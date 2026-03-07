ETV Bharat / state

सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई हरियाणा नंबर की बस, एक की मौत, दो घायल

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिसे में सड़क हादसे की घटना सामने आई है. कुल्लू–मनाली–चंडीगढ़ मुख्य मार्ग पर देहणी गांव के पास हरियाणा नंबर की एक बस अनियंत्रित होकर और सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई. बस टकराने से ट्रक पलट गया. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई. वहीं, दो लोग घायल हो गए.

मौके पर मौजूद लोगों और नेशनल हाईवे के मोड़ा टोल प्लाजा से संबंधित कंपनी कर्मचारियों ने बताया, 'एक बस, जो मोड़ा टोल प्लाजा के पास खराब होकर खड़ी थी, उसे चालक ने हल्का-फुल्का ठीक करवाया, उसके बाद कीरतपुर साहिब की ओर ले जाने लगा. इसी दौरान गांव देहणी के पास ढलान में बस अचानक बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक करीब 100 फीट दूर जाकर बुरी तरह पलट गया. इस दौरान वहां से पैदल गुजर रहा एक व्यक्ति भी बस की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई'.

जानकारी के अनुसार, हादसे में दो अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल आनंदपुर साहिब में भर्ती कराया गया है. सूचना मिलते ही कीरतपुर साहिब पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल आनंदपुर साहिब भेज दिया.