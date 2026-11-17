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मनरेगा के बाद अब नए नाम और नियमों से चलेगा रोजगार मिशन, हिमाचल में 1351 पद स्वीकृत

हिमाचल में ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़े बदलाव ( DIPR )

शिमला: हिमाचल में ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़े बदलाव के साथ अब मनरेगा की जगह विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G योजना के तहत कामकाज आगे बढ़ेगा. केंद्र सरकार के नए कानून के लागू होने के बाद प्रदेश सरकार ने इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए योजना से जुड़े कर्मचारियों के पदों, तैनाती, तबादलों, छुट्टियों और अनुशासन को लेकर नए नियम निर्धारित कर दिए हैं. ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में ग्राम रोजगार सेवकों, कंप्यूटर ऑपरेटरों और जूनियर अकाउंटेंट के लिए कुल 1351 पद स्वीकृत किए गए हैं. इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें भी तय कर दी गई हैं. नई व्यवस्था में कर्मचारियों को अब निर्धारित प्रशासनिक क्षेत्र के भीतर तबादले के लिए तैयार रहना होगा, जबकि लापरवाही, अनधिकृत अनुपस्थिति और सरकारी आदेशों की अवहेलना जैसे मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

1351 पदों को मिली मंजूरी