हिमाचल में बन रहे करोड़ों के रोपवे प्रोजेक्ट, जानें कहां-कहां चल रहा काम?
सरकार के अनुसार, प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल (PPP) के तहत कई रोपवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 5:25 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए करोड़ों रुपये के रोपवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है. प्रदेश में वर्तमान में 847.53 करोड़ रुपये की लागत वाली छह रोपवे परियोजनाएं प्रस्तावित या निर्माणाधीन हैं. इनमें कुल्लू, ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा जिले की परियोजनाएं शामिल हैं. हाल ही में हुए विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अर्की से कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने रोपवे परियोजनाओं को लेकर सरकार से जानकारी मांगी थी. इसके जवाब में सरकार ने परियोजनाओं की स्थिति और अनुमानित लागत का ब्यौरा सदन में रखा.
कुल्लू में सबसे महंगा पलचान-रोहतांग रोपवे
कुल्लू जिले में पलचान-रोहतांग रोपवे परियोजना पर 340 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसे अक्टूबर 2028 तक पूरा करने की निर्धारित समय सीमा है. यह परियोजना पीपीपी मोड के तहत तीन चरणों में विकसित की जा रही है. पहले चरण में टावरों का निर्माण पूरा हो चुका है और रोप डालने का काम चल रहा है. दूसरे चरण में टावरों का निर्माण प्रगति पर है, जबकि तीसरे चरण का निर्माण अभी शुरू होना बाकी है.
बिजली महादेव रोपवे का काम स्थगित
कुल्लू में ही 278.62 करोड़ रुपये की लागत से बिजली महादेव रोपवे परियोजना स्वीकृत है. इसे जुलाई 2026 तक पूरा करने की प्रारंभिक समय सीमा तय की गई थी. हालांकि वर्तमान में इसका काम स्थगित है. सरकार के अनुसार स्थानीय विरोध और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मामला लंबित होने के कारण 24 दिसंबर 2025 को परियोजना को स्थगित किया गया था.
चिंतपूर्णी रोपवे पर 76.50 करोड़ होंगे खर्च
ऊना जिले में माता चिंतपूर्णी मंदिर रोपवे परियोजना की अनुमानित लागत 76.50 करोड़ रुपये है. इसे दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है. परियोजना पीपीपी मोड पर स्वीकृत है. निजी भूमि के अधिग्रहण और संबंधित प्रक्रिया चल रही है. सरकार के अनुसार इसका निर्माण कार्य दिसंबर 2026 में शुरू होने की उम्मीद है.
बाबा बालक नाथ रोपवे पर 65 करोड़ की लागत
हमीरपुर जिले में बाबा बालक नाथ मंदिर रोपवे परियोजना पर 65 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसे दिसंबर 2028 तक पूरा करने की निर्धारित समय सीमा है. परियोजना पीपीपी मोड पर स्वीकृत है. इसके लिए 8 जून 2026 को स्टेज-1 की स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि स्टेज-2 की प्रक्रिया चल रही है. निर्माण कार्य दिसंबर 2026 में शुरू होने की उम्मीद है.
कुल्लू ढालपुर-पीज रोपवे भी प्रस्तावित
कुल्लू में ढालपुर-पीज रोपवे परियोजना की अनुमानित लागत 80 करोड़ रुपये है. इसे दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है. यह परियोजना भी पीपीपी मोड पर स्वीकृत है. इसके लिए स्टेज-1 की स्वीकृति मिल चुकी है और स्टेज-2 की प्रक्रिया चल रही है. परियोजना का निर्माण कार्य दिसंबर 2026 में शुरू होने की उम्मीद है.
नड्डी व्यूपॉइंट में 7.41 करोड़ की जिपलाइन
कांगड़ा जिले के धर्मशाला स्थित नड्डी व्यूपॉइंट में 7.41 करोड़ रुपये की लागत से जिपलाइन परियोजना विकसित की जा रही है. इसे फरवरी 2028 तक पूरा करने की समय सीमा है. यह परियोजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड के तहत आवंटित की गई है. वर्तमान में एफसीए मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है. निर्माण कार्य दिसंबर 2026 में शुरू होने की उम्मीद है.
सरकार ने विधानसभा में यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्राप्त ऋण या सहायता के तहत प्रदेश में कोई भी रोपवे परियोजना प्रस्तावित, स्वीकृत अथवा निर्माणाधीन नहीं है. यानी प्रदेश में चल रही इन छह परियोजनाओं का निर्माण एडीबी की सहायता के तहत नहीं किया जा रहा है.
ये भी पढ़ें: अब इन परिवारों को भी मिलेगी 300 यूनिट बिजली और महिलाओं को 1500, 20 सितंबर से पहले कर लें ये काम
ये भी पढ़ें: इस शहर की ट्रैफिक समस्या को खत्म करेगा 27 KM का फोरलेन, बनेंगी 13 KM लंबी सुरंगें, चंडीगढ़ से होगा कनेक्ट