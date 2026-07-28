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स्कूल में छात्रा से जातिगत भेदभाव का मामला, रिपोर्ट तलब करेगा SC आयोग

शिमला बचत भवन में एचपी अनुसूचित जाति आयोग की बैठक. आयोग ने 'भीम पत्र' भी किया लॉन्च.

शिमला के बचत भवन में SC आयोग की बैठक
शिमला के बचत भवन में SC आयोग की बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 5:56 PM IST

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शिमला: आज बचत भवन शिमला में हिमाचल प्रदेश अनुसूचित आयोग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने की. बैठक के दौरान चियोग स्कूल में दलित छात्रा के हाथों से कथित तौर पर भोजन न खाने के मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग की ओर से संज्ञान लिया गया है. इस मामले में आयोग की ओर से संबंधित विभागों से रिपोर्ट तलब की जाएगी. इसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

बता दें कि हाल में सीनियर सेकेंडरी स्कूल चियोग में आयोजित एनएसएस शिविर के दौरान कथित तौर दलित छात्रा से भेदभाव का मामला सामने आया था. इस मामले में बाद में समझौता होने की बात भी सामने आई थी, लेकिन आज बैठक के दौरान ये मामला उठाया गया है. इसके बाद आयोग ने इसपर रिपोर्ट तलब की है. आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि जनप्रतिनिधि, एनजीओ के सदस्य आयोग की कान आंखें हैं. अनुसूचित जाति वर्ग के साथ कोई अपराध या कुछ भी गलत होता है, तो उसकी सूचना कुछ मिनटों में आयोग तक पहुंच जाती है और तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाती है.

उन्होंने आगे कहा कि छुआछूत अभिशाप है और इसके खिलाफ सख्त कानून बने हैं, लेकिन इन कानूनों का पालन नहीं होने पर कार्रवाई करनी होती है. रोहड़ू में 12 साल के बच्चे द्वारा आत्महत्या मामले में सच में जातिगत भेदभाव हुआ था. आयोग स्वयं मौके पर गया था और एसएचओ को जांच में लापरवाही बरतने के चलते तुरंत सस्पेंड कर दिया गया था. सैंज घटना के दौरान एक महिला मंडल ने हमें शिकायत दी थी. आयोग ने रिपोर्ट मांगी और उसके बाद मौके पर गए. एक अनुसूचित जाति समुदाय की महिला सिलाई का काम करती थी. उस महिला के साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया और हत्या कर दी. पुलिस की जांच में महिला की आत्महत्या का मामला बनाया गया था, जब आयोग ने मामले की जांच विभिन्न पहलुओं पर करने के निर्देश दिए तो पुलिस जांच कमेटी के सदस्यों को कोताही बरतने पर सस्पेंड किया गया. अब इस मामले में सही दिशा में जांच चल रही है.

भीम पत्र किया लॉन्च

आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने कहा कि सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा तभी अनुसूचित वर्ग के लोगों को उनके हक मुहैया करवा पाएंगे. उन्होंने जिला भर में अंबेडकर भवन की मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट जिला प्रशासन को देने के निर्देश दिए. आयोग के सदस्यों ने भीम पत्र भी लांच किया। इसमें भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के अधिकारों का विशेष प्रावधान के बारे संक्षिप्त जानकारी है। ताकि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से समान अवसर प्राप्त हो सकें.

'सजगता से काम कर रहा आयोग'

आयोग के सदस्य डॉ विजय डोगरा ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आयोग सजगता से कार्य कर रहा है. किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का शोषण नहीं होने देंगे. अनुसूचित वर्ग के लिए जो बजट आवंटित होता है, उसका धरातल पर किस तरह इस्तेमाल हो रहा है इसका आकलन किया जाता है. उन्होंने कहा कि विभिन्न संगठन के माध्यम से जो सुझाव और शिकायत प्राप्त होती हैं उनका आयोग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाता है.

वहीं, जगत राम दलित शोषण मुक्ति मंच ने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति कम्पोनेंट के लिए तेलंगाना की तर्ज पर कानून बनाया जाए, क्योंकि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए आया हुआ पैसा दूसरे कार्यों में लगाया जा रहा है. सभी प्रकार की भर्तियों में आरक्षण रोस्टर लागू किया जाए. रोशन लाल डोगरा ने कहा कि संविधान में दिए गए अनुच्छेद 15 के तहत अधिकारों को ही लागू कर दे तो काफी हद तक सारी समस्याएं हल हो जाएगी. वहीं, आयोग के सदस्यों ने इस बात पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की काटी गई सैलरी उन्हें वापस दी जाए. साथ ही मिड-डे मील वर्कर से सफाई का कार्य कई स्कूलों में करवाया जा रहा है.

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