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हिमाचल में 250 करोड़ से अधिक का स्कॉलरशिप घोटाला, हाईकोर्ट ने CBI से तलब की ताजा स्टेट्स रिपोर्ट

हिमाचल स्कॉलरशिप घोटाला ( ETV Bharat FILE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित स्कॉलरशिप घोटाले में हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई से ताजा स्टेट्स रिपोर्ट तलब की है. ये स्कॉलरशिप घोटाला 250 करोड़ रुपए से अधिक का है. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान स्टेट्स रिपोर्ट में घोटाले को लेकर दाखिल की गई चार्जशीट की संख्या सहित जरूरी विवरण देने के आदेश जारी किए. हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी सीबीआई ने अदालत को बताया कि घोटाले की जांच पूरी कर ली गई है और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है. इस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई से ताजा स्टेट्स रिपोर्ट तलब करते हुए मामले पर अगली सुनवाई 20 अगस्त को निर्धारित करने के आदेश जारी किए. मामले में जांच एजेंसी सीबीआई को छानबीन में पता चला है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों सहित निजी शिक्षण संस्थानों में मेधावी छात्रों की स्कॉलरशिप की रकम को हड़पने के लिए बाकायदा एक रैकेट चल रहा था. इसके लिए अधिकारी निजी शिक्षण संस्थानों को स्कॉलरशिप जारी करने के लिए दस फीसदी तक कमीशन लेते थे. याचिका में संलग्न सूचनाओं के अनुसार जांच में पता चला है कि कमीशन का यह खेल होटलों में चलता था. यहां पर स्कॉलरशिप जारी कराने की एवज में निजी संस्थान शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कमीशन का पैसा देते थे. सीबीआई की जांच में पता चला था कि स्कॉलरशिप की स्वीकृति से संबंधित फाइलों को शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता था. निचले स्तर के अधिकारी व कर्मचारी मिलकर फाइलों को अपने स्तर पर ही मार्क कर देते थे. जांच में यह भी पता चला है कि नियमों के खिलाफ निजी ई-मेल आईडी से छात्रवृत्ति जारी करने के काम को अंजाम दिया जाता था.