'शिक्षा के मंदिरों' में बेटियां कितनी सुरक्षित? हिमाचल में तीन साल में गुरुजनों के खिलाफ छेड़छाड़ की 24 शिकायतें, 10 मामले अति गंभीर
प्रदेश के शिक्षण संस्थानों से बेटियों के खिलाफ अपराध के कई गंभीर मामले सामने आए हैं. शिमला से शिवानी कपूर की रिपोर्ट
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 8:41 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल और कॉलेज भी अब छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सवालों के घेरे में हैं. प्रदेश में बीते तीन वर्षों के दौरान स्कूल और कॉलेज स्तर पर कार्यरत शिक्षकों के खिलाफ छात्राओं से छेड़छाड़ की 24 शिकायतें सामने आई हैं. इनमें से 10 मामले पॉक्सो एक्ट, यौन उत्पीड़न और 'बैड टच' जैसे गंभीर आरोपों से जुड़े हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, शिमला और सिरमौर जिले में सबसे ज्यादा पांच-पांच मामले दर्ज किए गए हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं होने के बावजूद शैक्षणिक संस्थानों में शिकायतों का सिलसिला थम नहीं रहा है. आंकड़ों के अनुसार चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू और सोलन में दो-दो मामले सामने आए हैं, जबकि मंडी में चार, शिमला में पांच और सिरमौर में पांच शिकायतें दर्ज हुई हैं. कुल 24 मामलों में से 10 को बेहद गंभीर श्रेणी में रखा गया है.
इन मामलों की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ आरोपी शिक्षकों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज हुए, कुछ को निलंबित किया गया, तो कई मामलों में सेवा से हटाने और बर्खास्तगी तक की कार्रवाई हुई है. इसके बावजूद, कुछ शिकायतें बरसों से विभागीय जांच और न्यायिक प्रक्रिया में लंबित हैं. ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि स्कूलों में छात्राओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई व्यवस्थाएं आखिर कितनी प्रभावी हैं, और शिकायत सामने आने के बाद भी पीड़ित छात्राओं को न्याय मिलने में इतना समय क्यों लग रहा है?
शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 से 2026 तक शिक्षण संस्थानों से जुड़े सात मामले पॉक्सो एक्ट के तहत सामने आए हैं. इनमें अलग-अलग मामलों में दोषी शिक्षकों को सेवा से हटाने, बर्खास्त करने और सख्त विभागीय कार्रवाई करने जैसे कदम उठाए गए हैं. विभागीय रिकॉर्ड के मुताबिक, कांगड़ा जिले में तैनात एक लेक्चरर के मामले में 25 मार्च 2025 को सेवा से हटाने और दोबारा जांच के आदेश दिए गए. सिरमौर जिले में तैनात एक लेक्चरर को 29 जुलाई 2025 को बर्खास्त किया गया, जबकि किन्नौर जिले में तैनात एक अन्य लेक्चरर को 31 जनवरी 2026 को सेवा से हटाया गया. वहीं, हमीरपुर जिले में तैनात एक लेक्चरर को 4 जून 2026 को अदालत द्वारा दोषमुक्त किया गया. इसके अलावा, कांगड़ा जिले में तैनात एक टीजीटी आर्ट्स और मंडी जिले में तैनात एक टीजीटी मेडिकल शिक्षक के मामलों में 20 मई 2026 को निर्णय हुआ. ऊना जिले में तैनात एक टीजीटी मेडिकल शिक्षक के मामले में भी 16 मार्च 2026 को अंतिम निर्णय होने की जानकारी विभागीय रिकॉर्ड में दर्ज है.
छह जिलों में गंभीर शिकायतें
शिकायतों का दूसरा पहलू यह है कि शिक्षा विभाग में छात्राओं के साथ कथित छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार से जुड़े कई मामले लंबे समय से लंबित हैं. विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार हमीरपुर, चंबा, शिमला, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन जिलों के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के खिलाफ गंभीर आरोपों की जांच विभिन्न स्तरों पर चल रही है.
