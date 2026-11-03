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'शिक्षा के मंदिरों' में बेटियां कितनी सुरक्षित? हिमाचल में तीन साल में गुरुजनों के खिलाफ छेड़छाड़ की 24 शिकायतें, 10 मामले अति गंभीर

देवभूमि में कितनी सुरक्षित बेटियां? ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल और कॉलेज भी अब छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सवालों के घेरे में हैं. प्रदेश में बीते तीन वर्षों के दौरान स्कूल और कॉलेज स्तर पर कार्यरत शिक्षकों के खिलाफ छात्राओं से छेड़छाड़ की 24 शिकायतें सामने आई हैं. इनमें से 10 मामले पॉक्सो एक्ट, यौन उत्पीड़न और 'बैड टच' जैसे गंभीर आरोपों से जुड़े हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, शिमला और सिरमौर जिले में सबसे ज्यादा पांच-पांच मामले दर्ज किए गए हैं. ये आंकड़े बताते हैं कि छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं होने के बावजूद शैक्षणिक संस्थानों में शिकायतों का सिलसिला थम नहीं रहा है. आंकड़ों के अनुसार चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू और सोलन में दो-दो मामले सामने आए हैं, जबकि मंडी में चार, शिमला में पांच और सिरमौर में पांच शिकायतें दर्ज हुई हैं. कुल 24 मामलों में से 10 को बेहद गंभीर श्रेणी में रखा गया है.

इन मामलों की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ आरोपी शिक्षकों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज हुए, कुछ को निलंबित किया गया, तो कई मामलों में सेवा से हटाने और बर्खास्तगी तक की कार्रवाई हुई है. इसके बावजूद, कुछ शिकायतें बरसों से विभागीय जांच और न्यायिक प्रक्रिया में लंबित हैं. ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि स्कूलों में छात्राओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई व्यवस्थाएं आखिर कितनी प्रभावी हैं, और शिकायत सामने आने के बाद भी पीड़ित छात्राओं को न्याय मिलने में इतना समय क्यों लग रहा है?

किस जिले में कितनी शिकायतें? (ETV BHARAT) शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 से 2026 तक शिक्षण संस्थानों से जुड़े सात मामले पॉक्सो एक्ट के तहत सामने आए हैं. इनमें अलग-अलग मामलों में दोषी शिक्षकों को सेवा से हटाने, बर्खास्त करने और सख्त विभागीय कार्रवाई करने जैसे कदम उठाए गए हैं. विभागीय रिकॉर्ड के मुताबिक, कांगड़ा जिले में तैनात एक लेक्चरर के मामले में 25 मार्च 2025 को सेवा से हटाने और दोबारा जांच के आदेश दिए गए. सिरमौर जिले में तैनात एक लेक्चरर को 29 जुलाई 2025 को बर्खास्त किया गया, जबकि किन्नौर जिले में तैनात एक अन्य लेक्चरर को 31 जनवरी 2026 को सेवा से हटाया गया. वहीं, हमीरपुर जिले में तैनात एक लेक्चरर को 4 जून 2026 को अदालत द्वारा दोषमुक्त किया गया. इसके अलावा, कांगड़ा जिले में तैनात एक टीजीटी आर्ट्स और मंडी जिले में तैनात एक टीजीटी मेडिकल शिक्षक के मामलों में 20 मई 2026 को निर्णय हुआ. ऊना जिले में तैनात एक टीजीटी मेडिकल शिक्षक के मामले में भी 16 मार्च 2026 को अंतिम निर्णय होने की जानकारी विभागीय रिकॉर्ड में दर्ज है. छह जिलों में गंभीर शिकायतें शिकायतों का दूसरा पहलू यह है कि शिक्षा विभाग में छात्राओं के साथ कथित छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार से जुड़े कई मामले लंबे समय से लंबित हैं. विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार हमीरपुर, चंबा, शिमला, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन जिलों के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के खिलाफ गंभीर आरोपों की जांच विभिन्न स्तरों पर चल रही है. हमीरपुर जिले में एक स्कूल के तत्कालीन प्रधानाचार्य पर एक नाबालिग छात्रा को मोबाइल फोन देने, तीन हजार रुपये भेजने और आपत्तिजनक संदेश भेजने के आरोप लगे थे. वर्ष 2019 में मामला सामने आने के बाद विभागीय जांच शुरू हुई. इस संबंध में दर्ज दोनों एफआईआर न्यायिक प्रक्रिया में हैं और मामला अतिरिक्त निदेशक स्तर पर लंबित बताया गया है. स्कूल-कॉलेजों में छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल (IANS) शिमला जिले में एक स्कूल के अंग्रेजी प्रवक्ता पर जमा एक की छात्रा के साथ कथित अनुचित व्यवहार के आरोप लगे. उन्हें निलंबित किया गया और विभागीय जांच दोबारा करवाई जा रही है. इस मामले में पुलिस एफआईआर भी दर्ज है. कांगड़ा जिले में एक स्कूल के हिंदी प्रवक्ता पर जमा दो की छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप लगे. उन्हें निलंबित कर दिया गया और विभागीय व पुलिस जांच जारी है. सिरमौर जिले में तैनात एक टीजीटी नॉन मेडिकल शिक्षक पर नौवीं कक्षा की छात्रा के साथ कथित दुर्व्यवहार और शारीरिक दंड देने के आरोप लगे. शिकायत का समर्थन 25 छात्राओं की ओर से किए जाने के बाद उन्हें निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई. इसी तरह सोलन जिले में तैनात एक डीपीई पर कई नाबालिग छात्राओं के साथ कथित अनुचित व्यवहार के आरोप लगे थे. वर्ष 2022 में उन्हें निलंबित किया गया. यह मामला भी विभागीय जांच के अधीन है. शिमला में शिक्षक को छह साल की सजा शिक्षण संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सामने आई घटनाओं में कुछ मामले अदालत तक भी पहुंचे हैं. शिमला जिले के सुन्नी में एक छात्रा के यौन उत्पीड़न के दोषी शिक्षक को अदालत ने छह साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई. इस फैसले ने स्पष्ट संदेश दिया कि बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को कानून के तहत सजा मिल सकती है. धर्मशाला कॉलेज में छात्रा की मौत से हड़कंप वहीं, सबसे संवेदनशील मामला धर्मशाला सरकारी डिग्री कॉलेज से सामने आया, जहां रैगिंग और यौन उत्पीड़न से परेशान 19 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई. इस मामले में एक प्रोफेसर और तीन छात्राओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई. घटना ने प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा, रैगिंग रोकने की व्यवस्था और संस्थान प्रबंधन की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. धर्मशाला सरकारी डिग्री कॉलेज (ETV B HARAT) सरकार और शिक्षा विभाग ने क्या कदम उठाए?