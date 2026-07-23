हिमाचल की सड़कों पर अब 'सेफ्टी टेस्ट' अनिवार्य, एक करोड़ से बड़ी हर सड़क परियोजना का होगा ऑडिट, हादसे रोकने को सरकार की नई नीति
राज्य स्तर पर लोक निर्माण विभाग मुख्यालय में रोड सेफ्टी सेल भी स्थापित किया जाएगा, जो ऑडिट कार्यक्रम की निगरानी करेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 6:37 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब सड़कों की सुरक्षा वैज्ञानिक तरीके से परखी जाएगी. राज्य सरकार ने सड़क हादसों पर प्रभावी अंकुश लगाने और सड़क निर्माण की गुणवत्ता को सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति लागू करने को मंजूरी दे दी है. इस नई व्यवस्था के तहत लोक निर्माण विभाग की एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली हर सड़क परियोजना में सड़क सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य होगा और इसके लिए परियोजना लागत का एक प्रतिशत अलग से निर्धारित किया जाएगा. सरकार का दावा है कि इससे सड़क परियोजनाओं की योजना से लेकर निर्माण, संचालन और रखरखाव तक हर चरण में संभावित खतरों की समय रहते पहचान कर उन्हें दूर किया जा सकेगा. खासकर हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य में तीखे मोड़ों, दुर्गम भू-भाग और प्रतिकूल मौसम के कारण होने वाले हादसों को कम करने में यह नीति अहम भूमिका निभाएगी.
पांच चरणों में होगा सुरक्षा ऑडिट
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार सड़क सुरक्षा के प्रति सक्रिय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना रही है. उन्होंने कहा कि मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रत्येक सड़क परियोजना में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा. नई नीति के तहत सड़क परियोजनाओं के व्यवहार्यता, डीपीआर, निर्माण, यातायात शुरू होने से पहले और पहले से बनी सड़कों सहित पांच चरणों में सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा. नीति के अनुसार केवल भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC) से प्रमाणित रोड सेफ्टी ऑडिटर या 15 दिवसीय प्रमाणन प्रशिक्षण प्राप्त और पर्वतीय सड़क निर्माण का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिकारी ही ऑडिट कर सकेंगे. इसके साथ ही परियोजना का ऑडिट करने वाला व्यक्ति उससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा नहीं होगा, ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रहे. उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर लोक निर्माण विभाग मुख्यालय में रोड सेफ्टी सेल भी स्थापित किया जाएगा, जो ऑडिट कार्यक्रम की निगरानी, योग्य ऑडिटरों का पैनल तैयार करने, अनुपालन की समीक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का कार्य करेगा. अभियंता प्रमुख हर तिमाही में इसकी समीक्षा करेंगे.
हादसों में आई कमी
प्रदेश सरकार के अनुसार, सड़क संकेतक, रोड मार्किंग, पैदल यात्री सुविधाएं, सुरक्षा अवरोधक, चौराहे, साइकिल ट्रैक और पर्वतीय सड़कों से जुड़े भारतीय सड़क कांग्रेस के सभी मानकों का पालन अनिवार्य किया जाएगा. प्रदेश में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का असर भी दिखाई देने लगा है. वर्ष 2023 के 2,253 सड़क हादसों की तुलना में 2024 में दुर्घटनाएं घटकर 2,107 रह गईं, जो 6.48 प्रतिशत की कमी है. इसी अवधि में मृतकों की संख्या 892 से घटकर 806 और घायलों की संख्या 3,449 से घटकर 3,290 दर्ज की गई. सीएम सुक्खू ने कहा कि नई सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति लागू होने के बाद इन आंकड़ों में और सुधार होगा तथा प्रदेश में सुरक्षित और टिकाऊ सड़क अवसंरचना विकसित करने में मदद मिलेगी.
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