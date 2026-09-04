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हिमाचल: सड़क हादसे में मौत पर कितना मिलता है मुआवजा? 248 पीड़ितों को क्यों नहीं मिली राहत राशि

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे में किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसके परिवार को सरकार की ओर से 4 लाख रुपये की राहत राशि (मुआवजा) दी जाती है. लेकिन प्रदेश में अभी 248 मामले ऐसे हैं, जिनमें मृतकों के परिवारों को यह राहत राशि नहीं मिल पाई है. विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार ने बताया कि इन मामलों में जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण भुगतान अटका हुआ है. सरकार ने कहा कि पात्र परिवारों को जल्द राशि जारी की जाएगी. दरअसल, ऊना से भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने विधानसभा में सरकार से पूछा था कि सड़क दुर्घटना में मौत होने पर प्रभावित परिवारों को कितनी राहत राशि दी जाती है और 31 जुलाई 2026 तक कितने मामले लंबित हैं. जवाब में सरकार ने बताया कि सड़क हादसे में मृत्यु होने पर प्रभावित परिवारों को 4 लाख रुपये की राहत राशि दी जाती है. यह राशि राज्य आपदा मोचन निधि और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत जारी की जाती है.

सरकार के अनुसार, 31 जुलाई 2026 तक प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में मौत से जुड़े 248 मामले ऐसे हैं, जिनमें राहत राशि अभी जारी नहीं हुई है. सरकार ने बताया कि इन लंबित मामलों में अनुग्रह राशि देने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. नियमों के अनुसार मामलों का निपटारा कर पात्र प्रभावित परिवारों और वारिसों को जल्द भुगतान किया जाएगा.

दस्तावेज पूरे नहीं होने से अटका भुगतान

सरकार ने बताया कि ज्यादातर लंबित मामलों में RMS Portal पर जरूरी औपचारिकताएं और दस्तावेज पूरे नहीं हैं. इसी वजह से राहत राशि जारी नहीं हो सकी है. कुछ मामलों में प्रभावित परिवारों को केवल फौरी राहत दी गई है. वहीं, कुछ मामलों में ऑनलाइन आवेदन हाल ही में प्राप्त हुए हैं. सरकार ने बताया कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र परिवारों को राहत राशि दी जाएगी.

किस जिले में कितने मामले लंबित?