हमीरपुर जिले में एक स्कूल के तत्कालीन प्रधानाचार्य पर एक नाबालिग छात्रा को मोबाइल फोन देने, तीन हजार रुपये भेजने और आपत्तिजनक संदेश भेजने के आरोप लगे थे. वर्ष 2019 में मामला सामने आने के बाद विभागीय जांच शुरू हुई. इस संबंध में दर्ज दोनों एफआईआर न्यायिक प्रक्रिया में हैं और मामला अतिरिक्त निदेशक स्तर पर लंबित बताया गया है.
शिमला जिले में एक स्कूल के अंग्रेजी प्रवक्ता पर जमा एक की छात्रा के साथ कथित अनुचित व्यवहार के आरोप लगे. उन्हें निलंबित किया गया और विभागीय जांच दोबारा करवाई जा रही है. इस मामले में पुलिस एफआईआर भी दर्ज है. कांगड़ा जिले में एक स्कूल के हिंदी प्रवक्ता पर जमा दो की छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप लगे. उन्हें निलंबित कर दिया गया और विभागीय व पुलिस जांच जारी है.
सिरमौर जिले में तैनात एक टीजीटी नॉन मेडिकल शिक्षक पर नौवीं कक्षा की छात्रा के साथ कथित दुर्व्यवहार और शारीरिक दंड देने के आरोप लगे. शिकायत का समर्थन 25 छात्राओं की ओर से किए जाने के बाद उन्हें निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई. इसी तरह सोलन जिले में तैनात एक डीपीई पर कई नाबालिग छात्राओं के साथ कथित अनुचित व्यवहार के आरोप लगे थे. वर्ष 2022 में उन्हें निलंबित किया गया. यह मामला भी विभागीय जांच के अधीन है.
शिमला में शिक्षक को छह साल की सजा
शिक्षण संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सामने आई घटनाओं में कुछ मामले अदालत तक भी पहुंचे हैं. शिमला जिले के सुन्नी में एक छात्रा के यौन उत्पीड़न के दोषी शिक्षक को अदालत ने छह साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई. इस फैसले ने स्पष्ट संदेश दिया कि बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को कानून के तहत सजा मिल सकती है.
धर्मशाला कॉलेज में छात्रा की मौत से हड़कंप
वहीं, सबसे संवेदनशील मामला धर्मशाला सरकारी डिग्री कॉलेज से सामने आया, जहां रैगिंग और यौन उत्पीड़न से परेशान 19 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई. इस मामले में एक प्रोफेसर और तीन छात्राओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई. घटना ने प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा, रैगिंग रोकने की व्यवस्था और संस्थान प्रबंधन की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
सरकार और शिक्षा विभाग ने क्या कदम उठाए?
सरकार का कहना है कि स्कूल और कॉलेज स्तर पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 के प्रावधानों के तहत इंटरनल कमेटी (IC) गठित की गई हैं. इन समितियों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की जांच और निपटारा नियमानुसार किया जा रहा है.
स्कूल शिक्षा विभाग समय-समय पर कार्यशालाएं आयोजित कर प्रधानाचार्यों को विभागीय जांच के लिए प्रशिक्षित भी कर रहा है. केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के तहत मामलों के निपटारे के लिए प्रधानाचार्यों का पैनल जांच अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है. सरकार के मुताबिक अधिकतर मामलों में कार्रवाई हो चुकी है, जबकि कुछ की जांच जारी है. हालांकि, छात्राओं के साथ यौन अपराध के मामलों में केवल विभागीय जांच पर्याप्त नहीं है. नाबालिग बच्चों से जुड़े मामलों में पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस को सूचना देना अनिवार्य है. ऐसे मामलों में विभागीय कार्रवाई और आपराधिक जांच की प्रक्रिया अलग-अलग चल सकती है.
दोषी शिक्षकों पर जुर्माने से बर्खास्तगी तक कार्रवाई
स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया, "छात्राओं से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों में विभाग की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की गई है. दोषी पाए जाने वाले शिक्षकों पर जुर्माना लगाने से लेकर सेवा से बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति और सेवा समाप्ति जैसे कदम उठाए गए हैं. लंबित मामलों में जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."
