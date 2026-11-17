मनरेगा के बाद अब नए नाम और नियमों से चलेगा रोजगार मिशन, हिमाचल में 1351 पद स्वीकृत
नई व्यवस्था में कर्मचारियों के तबादले से लेकर छुट्टियों तक के नियम तय किए गए हैं. अनुशासनहीनता पर होगी कार्रवाई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 1:30 PM IST
शिमला: हिमाचल में ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़े बदलाव के साथ अब मनरेगा की जगह विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G योजना के तहत कामकाज आगे बढ़ेगा. केंद्र सरकार के नए कानून के लागू होने के बाद प्रदेश सरकार ने इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए योजना से जुड़े कर्मचारियों के पदों, तैनाती, तबादलों, छुट्टियों और अनुशासन को लेकर नए नियम निर्धारित कर दिए हैं. ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में ग्राम रोजगार सेवकों, कंप्यूटर ऑपरेटरों और जूनियर अकाउंटेंट के लिए कुल 1351 पद स्वीकृत किए गए हैं. इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें भी तय कर दी गई हैं. नई व्यवस्था में कर्मचारियों को अब निर्धारित प्रशासनिक क्षेत्र के भीतर तबादले के लिए तैयार रहना होगा, जबकि लापरवाही, अनधिकृत अनुपस्थिति और सरकारी आदेशों की अवहेलना जैसे मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
1351 पदों को मिली मंजूरी
ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना के अनुसार VB-G RAM G योजना के तहत प्रदेश में 1205 ग्राम रोजगार सेवकों के पद स्वीकृत किए गए हैं. ये पद विकास खंड स्तर पर होंगे. इसके अलावा 123 कंप्यूटर ऑपरेटरों के पद ग्रामीण विकास विभाग के राज्य मुख्यालय, जिला और ब्लॉक स्तर पर स्वीकृत किए गए हैं. वहीं, विकास खंडों के लिए 23 जूनियर अकाउंटेंट के पदों को भी मंजूरी दी गई है. अन्य योजना कर्मचारियों की नियुक्ति और तैनाती राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर आयुक्त VB-G RAM G की ओर से अधिसूचित किए जाने के अनुसार होगी.
तीन पंचायतों का बनेगा एक सर्कल
ग्राम रोजगार सेवकों की तैनाती को लेकर भी नई व्यवस्था निर्धारित की गई है. इसके तहत ब्लॉक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर तीन पंचायतों का एक समूह बनाकर उसका एक सर्कल गठित करेंगे. इसके लिए एक मुख्यालय भी निर्धारित किया जाएगा. यदि किसी क्षेत्र में तीन पंचायतों का समूह बनाने के बाद एक या दो पंचायतें शेष रह जाती हैं तो उन्हें आसपास के दूसरे समूह के साथ जोड़ा जा सकेगा.
ग्राम रोजगार सेवकों का जिले के भीतर, अन्य का प्रदेश में होगा तबादला
नई अधिसूचना में कर्मचारियों के तबादलों को लेकर भी स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं. इसके अनुसार ग्राम रोजगार सेवकों का तबादला संबंधित जिले के भीतर किया जा सकेगा, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटरों और जूनियर अकाउंटेंट को प्रदेश के भीतर कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकेगा. तबादले योजना के हित में, आपसी सहमति से अथवा प्रशासनिक आधार पर रिक्त पदों के विरुद्ध किए जा सकेंगे. महिला कर्मचारियों को विवाह के आधार पर तबादले का विकल्प भी दिया गया है, हालांकि इसके लिए संबंधित कार्यालय में पद खाली होना जरूरी होगा. इसी तरह मेडिकल आधार पर तबादले के लिए चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और रिक्त पद की उपलब्धता भी आवश्यक होगी.
अनुशासनहीनता पर होगी कार्रवाई
अधिसूचना में योजना कर्मचारियों के लिए अनुशासन और आचरण संबंधी नियम भी तय किए गए हैं. कर्मचारियों को ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन बनाए रखना होगा. जानबूझकर आदेशों की अवहेलना, बार-बार लापरवाही, बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहना, कर्तव्य में कोताही, भ्रष्टाचार, सरकारी या योजना के धन का दुरुपयोग, सरकारी संपत्ति का गलत इस्तेमाल, हितों का टकराव, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता और गोपनीयता भंग करना कदाचार की श्रेणी में शामिल किया गया है.
