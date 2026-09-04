हिमाचल की सड़कों पर तीन साल में बढ़ गया 4.91 लाख वाहनों का बोझ, अकेले 2.73 लाख से अधिक मोटर साइकिल व स्कूटर रजिस्टर्ड
हिमाचल प्रदेश में हर साल रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है. जिससे प्रदेश की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 9:57 PM IST
शिमला: पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की सड़कें वाहनों के बोझ तले कराह रही हैं. हिमाचल प्रदेश में तीन साल की अवधि में 4.91 लाख से अधिक नए वाहन रजिस्टर्ड हुए. राज्य में इस समय 24 लाख के करीब वाहन रजिस्टर्ड हैं. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में रोजाना हजारों वाहन बाहर से आते हैं. टूरिस्ट सीजन में तो यहां की सड़कें वाहनों से भर जाती हैं. यही कारण है कि शिमला व मनाली जैसे पर्यटन स्थलों में जाम एक आम घटना हो गई है.
खैर, यहां पर हिमाचल में तीन साल में रजिस्टर्ड हुए वाहनों की बात करते हैं. विधानसभा के मानसून सेशन में सरकार ने जानकारी दी कि राज्य में तीन साल की अवधि में कुल 4 लाख, 91 हजार, 285 वाहन रजिस्टर्ड हुए. इनमें बड़ी संख्या टू-व्हीलर्स की है. इन वाहनों में 6248 वाहन ई-वाहन हैं. कुल वाहनों में दोपहिया वाहनों के पंजीकरण का आंकड़ा 2,78,911 है. उनमें 2.73 लाख मोटर साइकिल व स्कूटर हैं. इसके अलावा 180336 मोटर कार भी रजिस्टर्ड हुई हैं. खेती में काम आने वाले ट्रैक्टर्स की रजिस्ट्रेशन संख्या 78 से अधिक रही है. इससे पता चलता है कि राज्य की सडक़ों पर वाहनों की संख्या निरंतर बढ़ रही है.
यदि एक दशक पहले की बात करें तो वर्ष 2016 में हिमाचल में कुल रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या 12.37 लाख के करीब थी. अब ये संख्या 24 लाख होने वाली है. राज्य में सड़कों की लंबाई 42 हजार किलोमीटर के करीब हो रही है. लगभग प्रत्येक गांव किसी न किसी रूप में सड़कों से जुड़ गया है. मोटर वाहन लायक सड़कें तो सभी गांवों में हैं. संपर्क मार्ग भी बढ़े हैं. ऐसे में वाहनों की संख्या बढ़ना लाजिमी है.
पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां वर्ष भर सैलानी आते रहते हैं. ऐसे में बाहर से आने वाली गाड़ियों की संख्या भी काफी रहती है. हिमाचल में सालाना पांच करोड़ सैलानियों की आमद का लक्ष्य रखा है. यदि शिमला की बात की जाए तो यहां 1.92 लाख वाहन पंजीकृत हैं. यही कारण है कि शिमला में गाड़ियों की पार्किंग एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है.
वहीं, राज्य सरकार का कहना है कि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए नीति बनाई गई है. इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर विभिन्न योजनाओं के तहत श्रम व रोजगार विभाग अनुदान प्रदान कर रहा है. इसमें पंजीकरण शुल्क, परमिट व टोल टैक्स में सौ फीसदी छूट है. इसके अलावा स्पेशल रोड टैक्स में भी पचास फीसदी की छूट दी जाती है.
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