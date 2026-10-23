बिना सफर HRTC से पार्सल कर सकते हैं सामान, जानिए कहां के लिए कितना है किराया?
रिकांगपिओ से शिमला, चंडीगढ़, दिल्ली और हरिद्वार समेत कई शहरों तक भेज सकेंगे पार्सल. वजन के आधार पर निर्धारित होंगी दरें.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 7:51 AM IST|
Updated : October 23, 2026 at 11:04 AM IST
शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने पार्सल सेवा के तहत विभिन्न जगहों तक सामान भेजने के लिए किराया निर्धारित कर दिया है. इस सुविधा के माध्यम से लोग रिकांगपिओ से प्रदेश के विभिन्न शहरों के अलावा चंडीगढ़, अंबाला, दिल्ली और हरिद्वार तक पार्सल भेज सकेंगे. पार्सल का किराया उसके वजन और गंतव्य के आधार पर तय किया गया है. निगम की ओर से इस सेवा का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है.
HRTC की पार्सल सेवा के लिए किराया
HRTC डिविजनल मैनेजर देवा सेन नेगी ने बताया कि, प्रबंधन द्वारा जारी किराया सूची के अनुसार 10 किलोग्राम के पार्सल को रामपुर भेजने के लिए 67 रुपये, शिमला के लिए 152 रुपये, बिलासपुर के लिए 208 रुपये और हमीरपुर के लिए 246 रुपये देने होंगे. इसी तरह धर्मशाला के लिए 267 रुपये, सोलन के लिए 173 रुपये, चंडीगढ़ के लिए 222 रुपये, अंबाला के लिए 239 रुपये, दिल्ली के लिए 296 रुपये और हरिद्वार के लिए 308 रुपये किराया निर्धारित किया गया है.
इसके साथ ही डिविजनल मेनेजर ने बताया कि, 20 किलोग्राम वजन वाले पार्सल के लिए रामपुर तक 134 रुपये, शिमला तक 304 रुपये, बिलासपुर तक 416 रुपये, चंडीगढ़ तक 445 रुपये, दिल्ली तक 591 रुपये और हरिद्वार तक 616 रुपये किराया देना होगा. 40 किलोग्राम वजन वाले पार्सल के लिए रामपुर तक 267 रुपये, शिमला तक 607 रुपये, बिलासपुर तक 831 रुपये, चंडीगढ़ तक 889 रुपये, दिल्ली तक 1,182 रुपये और हरिद्वार तक 1,232 रुपये की दर निर्धारित की गई है.
इन नंबरों पर कर सकते हैं संपर्क
एचआरटीसी की पार्सल सेवा का लाभ लेने और इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित केंद्रों पर संपर्क किया जा सकता है. रिकांगपिओ में अड्डा इंचार्ज गोपाल सिंह से मोबाइल नंबर 8580951717, टापरी में सुभाष सिंह से 9418528422 और भावानगर में वेद प्रकाश से 8894299845 पर संपर्क किया जा सकता है. एचआरटीसी की इस पहल से लोगों को दूर-दराज के क्षेत्रों से विभिन्न शहरों तक सामान भेजने के लिए परिवहन का एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा. निर्धारित समय और किराया सूची के अनुसार लोग पार्सल भेजने की योजना बना सकेंगे.
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