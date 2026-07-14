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हिमाचल में इतने BDO की हुई ट्रांसफर, जानिए किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी?

हिमाचल में बीडीओ का तबादला ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायतों और ग्रामीण विकास योजनाओं को नई गति देने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है. ग्रामीण विकास विभाग ने लंबे समय से मुख्यालय में तैनात अधिकारियों को अब सीधे विकास खंडों की जिम्मेदारी सौंपते हुए 8 नए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसरों (BDO) की ट्रांसफर करने के साथ ही नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं. ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सी पालरासू ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी की है. इस अधिसूचना के मुताबिक राज्यपाल की मंजूरी के बाद तत्काल प्रभाव से आठ अधिकारियों को हिमाचल के विभिन्न विकास खंडों में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) के रूप में नियुक्त किया गया है. सभी अधिकारी अब तक ग्रामीण विकास विभाग मुख्यालय, शिमला में अपनी सेवाएं दे रहे थे. प्रदेश सरकार ने इन सभी BDO की ट्रांसफर कर दी है. अब ये सभी अधिकारी संबंधित विकासखंडों में अपनी नई जिम्मेवारी को संभालेंगे. हिमाचल में बीडीओ का तबादला (Order)