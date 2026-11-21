हिमाचल में दो साल में सड़क हादसों ने छीन लिए 2399 अनमोल जीवन, कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 383 लोगों ने गंवाई जान
राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को 85 करोड़ रुपए से अधिक की अनुग्रह राशि प्रदान की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 2:40 PM IST
शिमला: पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए सड़क हादसे कभी न भरने वाले घाव देकर जाते हैं. दो साल में पहाड़ी राज्य ने 2609 छोटे-बड़े सड़क हादसे देखे हैं. इन दुर्घटनाओं में 2399 अनमोल जीवन काल का ग्रास बन गए. सबसे अधिक 383 मौतें जिला कांगड़ा को झकझोर गई. ऊना जिला में 339 लोग हादसों की भेंट चढ़ गए. शिमला जिला में 336 अनमोल सांसें दुर्घटनाओं में सदा-सदा के लिए थम गईं. ये पीड़ादायक सूचना हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन के आखिरी दिन लगे अतारांकित सवाल के जवाब में दी गई.
पांवटा साहिब से भाजपा विधायक सुखराम चौधरी ने सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या और प्रभावित परिवारों को दिए गए मुआवजे की जानकारी चाह रहे थे. चूंकि मामला प्रभावितों को मुआवजे से जुड़ा था, लिहाजा राजस्व मंत्री की तरफ से सवाल का लिखित में जवाब दिया गया. जवाब में सरकार की तरफ से बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में दो साल के अंतराल में (नवंबर 2026) तक कुल 2609 रोड एक्सीडेंट हुए. इन दुर्घटनाओं में 2399 लोगों ने जान गंवा दी.
सबसे अधिक सड़क हादसे जिला ऊना में पेश आए हैं. यहां कुल 557 सड़क हादसे हुए, जिनमें 339 लोगों ने जान गंवाई. उसके बाद जिला कांगड़ा में 409 सडक़ दुर्घटनाएं हुई हैं. यहां सबसे अधिक जनहानि हुई. कांगड़ा जिला को में 383 लोगों की मौत हुई है. जिला शिमला में 381 हादसों में 336 लोगों की डेथ हुई. जिला सोलन में हादसों की संख्या 255 रही और 255 ही मौत का आंकड़ा है. मंडी जिला में दो साल में 237 सड़क दुर्घटनाओं में 249 लोगों की मौत हुई है.
इसके अलावा हमीरपुर जिला में 164 सड़क हादसों में 64 लोगों की मृत्यु हुई. चंबा जिला में 146 रोड एक्सीडेंट हुए. इनमें 210 लोगों की जान गई. जिला कुल्लू में हादसों की संख्या 127 रही. यहां 142 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है. बिलासपुर जिला में 125 रोड एक्सीडेंट्स में 95 लोगों की जान गई. लाहौल-स्पीति में 97 दुर्घटनाओं में 44 लोगों की मौत हो गई. किन्नौर में 58 हादसों में 73 लोगों ने जान गंवाई. सिरमौर में 53 सड़क दुर्घटनाओं में 209 लोगों की जान गई.
सिरमौर में तो साल 2026 की शुरूआत ही बेहद दुखद हादसा हुआ था. यहां हरिपुरधार में निजी बस हादसे में 14 लोगों की जान चली गई थी. पहाड़ी राज्य में सड़क हादसों का कारण संकरी सड़क व गहरी खाईयां हैं. यहां वाहन गहरी खाई में गिर जाए तो जनहानि की आशंका अधिक रहती है. हाल ही में मंडी जिला के जोगेंद्रनगर के लड़भड़ोल इलाके में सड़क हादसे में छह लड़कों की मौत हुई है.
देखा गया है कि मैदानी जिलों की बजाय पहाड़ी जिलों में अधिक मौतें होती हैं. फिलहाल, राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को 85 करोड़ रुपए से अधिक की अनुग्रह राशि प्रदान की है. प्रभावित परिवारों में से 263 परिवारों को अभी अनुग्रह राशि दी जानी है. आरएमएस (रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल पर आवेदन करने के बाद राहत राशि जारी की जाती है. कई परिवारों ने अभी ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है. कुछ मामलों में जरूरी औपचारिकताएं बाकी हैं.
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