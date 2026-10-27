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हिमाचल की डॉक्यूमेंट्री 'रणसिंघा' ने उज्जैनी फिल्म फेस्टिवल में जीता पहला पुरस्कार

उज्जैन फिल्म फेस्टिवल में हिमाचल की ‘रणसिंघा’ ने जीता पहला पुरस्कार ( @Sanjeev-Soni )

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घुमारवीं से संबंध रखने वाले संजीव सोनी की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘रणसिंघा’ ने प्रदेश का नाम रोशन किया है. मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित उज्जैनी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2026 में फिल्म को नॉन-फिक्शन श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है. इस श्रेणी में 232 भारतीय और आठ अन्य शॉर्ट फिल्मों के बीच ‘रणसिंघा’ ने पहला स्थान हासिल किया. इस उपलब्धि को हिमाचल की कला और संस्कृति से जुड़े लोगों के लिए अहम माना जा रहा है.

उज्जैनी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का चौथा सीजन यानी USFF सीजन-4 मध्य प्रदेश के उज्जैन में 24 और 25 अक्टूबर 2026 को आयोजित किया गया. दो दिवसीय आयोजन का समापन रविवार शाम को हुआ. इसी फेस्टिवल में ‘रणसिंघा’ को बड़े पर्दे पर प्रदर्शित किया गया और ज्यूरी ने नॉन-फिक्शन श्रेणी में इसे प्रथम पुरस्कार के लिए चुना.