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स्कूल में छात्रा से जातिगत भेदभाव का मामला, रिपोर्ट तलब करेगा SC आयोग

शिमला: आज बचत भवन शिमला में हिमाचल प्रदेश अनुसूचित आयोग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने की. बैठक के दौरान चियोग स्कूल में दलित छात्रा के हाथों से कथित तौर पर भोजन न खाने के मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग की ओर से संज्ञान लिया गया है. इस मामले में आयोग की ओर से संबंधित विभागों से रिपोर्ट तलब की जाएगी. इसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

बता दें कि हाल में सीनियर सेकेंडरी स्कूल चियोग में आयोजित एनएसएस शिविर के दौरान कथित तौर दलित छात्रा से भेदभाव का मामला सामने आया था. इस मामले में बाद में समझौता होने की बात भी सामने आई थी, लेकिन आज बैठक के दौरान ये मामला उठाया गया है. इसके बाद आयोग ने इसपर रिपोर्ट तलब की है. आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि जनप्रतिनिधि, एनजीओ के सदस्य आयोग की कान आंखें हैं. अनुसूचित जाति वर्ग के साथ कोई अपराध या कुछ भी गलत होता है, तो उसकी सूचना कुछ मिनटों में आयोग तक पहुंच जाती है और तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाती है.

उन्होंने आगे कहा कि छुआछूत अभिशाप है और इसके खिलाफ सख्त कानून बने हैं, लेकिन इन कानूनों का पालन नहीं होने पर कार्रवाई करनी होती है. रोहड़ू में 12 साल के बच्चे द्वारा आत्महत्या मामले में सच में जातिगत भेदभाव हुआ था. आयोग स्वयं मौके पर गया था और एसएचओ को जांच में लापरवाही बरतने के चलते तुरंत सस्पेंड कर दिया गया था. सैंज घटना के दौरान एक महिला मंडल ने हमें शिकायत दी थी. आयोग ने रिपोर्ट मांगी और उसके बाद मौके पर गए. एक अनुसूचित जाति समुदाय की महिला सिलाई का काम करती थी. उस महिला के साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया और हत्या कर दी. पुलिस की जांच में महिला की आत्महत्या का मामला बनाया गया था, जब आयोग ने मामले की जांच विभिन्न पहलुओं पर करने के निर्देश दिए तो पुलिस जांच कमेटी के सदस्यों को कोताही बरतने पर सस्पेंड किया गया. अब इस मामले में सही दिशा में जांच चल रही है.

भीम पत्र किया लॉन्च

आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने कहा कि सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा तभी अनुसूचित वर्ग के लोगों को उनके हक मुहैया करवा पाएंगे. उन्होंने जिला भर में अंबेडकर भवन की मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट जिला प्रशासन को देने के निर्देश दिए. आयोग के सदस्यों ने भीम पत्र भी लांच किया। इसमें भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के अधिकारों का विशेष प्रावधान के बारे संक्षिप्त जानकारी है। ताकि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से समान अवसर प्राप्त हो सकें.