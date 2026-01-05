ETV Bharat / state

200 करोड़ का स्कॉलरशिप घोटाला, ED की हिरासत में चल रहे आरोपी अरविंद राज्टा को जमानत पर रिहा करने के आदेश

हिमाचल हाईकोर्ट ने स्कॉलरशिप घोटाले में आरोपी अरविंद राज्टा को जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं.

Himachal Scholarship Scam
हिमाचल छात्रवृत्ति घोटाला (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 5, 2026 at 10:17 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कॉलरशिप घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की हिरासत में चल रहे आरोपी अरविंद राज्टा को जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने इस संदर्भ में प्रार्थी अरविंद राज्टा की जमानत याचिका को मंजूर करते हुए उक्त आदेश जारी किए.

250 करोड़ रुपये का घोटाला

उल्लेखनीय है कि हिमाचल में विभिन्न वर्गों का छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप राशि को लेकर करीब 250 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था.सीबीआई मामले की जांच कर रही है और स्वभाविक रूप से मनी लांड्रिंग वाला पहलू ईडी की जांच के दायरे में है. इसी मामले में शिक्षा विभाग के कर्मी अरविंद राज्टा ईडी की हिरासत में थे. उन्होंने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. मामले की सुनवाई में न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने कहा कि ट्रायल में होने वाली संभावित देरी की वजह से प्रार्थी को अनंत काल के लिए हिरासत में रखना न्यायोचित नहीं होगा.

ईडी का पक्ष और आरोप

वहीं, प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार ये मामला एक ऐसे घोटाले से जुड़ा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के निजी संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक योजना के तहत स्कॉलरशिप आवंटित करने में गड़बड़ी हुई है. इस धांधली में उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ ही निजी शिक्षण संस्थान व बैंक भी शामिल पाए गए. परिणामस्वरूप 200 करोड़ रुपये से अधिक की स्कॉलरशिप राशि का गबन हुआ है.

अरविंद राज्टा पर गंभीर आरोप

ईडी का कहना है कि प्रार्थी अरविंद राज्टा ने अन्यों के साथ मिलकर इस घोटाले में मुख्य भूमिका निभाई है. प्रार्थी ने ही राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की स्कॉलरशिप रकम को गलत तरीके से रोके रखा. ईडी के अनुसार, उन्होंने उपरोक्त धनराशि का गबन किया है.

मामले में 22 संस्थान शामिल

इस मामले में 22 संस्थान शामिल बताए गए हैं. इस संबंध में ईडी ने सीबीआई की तरफ से पेश आरोप पत्र पर भरोसा करते हुए जमानत याचिका का विरोध किया. ईडी ने कहा था कि मामले में जांच जारी है और अवैध धन का पता लगाने के लिए जांच जरूरी है. जांच इसलिए भी जरूरी है ताकि इस घोटाले के माध्यम से हासिल की गई अपराध की आय का निर्धारण किया जा सके.

प्रार्थी और उसके सह-आरोपियों को ईडी ने 30 अगस्त 2023 को पीएमएलए की धारा-19 के तहत गिरफ्तार किया गया था. प्रार्थी पर आरोप है कि वह स्कॉलरशिप घोटाले का मास्टरमाइंड है, जो शिमला स्थित उच्च शिक्षा निदेशालय की स्कॉलरशिप ब्रांच में सहायक के रूप में कार्यरत था. अरविंद राज्टा को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक योजना के तहत स्कालरशिप के दावों का सत्यापन करने का जिम्मा दिया गया था.

