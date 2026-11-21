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हिमाचल में दो साल में सड़क हादसों ने छीन लिए 2399 अनमोल जीवन, कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 383 लोगों ने गंवाई जान

हिमाचल में सड़क हादसों में हजारों ने गंवाई जान ( ETV BHARAT )

शिमला: पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए सड़क हादसे कभी न भरने वाले घाव देकर जाते हैं. दो साल में पहाड़ी राज्य ने 2609 छोटे-बड़े सड़क हादसे देखे हैं. इन दुर्घटनाओं में 2399 अनमोल जीवन काल का ग्रास बन गए. सबसे अधिक 383 मौतें जिला कांगड़ा को झकझोर गई. ऊना जिला में 339 लोग हादसों की भेंट चढ़ गए. शिमला जिला में 336 अनमोल सांसें दुर्घटनाओं में सदा-सदा के लिए थम गईं. ये पीड़ादायक सूचना हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन के आखिरी दिन लगे अतारांकित सवाल के जवाब में दी गई.

पांवटा साहिब से भाजपा विधायक सुखराम चौधरी ने सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या और प्रभावित परिवारों को दिए गए मुआवजे की जानकारी चाह रहे थे. चूंकि मामला प्रभावितों को मुआवजे से जुड़ा था, लिहाजा राजस्व मंत्री की तरफ से सवाल का लिखित में जवाब दिया गया. जवाब में सरकार की तरफ से बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में दो साल के अंतराल में (नवंबर 2026) तक कुल 2609 रोड एक्सीडेंट हुए. इन दुर्घटनाओं में 2399 लोगों ने जान गंवा दी.