ETV Bharat / state

बिलासपुर में खाई में गिरा टिप्पर, ड्राइवर की मौत, रेललाइन परियोजना में बड़ा हादसा

मृतक के परिजनों ने निर्माण कंपनी प्रबंधन पर लगाए लापरवाही के आरोप, एनएच जाम करने की दी चेतावनी.

Bilaspur Road Accident
बिलासपुर में टिप्पर दुर्घटनाग्रस्त (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 2:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: भानुपल्ली-बिलासपुर रेललाइन परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान एक दर्दनाक हादसा पेश आया है. परियोजना के काम में लगा एक टिप्पर खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे में टिप्पर ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा शनिवार देर रात करीब 1 बजे बागछाल पुल के पास हुआ. जब एक टिप्पर अचानक अनियंत्रित हो गया और गहरी खाई में गिर गया.

एसपी बिलासपुर संदीप धवन ने बताया कि "खाई में टिप्पर गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. जिसमें एक टिप्पर ड्राइवर की मौत हो गई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. वहीं, प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है."

रेललाइन परियोजना में ड्राइवर था मृतक

बिलासपुर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को देर रात के समय बागछाल पुल के पास एक टिप्पर से ड्राइवर का नियंत्रण हट गया. जिससे टिप्पर गहरी खाई में गिर गया. टिप्पर के गिरने पर जोरदार आवाज हुई, जिसे सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को हादसे की सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत से शव को खाई से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा. मृतक की पहचान 49 साल के कुलदीप सिंह के रूप में हुई है. वो धनीपखर गांव का रहने वाला था. कुलदीप सिंह भानुपल्ली-बिलासपुर रेललाइन परियोजना के निर्माण कार्य में टिप्पर ड्राइवर के तौर पर कार्यरत था.

Bilaspur Road Accident
गहरी खाई में गिरा टिप्पर (ETV Bharat)

गुस्साए परिजनों ने निर्माण कंपनी पर लगाए आरोप

वहीं, इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिल रहा है. परिजनों ने निर्माण कंपनी पर आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद निर्माण कंपनी का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा. उन्होंने निर्माण कंपनी की कार्यप्रणाली और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर कंपनी प्रबंधन के अधिकारी जल्द घटनास्थल पर नहीं पहुंचे तो वे शव को सड़क पर रखकर हाईवे को पूरी तरह से जाम कर देंगे. वहीं, इस स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे.

ये भी पढ़ें: मंडी में HRTC बस दुर्घटनाग्रस्त, अनियंत्रित होकर सड़क से खेत में लुढ़की, फिर मची चीख-पुकार

TAGGED:

HIMACHAL ROAD ACCIDENT
TIPPER FALLS INTO DITCH IN BILASPUR
TIPPER DRIVER DIES IN BILASPUR
BILASPUR TIPPER ACCIDENT
BILASPUR ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.