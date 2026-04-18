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भांग पीने के आरोप में छात्रों को मुर्गा बनाने वाले युवक के खिलाफ 1100 पर शिकायत, जानें पूरी इनसाइड स्टोरी

बिलासपुर में कॉलेज छात्रों को 'मुर्गा' बनाकर वीडियो वायरल करने का मामला गरमाया. कॉलेज प्रशासन और परिजनों ने युवक के दावों को झूठा बताया.

छात्रों के समर्थन में आए सहपाठी
छात्रों के समर्थन में आए सहपाठी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 3:22 PM IST

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Updated : April 18, 2026 at 3:39 PM IST

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बिलासपुर: हिमाचल में नशे की समस्या बढ़ती जा रही है. युवा वर्ग सबसे ज्यादा इसकी चपेट में हैं. सरकाघाट में एक युवक ने कॉलेज की छात्रा की हत्या कर दी थी. आरोपी को नशेड़ी बताया जा रहा है और नशे को ही हत्या का कारण माना जा रहा है. बीते रोज बिलासपुर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था.

वीडियो में कुछ छात्रों को मुर्गा बनाया गया है. इसमें युवक दावा कर रहा है कि ये छात्र बिलासपुर के एक कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और घासनियों में भांग का सेवन कर रहे थे. युवक का कहना था कि उसने मुर्गा बनाए छात्रों को भांग की बीड़ी बनाते हुए देखा है. अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और युवक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. कॉलेज प्रशासन, छात्रों के सहपाठी और अभिभावक छात्रों के समर्थन में आ गए हैं. इस मामसे में हमने छात्रों, अभिभावकों, कॉलेज प्रशासन से बात की है.

कॉलेज के छात्रों ने नकारे आरोप (ETV Bharat)

पेपर में सारा समय रोते रहे बच्चे

इस मामले पर हमने कॉलेज प्रिंसिपल हंसराज शर्मा से बात की. उन्होंने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 'हमारे छात्र किसी भी प्रकार का नशा नहीं कर रहे थे. वो परीक्षा से पहले वहां बैठकर खाना खा रहे थे. ये जगह कॉलेज से मात्र 500 मीटर ही दूर है. घटना 11 से 12 बजे के आस पास की है और दोपहर 2 बजे के आसपास उनका पेपर था. वीडियो में दिख रहे चार छात्रों में से दो हमारे कॉलेज के हैं, जबकि दो किसी दूसरे संस्थान के हैं. बच्चों को बिना कारण परेशान किया गया है, जैसे ही हमें घटना का पता चला, हमने बच्चों से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा था. इसके बाद कॉलेज प्रबंधन में हड़कंप मच गया क्योंकि बच्चे बदनामी और घरवालों के डर से कुछ गलत कदम उठा सकते थे. कुछ देर बाद बच्चे हमारे पास रोते हुए आए. हमने बड़ी मुश्किल से बच्चों से पेपर दिलवाया, बच्चे पूरे पेपर के दौरान तीन घंटे तक रोते रहे. हमारे कॉलेज में परीक्षा से पहले बच्चों की चेकिंग होती है और सामान्य दिनों में बच्चों के बैग प्रार्थना सभा में सुबह हर रोज चेक होते हैं. कभी किसी बच्चे से ऐसी कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली.'

क्या बोले परिजन

इस पूरे मसले पर हमने एक बच्चे के परिजन से भी बात की. फोन पर बातचीत के दौरान परिजनों ने बताया कि उस दिन बच्चों की 2 बजे से परीक्षा थी. परीक्षा के समय कॉलेज का गेट डेढ़ बजे खुलता है, क्योंकि सुबह के सत्र की परीक्षा चल रही होती है, इसलिए बच्चे कॉलेज से चंद कदमों की दूरी पर उस जगह पर बैठे थे और खाना खाने के साथ पढ़ाई कर रहे थे. उसी दौरान वहां आए एक युवक ने बच्चों को धमकाया, मारपीट के बाद मुर्गा बनाया और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया. सिर्फ सोशल मीडिया पर स्टंट मारने के लिए ये सब किया गया है. वहां से दिनभर में कई लोग गुजरते हैं और कई बच्चे वहां सारा दिन क्रिकेट खेलते रहते हैं. ऐसे में किसी खुले स्थान पर कॉलेज से चंद कदमों की दूरी पर कोई नशा कैसे कर सकता है.

