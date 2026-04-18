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भांग पीने के आरोप में छात्रों को मुर्गा बनाने वाले युवक के खिलाफ 1100 पर शिकायत, जानें पूरी इनसाइड स्टोरी

बिलासपुर: हिमाचल में नशे की समस्या बढ़ती जा रही है. युवा वर्ग सबसे ज्यादा इसकी चपेट में हैं. सरकाघाट में एक युवक ने कॉलेज की छात्रा की हत्या कर दी थी. आरोपी को नशेड़ी बताया जा रहा है और नशे को ही हत्या का कारण माना जा रहा है. बीते रोज बिलासपुर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था.

वीडियो में कुछ छात्रों को मुर्गा बनाया गया है. इसमें युवक दावा कर रहा है कि ये छात्र बिलासपुर के एक कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और घासनियों में भांग का सेवन कर रहे थे. युवक का कहना था कि उसने मुर्गा बनाए छात्रों को भांग की बीड़ी बनाते हुए देखा है. अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और युवक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. कॉलेज प्रशासन, छात्रों के सहपाठी और अभिभावक छात्रों के समर्थन में आ गए हैं. इस मामसे में हमने छात्रों, अभिभावकों, कॉलेज प्रशासन से बात की है.

कॉलेज के छात्रों ने नकारे आरोप (ETV Bharat)

पेपर में सारा समय रोते रहे बच्चे

इस मामले पर हमने कॉलेज प्रिंसिपल हंसराज शर्मा से बात की. उन्होंने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 'हमारे छात्र किसी भी प्रकार का नशा नहीं कर रहे थे. वो परीक्षा से पहले वहां बैठकर खाना खा रहे थे. ये जगह कॉलेज से मात्र 500 मीटर ही दूर है. घटना 11 से 12 बजे के आस पास की है और दोपहर 2 बजे के आसपास उनका पेपर था. वीडियो में दिख रहे चार छात्रों में से दो हमारे कॉलेज के हैं, जबकि दो किसी दूसरे संस्थान के हैं. बच्चों को बिना कारण परेशान किया गया है, जैसे ही हमें घटना का पता चला, हमने बच्चों से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा था. इसके बाद कॉलेज प्रबंधन में हड़कंप मच गया क्योंकि बच्चे बदनामी और घरवालों के डर से कुछ गलत कदम उठा सकते थे. कुछ देर बाद बच्चे हमारे पास रोते हुए आए. हमने बड़ी मुश्किल से बच्चों से पेपर दिलवाया, बच्चे पूरे पेपर के दौरान तीन घंटे तक रोते रहे. हमारे कॉलेज में परीक्षा से पहले बच्चों की चेकिंग होती है और सामान्य दिनों में बच्चों के बैग प्रार्थना सभा में सुबह हर रोज चेक होते हैं. कभी किसी बच्चे से ऐसी कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली.'

क्या बोले परिजन

इस पूरे मसले पर हमने एक बच्चे के परिजन से भी बात की. फोन पर बातचीत के दौरान परिजनों ने बताया कि उस दिन बच्चों की 2 बजे से परीक्षा थी. परीक्षा के समय कॉलेज का गेट डेढ़ बजे खुलता है, क्योंकि सुबह के सत्र की परीक्षा चल रही होती है, इसलिए बच्चे कॉलेज से चंद कदमों की दूरी पर उस जगह पर बैठे थे और खाना खाने के साथ पढ़ाई कर रहे थे. उसी दौरान वहां आए एक युवक ने बच्चों को धमकाया, मारपीट के बाद मुर्गा बनाया और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया. सिर्फ सोशल मीडिया पर स्टंट मारने के लिए ये सब किया गया है. वहां से दिनभर में कई लोग गुजरते हैं और कई बच्चे वहां सारा दिन क्रिकेट खेलते रहते हैं. ऐसे में किसी खुले स्थान पर कॉलेज से चंद कदमों की दूरी पर कोई नशा कैसे कर सकता है.