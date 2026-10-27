हिमाचल की डॉक्यूमेंट्री 'रणसिंघा' ने उज्जैनी फिल्म फेस्टिवल में जीता पहला पुरस्कार
रणसिंघा हिमाचल का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है, जिसका इस्तेमाल खास तौर पर पारंपरिक समारोहों में किया जाता है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 8:03 PM IST
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घुमारवीं से संबंध रखने वाले संजीव सोनी की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘रणसिंघा’ ने प्रदेश का नाम रोशन किया है. मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित उज्जैनी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2026 में फिल्म को नॉन-फिक्शन श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है. इस श्रेणी में 232 भारतीय और आठ अन्य शॉर्ट फिल्मों के बीच ‘रणसिंघा’ ने पहला स्थान हासिल किया. इस उपलब्धि को हिमाचल की कला और संस्कृति से जुड़े लोगों के लिए अहम माना जा रहा है.
उज्जैनी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का चौथा सीजन यानी USFF सीजन-4 मध्य प्रदेश के उज्जैन में 24 और 25 अक्टूबर 2026 को आयोजित किया गया. दो दिवसीय आयोजन का समापन रविवार शाम को हुआ. इसी फेस्टिवल में ‘रणसिंघा’ को बड़े पर्दे पर प्रदर्शित किया गया और ज्यूरी ने नॉन-फिक्शन श्रेणी में इसे प्रथम पुरस्कार के लिए चुना.
हिमाचल का पारंपरिक वाद्य यंत्र है रणसिंघा
रणसिंघा हिमाचल प्रदेश का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है, जिसका इस्तेमाल खास तौर पर लोक उत्सवों, धार्मिक आयोजनों और पारंपरिक समारोहों में किया जाता है. यह आमतौर पर घुमावदार, सींग जैसी आकृति वाला धातु का फूंककर बजाया जाने वाला वाद्य है. इसकी गूंजदार आवाज हिमाचल की लोक परंपराओं और सांस्कृतिक आयोजनों का हिस्सा रही है. ‘रणसिंघा’ डॉक्यूमेंट्री के नाम से भी प्रदेश की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत की ओर ध्यान जाता है.
हिमाचल में फिल्म उद्योग स्थापित करने की मांग
पुरस्कार मिलने के बाद फिल्म की निर्माता टीम ने घुमारवीं में प्रेसवार्ता कर अपनी खुशी जाहिर की. इस दौरान टीम के सदस्य और संगीतज्ञ प्रोफेसर सुरेश शर्मा ने प्रदेश सरकार से हिमाचल में लघु फिल्म उद्योग स्थापित करने की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है और स्थानीय कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए बेहतर मंच मिलना चाहिए.
कलाकारों को दूसरे शहरों का करना पड़ता है रुख
प्रोफेसर सुरेश शर्मा ने कहा कि हिमाचल में प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रतिभाशाली कलाकारों की भी कमी नहीं है. इसके बावजूद उचित मंच और काम के अवसर सीमित होने के कारण संगीतकारों, छायाकारों, अभिनेताओं, गायकों, वाद्य यंत्र बजाने वालों, निर्देशकों और फिल्म निर्माताओं को चंडीगढ़, नोएडा, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों की ओर जाना पड़ता है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिल्म निर्माण से जुड़ी सुविधाएं विकसित होने पर स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं और उनकी प्रतिभा को अपने ही प्रदेश में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा.
राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल की पहचान को मिलेगा बढ़ावा
‘रणसिंघा’ को मिला यह पुरस्कार हिमाचल के फिल्म निर्माताओं और कला-संस्कृति से जुड़े लोगों के लिए उत्साह बढ़ाने वाला है. फिल्म की टीम को उम्मीद है कि प्रदेश में लघु फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इससे स्थानीय कलाकारों को अवसर मिलने के साथ हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत को भी व्यापक पहचान मिल सकती है.
ये भी पढ़ें: सरकारी स्कूलों के छात्रों ने JEE-NEET में गाड़े सफलता के झंडे, सुपर-100 से 68 होनहारों को मिली कामयाबी
ये भी पढ़ें: नौकरी छोड़ गांव लौटे 4 दोस्तों ने शुरू किया ऐसा कोराबोर, आज 5 राज्यों में कर रहे राज!