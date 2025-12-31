ETV Bharat / state

शराब के नशे में ड्यूटी करने वाले कंडक्टर को HRTC ने किया सस्पेंड, एक परिचालक पर FIR

हमीरपुर: ड्यूटी के दौरान नशा और मारपीट करने के दो अलग अलग मामलों में एचआरटीसी ने कड़ी कार्रवाई की है. गत दिनों शराब के नशे में ड्यूटी करने और बस में बिना टिकट तीन यात्री मिलने पर एचआरटीसी प्रबंधन ने परिचालक को निलंबित कर दिया है. परिचालक की पहचान सुनील कुमार के रूप में हुई है. निगम प्रबंधन ने सुनील कुमार के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है.

एचआरटीसी हमीरपुर डिपो की बस अमरोह से हमीरपुर आ रही थी. जानकारी के अनुसार डेरा परोल के पास क्षेत्रीय फ्लाइंग स्क्वाड से इंस्पेक्टर सुरेश ने बस को रोका और यात्रियों की टिकट चेकिंग शुरू की. इस दौरान तीन सवारियां बिना टिकट के मिलीं. ये तीनों सवारियां तरक्वाड़ी से हमीरपुर आ रही थीं और इनकी टिकट का किराया करीब 170 रुपये बनना था. इंस्पेक्टर ने जब परिचालक से बिना टिकट के यात्रा कर रहे सवारियों के बारे में पूछा तो परिचालक मशीन छोड़कर भाग गया. मामले की जानकारी निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई. निगम ने अन्य टीम भेजी और परिचालक को कुछ दूरी पर पकड़ लिया और उसे भोरंज थाना लाया गया. यात्रियों के मुताबिक परिचालक ने शराब का सेवन किया था. इस आधार पर परिचालक का भोरंज अस्पताल में मेडिकल करवाया गया. मेडिकल रिपोर्ट में परिचालक की ओर से शराब के सेवन की पुष्टि हुई. सवारियों को अन्य बस से हमीरपुर भेजा गया. निगम प्रबंधन ने परिचालक को काम में लापरवाही एवं नशे की हालत में ड्यूटी करने पर निलंबित कर दिया.

परिचालक को किया निलंबित

राजकुमार पाठक, मंडलीय प्रबंधक, एचआरटीसी मंडल हमीरपुर ने बताया कि 'शराब के नशे में ड्यूटी करने पर परिचालक को निलंबित कर दिया है और मामले में जांच जारी है. कंडक्टर नशे में धुत था और तीन सवारियों को टिकट भी नही दिया गया था, जिस पर चैकिंग टीम ने पड़ताल में पाया कि इस मामले में कंडक्टर की गलती थी, जिस पर कंडक्टर को अब विभाग ने निलबित कर दिया है.'

पुलिस में FIR करवाई दर्ज