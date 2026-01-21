ETV Bharat / state

हिमाचल में ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को इतने हजार करोड़ की मंजूरी, इस जिले में बनेंगी सबसे ज्यादा सड़कें

हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी मंजूरी दी है.

Himachal Road Projects
हिमाचल में ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए करोड़ों की मंजूरी (DIPR)


By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 5:25 PM IST

2 Min Read
शिमला: ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदलने के लिए हिमाचल प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिली है. केंद्र की मोदी सरकार ने प्रदेश में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 2,247.24 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. इस फैसले से दूरदराज गांवों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी और लोगों की आवाजाही आसान होगी. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-Ⅳ के तहत मंजूर इन परियोजनाओं से ग्रामीण विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है.

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-Ⅳ बैच-Ⅰ के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश द्वारा भेजे गए सड़क प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की समीक्षा सशक्त समिति की ओर से 4 नवंबर 2024 को की गई थी. समिति की सिफारिशों और राज्य सरकार की अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर मंजूरी दी गई.

294 सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी

पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बताया कि प्रदेश में कुल 294 सड़क कार्यों को स्वीकृति दी गई है. इन सड़कों की कुल लंबाई 1,538.058 किलोमीटर होगी, जिस पर 2,247.24 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इनमें से 2,019.70 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास मंत्रालय वहन करेगा, जबकि राज्य सरकार का अंश 227.54 करोड़ रुपये होगा. प्रति किलोमीटर औसत लागत 146.11 लाख रुपये तय की गई है.

शिमला में सबसे ज्यादा सड़कों को मंजूरी

इन परियोजनाओं का सबसे बड़ा लाभ जिला शिमला को मिलेगा, जहां 97 नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है. इसके अलावा चंबा और कुल्लू में 65-65, मंडी में 23, कांगड़ा में 12, सिरमौर में 11, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में 8-8, बिलासपुर में 4, सोलन में 3, ऊना में 2 और हमीरपुर में 2 सड़कों को मंजूरी दी गई है.

ग्रामीण विकास को मिलेगा बढ़ावा

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इन परियोजनाओं से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में सड़क संपर्क मजबूत होगा. इससे लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जरूरी सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिलेगी. साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में भी इजाफा होगा. उन्होंने इस बड़ी मंजूरी के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया.