परीक्षा से पहले भांग पीने पर सवाल

परिजनों ने कहा कि 'परीक्षा से पहले कोई भांग पीकर कैसे बैठ सकता है. वो कैसे अपना पेपर लिखेगा. हमने बच्चों को इतने पैसे भी नहीं दिए थे, जिससे बच्चे भांग जैसा महंगा नशा खरीद सकें. आजकल तो हम बच्चों को बस किराया तक नहीं दे रहे हैं. वीडियो में नजर आ रहा एक युवक नाबालिग है. एक बच्चा वीडियो बनाने वाले युवक के दोस्त का भाई है और अच्छा खासा परिचित है. ऐसे में युवक ने क्यों अपने दोस्त से इस बारे में बात की. हमने इस वीडियो के बारे में 1100 पर शिकायत दर्ज करवाई है. हमारे बच्चे बुरी तरह से डरे हुए हैं और कभी कॉलेज न जाने की बात कर रहे हैं. उन्हें डर है कि भविष्य में भी वो युवक उनसे मारपीट कर सकता है. इस मामले पर हम पुलिस में मामला दर्ज करवाने की तैयारी में हैं. हमारे बच्चे कुछ गलत कदम उठाते हैं तो उसका जिम्मेदार वीडियो बनाने वाला युवक होगा. वहीं, इस मामले पर हमने वीडियो बनाने वाले युवक का पक्ष भी जानना चाहा, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाया. हमारे बच्चे किसी भी प्रकार का मेडिकल करवाने के लिए तैयार हैं, ताकि ये साफ हो जाए कि उन्होंने नशा किया था या नहीं.'

परिजनों ने नकारे आरोप

परिजनों ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे बच्चों को बदनाम किया गया है, युवक के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का दावा किया जाएगा. साथ ही प्रशासन को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए. वहीं, कॉलेज के शिक्षकों ने भी इस घटना पर चिंता जताई है. शिक्षकों का आरोप है कि बच्चों को जबरदस्ती प्रताड़ित किया गया, जो पूरी तरह अनुचित है. अब इस मामले में कॉलेज प्रशासन, अभिभावक और उनके सहपाठी छात्रों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं.

पुलिस के पास नहीं पहुंची शिकायत

पूरे मामले पर चौकी इंचार्ज जोगो एएसआई पुनीत कुमार ने बताया कि 'हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है. हमारे पास जैसे ही कोई लिखित शिकायत आती है तो हम कार्रवाई करेंगे. मामले में अगर कोई नाबालिग पाया जाता है तो जुवेनाइल एक्ट के आधार पर कार्रवाई होगी. शिकायत पत्र के आधार पर कानूनी धाराओं में मामला दर्ज होगा.'

वीडियो वायरल होने के बाद अब कॉलेज प्रशासन, छात्रों और अभिभावकों ने मोर्चा खोल दिया है. इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई गई है. अभिभावकों का कहना है कि हमारे बच्चे किसी भी तरह के नशे में संलिप्त नहीं हैं. अभिभावकों ने आरोप लगाया कि यदि किसी व्यक्ति को बच्चों पर संदेह था, तो उसे स्वयं कार्रवाई करने के बजाय कॉलेज प्रबंधन या पुलिस को सूचित करना चाहिए था. परिजनों ने साफ कहा कि इस तरह बच्चों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना और वीडियो बनाकर वायरल करना सरासर गलत है.

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Last Updated : April 18, 2026 at 3:39 PM IST

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