्टिविटी की फोटो भी करनी होगी अपलोड

आज हर स्कूल में मनेगा संविधान दिवस ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में आज संविधान दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा. इसको लेकर शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी स्कूलों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं. स्कूलों में संविधान दिवस पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित करना अनिवार्य होगा. इतना ही नहीं, सुबह की प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों को संविधान की शपथ भी दिलाई जाएगी.

कार्यक्रम की निगरानी और गतिविधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए प्रत्येक स्कूल में एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त करना होगा. शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों में सभी उपनिदेशकों (माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा) को केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से भेजे गए दिशा-निर्देशों को प्रदेश के सभी स्कूलों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं. केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 20 नवंबर को इस संबंध में पत्र जारी किया था.