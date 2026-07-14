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हिमाचल में इतने BDO की हुई ट्रांसफर, जानिए किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी?

हिमाचल ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसरों के तबादले और नई नियुक्ति के आदेश जारी किए.

हिमाचल में बीडीओ का तबादला
हिमाचल में बीडीओ का तबादला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 9:59 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायतों और ग्रामीण विकास योजनाओं को नई गति देने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है. ग्रामीण विकास विभाग ने लंबे समय से मुख्यालय में तैनात अधिकारियों को अब सीधे विकास खंडों की जिम्मेदारी सौंपते हुए 8 नए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसरों (BDO) की ट्रांसफर करने के साथ ही नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं.

ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सी पालरासू ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी की है. इस अधिसूचना के मुताबिक राज्यपाल की मंजूरी के बाद तत्काल प्रभाव से आठ अधिकारियों को हिमाचल के विभिन्न विकास खंडों में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) के रूप में नियुक्त किया गया है. सभी अधिकारी अब तक ग्रामीण विकास विभाग मुख्यालय, शिमला में अपनी सेवाएं दे रहे थे. प्रदेश सरकार ने इन सभी BDO की ट्रांसफर कर दी है. अब ये सभी अधिकारी संबंधित विकासखंडों में अपनी नई जिम्मेवारी को संभालेंगे.

हिमाचल में बीडीओ का तबादला
हिमाचल में बीडीओ का तबादला (Order)

किसको कहां मिली नई नियुक्ति

इन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी विकास वर्मा को छोहारा विकास खंड (जिला शिमला) का ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) नियुक्त किया गया है. इसी तरह से सौरभ ठाकुर को धर्मपुर विकास खंड (जिला मंडी) में नई तैनाती दी गई है. रोहित चौहान को गोपालपुर विकास खंड (जिला मंडी) का बीडीओ लगाया गया है. इसी तरह से मनोज कुमार ठाकुर को ननखड़ी विकास खंड (जिला शिमला) में नई नियुक्ति दी गई है.

वहीं, मनीष राय को केलांग विकास खंड (लाहौल-स्पीति) में BDO की नई जिम्मेदारी संभालेंगे. इसी तरह से आस्था पवार को पांगी विकास खंड (जिला चंबा) का BDO की नई नियुक्ति दी गई है. प्रतिमा मनहंस को चौंतड़ा विकास खंड (जिला मंडी) में अपनी नई जिम्मेवारी को संभालेंगी. वहीं, भरतेंद्र सिंह को संगड़ाह विकास खंड (जिला सिरमौर) के लिए ट्रांसफर कर नई नियुक्ति दी गई है. ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं.

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