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सफाई कर्मियों के बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति, शिमला के स्कूलों में शुरू हुई पहचान की बड़ी कवायद

हिमाचल में अब सफाई कर्मियों के बच्चों शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे. सरकार अब इन बच्चों को छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षणिक योजनाओं का लाभ देगी.

सफाई कर्मियों के बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति
सफाई कर्मियों के बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 10:51 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब किसी भी जरूरतमंद बच्चे का भविष्य आर्थिक मजबूरियों के कारण प्रभावित नहीं होगा. इसके लिए शिमला जिला में बड़ा अभियान शुरू किया गया है. अब उन छात्रों की पहचान की जाएगी, जिनके माता-पिता सफाई से जुड़े जोखिम भरे कार्य करते हैं. इन बच्चों को केंद्र और राज्य सरकार की छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षणिक योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने जिले के सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक और उच्च विद्यालयों को विशेष निर्देश जारी किए हैं.

विभाग ने सभी संस्थानों से ऐसे छात्रों का पूरा विवरण तय प्रारूप में तत्काल उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि पात्र बच्चों को समय रहते सरकारी सहायता से जोड़ा जा सके. 22 जुलाई को जारी आदेश के अनुसार यह कार्रवाई 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का नियोजन प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' के तहत की जा रही है. यह निर्णय 18 जून को उपायुक्त शिमला की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद लिया गया, जिसमें ऐसे परिवारों के बच्चों को शिक्षा संबंधी सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया था.

शिक्षा विभाग ने जिले के सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक और उच्च विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों को स्कूलों में अध्ययनरत ऐसे छात्रों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करने के निर्देश दिए है. सूची में छात्र, माता-पिता, स्कूल का नाम, कक्षा, माता-पिता किस स्थान पर कार्यरत हैं, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है या नहीं. यदि आवेदन नहीं किया गया है तो उसका कारण भी दर्ज करना होगा. विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी संस्थान प्रमुख अपने हस्ताक्षर सहित यह जानकारी 23 जुलाई तक ईमेल के माध्यम से उप शिक्षा निदेशक कार्यालय, शिमला को भेजना सुनिश्चित करें. निर्धारित समयसीमा के भीतर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं.

पात्र छात्रों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा

शिक्षा विभाग का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सफाई और अन्य जोखिमपूर्ण कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों को छात्रवृत्ति या शिक्षा से जुड़ी किसी भी सरकारी योजना से वंचित न रहना पड़े. पहचान पूरी होने के बाद पात्र विद्यार्थियों को संबंधित छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षणिक सहायता योजनाओं से जोड़ा जाएगा, ताकि आर्थिक अभाव उनकी पढ़ाई में बाधा न बने. विभाग ने सभी स्कूल प्रमुखों को इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं.

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