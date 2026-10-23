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बिना सफर HRTC से पार्सल कर सकते हैं सामान, जानिए कहां के लिए कितना है किराया?

HRTC की पार्सल सेवा के लिए किराया तय ( FILE, ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने पार्सल सेवा के तहत विभिन्न जगहों तक सामान भेजने के लिए किराया निर्धारित कर दिया है. इस सुविधा के माध्यम से लोग रिकांगपिओ से प्रदेश के विभिन्न शहरों के अलावा चंडीगढ़, अंबाला, दिल्ली और हरिद्वार तक पार्सल भेज सकेंगे. पार्सल का किराया उसके वजन और गंतव्य के आधार पर तय किया गया है. निगम की ओर से इस सेवा का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है.

HRTC की पार्सल सेवा के लिए किराया HRTC डिविजनल मैनेजर देवा सेन नेगी ने बताया कि, प्रबंधन द्वारा जारी किराया सूची के अनुसार 10 किलोग्राम के पार्सल को रामपुर भेजने के लिए 67 रुपये, शिमला के लिए 152 रुपये, बिलासपुर के लिए 208 रुपये और हमीरपुर के लिए 246 रुपये देने होंगे. इसी तरह धर्मशाला के लिए 267 रुपये, सोलन के लिए 173 रुपये, चंडीगढ़ के लिए 222 रुपये, अंबाला के लिए 239 रुपये, दिल्ली के लिए 296 रुपये और हरिद्वार के लिए 308 रुपये किराया निर्धारित किया गया है.