अनुशासनहीनता पर रुक सकता है मानदेय
ऐसे मामलों में संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकारी कर्मचारी को चेतावनी देने, योजना या सरकार को हुए आर्थिक नुकसान की वसूली करने, मानदेय रोकने अथवा कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने जैसी कार्रवाई कर सकेगा.
बिना पक्ष सुने नहीं होगी कार्रवाई
सरकार ने कर्मचारियों को कार्रवाई के खिलाफ अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया है. अधिसूचना के अनुसार किसी भी कर्मचारी पर आरोप और उसके समर्थन में साक्ष्य लिखित रूप में बताए बिना दंड नहीं लगाया जा सकेगा. कर्मचारी को अपना जवाब देने का उचित अवसर देना अनिवार्य होगा. यदि आरोपों पर विवाद होता है तो मामले की प्रकृति के अनुसार जांच करवाई जाएगी. दंड से संबंधित प्रत्येक आदेश कारणों सहित जारी करना होगा. इसके अलावा अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश से असंतुष्ट कर्मचारी 30 दिनों के भीतर निर्धारित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा.
साल में मिलेंगी 12 कैजुअल लीव और 10 मेडिकल लीव
योजना कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर भी अधिसूचना में प्रावधान किए गए हैं. इसके तहत कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में 12 दिन का आकस्मिक अवकाश और दो प्रतिबंधित अवकाश मिलेंगे. मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर 10 दिन का चिकित्सा अवकाश दिया जा सकेगा. महिला कर्मचारियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने का प्रावधान है. इसके अलावा आयुक्त VB-G RAM G समय-समय पर अन्य छुट्टियां भी निर्धारित कर सकेंगे. छुट्टियां स्वीकृत करने का अधिकार संबंधित कार्यालय प्रमुख के पास होगा. हालांकि, अवकाश कर्मचारी का अधिकार नहीं माना जाएगा. अर्जित अवकाश या अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेखित छुट्टियों के अलावा किसी अन्य प्रकार का अवकाश मान्य नहीं होगा. साल के दौरान इस्तेमाल नहीं हुई कैजुअल लीव अगले कैलेंडर वर्ष में आगे नहीं बढ़ाई जा सकेगी.
मेडिकल रीइंबर्समेंट और एलटीसी की सुविधा नहीं
अधिसूचना के अनुसार योजना कर्मचारियों को राज्य से बाहर मेट्रो शहरों या अन्य स्थानों पर सरकारी कार्य के लिए जाने पर निर्धारित दरों के अनुसार टीए-डीए और होटल अथवा आवास का खर्च दिया जा सकेगा. इसका भुगतान योजना के फंड से होगा. हालांकि, कर्मचारियों को मेडिकल रीइंबर्समेंट और एलटीसी की सुविधा नहीं मिलेगी.
एक महीने का नोटिस देकर छोड़ सकेंगे नौकरी
अधिसूचना में कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के संबंध में भी प्रावधान किया गया है. कोई भी योजना कर्मचारी संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकारी को एक महीने का नोटिस देकर इस्तीफा दे सकेगा. हालांकि, संबंधित प्राधिकारी लिखित कारण दर्ज कर एक महीने से कम अवधि का नोटिस भी स्वीकार कर सकता है. इसके अलावा कर्मचारी की आयु 58 वर्ष पूरी होने पर या योजना बंद होने की स्थिति में, जो भी पहले हो, उसकी सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी.
क्या है योजना का उद्देश्य
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सी. पॉलराजू की ओर से जारी इस अधिसूचना का उद्देश्य नई VB-G RAM G योजना के तहत प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना है. अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि योजना कर्मचारियों की विस्तृत सेवा शर्तों से जुड़े नियमों का मसौदा अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है और इस प्रक्रिया में समय लग सकता है.
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