शिमला के एक सरकारी स्कूल में छठी कक्षा की छात्रा से कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद परिजनों और महिला संगठनों ने विरोध जताया था. आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ. अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जिला सचिव सोनिया शबरवाल ने बताया कि शिमला के एक अन्य स्कूल में भी छात्रा के साथ शिक्षक द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, जिसे समिति ने प्रमुखता से उठाया. फिलहाल यह मामला अदालत में विचाराधीन है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कई बार पीड़ित परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपनी शिकायत प्रभावी तरीके से नहीं उठा पाते. अभिभावक सामाजिक दबाव के चलते भी चुप रहते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूलों में बनाई जाने वाली कमेटियों में ज्यादातर सदस्य उसी स्कूल और शिक्षा विभाग से जुड़े होते हैं, जिससे निष्पक्ष जांच को लेकर सवाल खड़े होते हैं. उन्होंने मांग की कि विभागीय कमेटी के अलावा बाहरी सदस्यों वाली स्वतंत्र कमेटी भी बनाई जाए, जिसमें संबंधित स्कूल और विभाग का कोई अधिकारी शामिल न हो. साथ ही प्रत्येक कक्षा में सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था की जाए, ताकि ऐसी घटनाओं की जांच में ठोस साक्ष्य मिल सकें.
क्या कहते हैं मनोचिकित्सा?
शिमला के आईजीएमसी के मनोचिकित्सा विभागाध्यक्ष डॉ. दिनेश दत्त शर्मा ने बताया, "छोटी उम्र में यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं का बच्चों की मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ सकता है. इसका प्रभाव हर बच्चे की परिस्थितियों और मानसिक स्थिति के अनुसार अलग-अलग होता है. ऐसी घटनाओं के बाद पीड़ित बच्चों की काउंसलिंग बेहद जरूरी है. इससे बच्चे को सदमे और मानसिक तनाव से बाहर निकलने में मदद मिलती है. कई बार बच्चों को मनोचिकित्सक के पास काफी देर से लाया जाता है, जब तक समस्या गंभीर रूप ले चुकी होती है. काउंसलिंग के दौरान बच्चे से संवाद स्थापित कर उसे सहज बनाया जाता है, ताकि वह बिना डर अपनी बात रख सके. इसके बाद उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार आगे की मदद दी जाती है."
पीड़िता की पहचान गोपनीय रखना जरूरी
हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने बताया कि स्कूलों में पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले सीधे तौर पर आयोग के अधिकार क्षेत्र से संबंधित नहीं होते, लेकिन संज्ञान में आने पर आयोग इन पर निगरानी रखता है. पुलिस विभाग से कार्रवाई की जानकारी मांगी जाती है और कहीं कोताही सामने आने पर सख्ती भी की जाती है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सबसे जरूरी पीड़ित बच्चे की पहचान और गोपनीयता सुरक्षित रखना है. कई बार मामले सोशल मीडिया पर तेजी से फैल जाते हैं, जिससे पहले से मानसिक तनाव झेल रहे बच्चे की परेशानी और बढ़ जाती है. उन्होंने कहा कि स्कूलों की विशेष कमेटियों को शिकायत की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए. इसके साथ ही पीड़ित बच्चे की काउंसलिंग भी सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि वह मानसिक तनाव से बाहर आ सके.
पॉक्सो एक्ट में शिकायत छिपाना भी अपराध
बच्चे के यौन उत्पीड़न की जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचित करना अनिवार्य है.
- धारा 19: पॉक्सो एक्ट के तहत किसी व्यक्ति को अपराध होने की जानकारी या आशंका होने पर स्थानीय पुलिस अथवा स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को सूचना देना अनिवार्य है.
- धारा 21: अपराध की जानकारी होने के बावजूद रिपोर्ट नहीं करने पर छह महीने तक की कैद या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं. संस्थान का प्रभारी अपने अधीनस्थ के खिलाफ अपराध की जानकारी छिपाता है तो उसे एक साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है.
- पहचान की गोपनीयता: पीड़ित बच्चे का नाम, फोटो या ऐसी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती, जिससे उसकी पहचान उजागर हो.
- सहायता और संरक्षण: बच्चे को जरूरत के अनुसार चिकित्सा, देखभाल, संरक्षण और काउंसलिंग उपलब्ध कराई जानी चाहिए.
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