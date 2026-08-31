ETV Bharat / state

संस्कृत महाविद्यालयों में अब पुरोहित बनने का मिलेगा प्रशिक्षण, डिप्लोमा-सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने पर विचार कर रही सरकार

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पारंपरिक कर्मकांड और पुरोहिताई को व्यवस्थित प्रशिक्षण से जोड़ने की तैयारी है. प्रदेश सरकार संस्कृत महाविद्यालयों में कर्मकांड पुरोहित कोर्स शुरू करने पर विचार कर रही है. इसके तहत युवाओं को डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाए जा सकते हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही. मुख्यमंत्री ने कहा कि सामंजस्य और भाईचारे से ही आदर्श समाज का निर्माण संभव है. सामाजिक एकता को मजबूत करने के लिए आपसी सहयोग और सद्भाव जरूरी है. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक वातावरण ही किसी भी समाज की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव तैयार करता है.

222 गौ सदनों में 23 हजार से अधिक गोवंश को आश्रय

इस बैठक में बेसहारा पशुओं के मुद्दे पर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 222 गौ सदनों और गौ अभयारण्यों में 23,018 गोवंश को आश्रय दिया गया है. सात गौ सदनों एवं गौ अभयारण्यों का निर्माण पूरा होने के बाद इनमें करीब 2,200 से 2,500 अतिरिक्त बेसहारा गोवंश को आश्रय मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि गौ सेवा आयोग की ओर से गौ सदनों और गौ अभयारण्यों में पल रहे बेसहारा गोवंश के पालन-पोषण के लिए 1,200 रुपये प्रति गोवंश प्रतिमाह सहायता राशि दी जा रही है. बेसहारा पशुओं की समस्या के स्थायी समाधान के लिए राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन भी किया है.

सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां और जांच का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से कई पहल कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवाइयां, निःशुल्क जांच और आवश्यक मशीनरी व उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्रीय अस्पतालों, नागरिक अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 484 प्रकार की दवाइयां और 134 उपभोग्य वस्तुएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 170 प्रकार की दवाइयां और 48 उपभोग्य वस्तुएं तथा उप स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 91 प्रकार की दवाइयां और 28 उपभोग्य वस्तुएं आवश्यक दवाइयों की सूची में अधिसूचित की हैं. सरकार के अनुसार स्वास्थ्य संस्थानों में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 573 प्रकार की दवाइयां व उपभोग्य वस्तुएं राज्य दर संविदा में उपलब्ध हैं, जबकि 866 प्रकार की दवाइयां व उपभोग्य वस्तुएं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उपलब्ध हैं.

402 लैब में मुफ्त जांच की सुविधा

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में नैदानिक जांच सुविधाओं के विस्तार के लिए ई-निविदा के माध्यम से निजी कंपनी करसना डायग्नोस्टिक्स के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 63, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 96, नागरिक अस्पतालों में 110 तथा जोनल और क्षेत्रीय अस्पतालों में 133 प्रयोगशालाएं मरीजों के लिए निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि सभी आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और प्रयोगशाला जांच की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं.