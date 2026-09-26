ETV Bharat / state

हिमाचल की उड़नपरी सीमा के घर जश्न का माहौल, एशियन गेम्स में मेडल जीतने पर मां की आंखों में छलक आए खुशी के आंसू

सीमा के संघर्ष में राइजिंग स्टार स्कूल की भी अहम भूमिका रही है. वर्ष 2018 में स्कूल के चेयरमैन संजीव सूरी ने सीमा की खेल प्रतिभा को देखते हुए उसे गोद लिया था. इसके बाद स्कूल की ओर से सीमा को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए लगातार सहयोग और प्रोत्साहन दिया गया. आज सीमा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर उस भरोसे को भी साबित किया है.

सीमा की सफलता के बाद राइजिंग स्टार स्कूल के चेयरमैन संजीव सूरी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सरोल शाखा के प्रबंधक धर्मेंद्र शर्मा उनके गांव रेटा स्थित घर पहुंचे. दोनों ने सीमा की मां और भाई को सम्मानित कर उनकी उपलब्धि पर बधाई दी. इस दौरान सीमा की मां भावुक हो गईं और उन्होंने बेटी के सफर में मिले सहयोग के लिए राइजिंग स्टार एजुकेशन सोसाइटी का आभार जताया.

चंबा: जापान में आयोजित एशियन गेम्स में 10 हजार मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने वाली चंबा की धाविका सीमा कुमारी की उपलब्धि से उनके गांव रेटा में जश्न का माहौल है. अंतरराष्ट्रीय मंच पर बेटी की इस कामयाबी के बाद उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा है. सीमा के परिवार की खुशी इसलिए भी खास है, क्योंकि बेहद मुश्किल परिस्थितियों से निकलकर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है.

मां की आंखों में खुशी के आंसू

सम्मान समारोह के दौरान सीमा की मां केसरी देवी भावुक हो गईं. उन्होंने कहा कि मुश्किल दौर में राइजिंग स्टार स्कूल ने सीमा का पूरा साथ दिया, जिससे उसे आगे बढ़ने और सपने पूरे करने का हौसला मिला. इस बीच, संजीव सूरी ने जापान में मौजूद सीमा कुमारी से फोन पर बात कर उन्हें कांस्य पदक जीतने की बधाई दी. उन्होंने सीमा की बात उनकी मां से भी करवाई, जिससे वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए. जहां एक तरफ सीमा को दुनियाभर से बधाइयां मिल रही हैं, वहीं उनकी मां को बेटी की थकान और सेहत की भी चिंता है. फोन पर बातचीत के दौरान वह सीमा को आराम करने और मालिश कराने की सलाह देती नजर आईं.

मां की आंखों में छलक आए खुशी के आंसू (ETV BHARAT)

12 साल की उम्र में पिता को खोया

सीमा की जिंदगी का सफर बेहद संघर्षपूर्ण रहा है. महज 12 साल की उम्र में सिर से पिता का साया उठने के बाद, उन्होंने कई आर्थिक और पारिवारिक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी खेल नहीं छोड़ा. उनके भाई राज कुमार ने बताया कि जब पिता का निधन हुआ, तब सीमा अपना पहला नेशनल टूर्नामेंट खेलने गई थीं. जब वह वापस लौटीं, तो उन्हें इस बात का गहरा दुख हुआ कि वह आखिरी समय में अपने पिता को नहीं देख पाईं. हालांकि, सीमा ने अपने खेल के जरिए पिता की यादों को हमेशा जीवित रखा. सीमा की इस ऐतिहासिक जीत से पूरे गांव में जश्न का माहौल है. उन्होंने न केवल अपने परिवार बल्कि चंबा, हिमाचल और पूरे देश का नाम रोशन किया है. अब पूरे गांव को अपनी इस लाडली बेटी के घर लौटने का बेसब्री से इंतजार है.

सीमा के लिए अब 5000 मीटर की चुनौती

एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतने के बाद भी सीमा का सफर थमा नहीं है. आगामी 28 सितंबर को वह 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगी, जिसके लिए उनकी तैयारियां जोर-शोर से जारी हैं. एक दुर्गम क्षेत्र के साधारण परिवार से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंची सीमा की यह कहानी उनके कड़े संघर्ष और मेहनत की मिसाल है. जूनियर स्तर से राष्ट्रीय और अब अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार पहचान बनाने वाली सीमा से परिवार और ग्रामीणों को उम्मीद है कि वह अगली स्पर्धा में भी देश और हिमाचल की झोली में पदक डालेंगी. फिलहाल, हर किसी की नजरें उनकी अगली दौड़ और भविष्य की उपलब्धियों पर टिकी हैं.

सीमा ने एशियन गेम्स में जीता कांस्य पदक (INSTA@SEEMA-KUMARI)

ये भी पढ़ें: एशियन गेम्स में हिमाचल की बेटियों का जलवा, पुष्पा राणा की कप्तानी में भारत ने कबड्डी में जीता गोल्ड

ये भी पढ़ें: कौन हैं हिमाचल के हवलदार सावन बरवाल, 44 साल बाद एशियन गेम्स में भारत को दिलाया मेडल