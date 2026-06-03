कुथरेल गांव में एक साथ जली चार चिताएं, हिमाचल सड़क हादसे ने उजाड़ा पूरा परिवार
दुर्ग के कुथरेल गांव में एक साथ चार चिताएं जली.हिमाचल में हुए हादसे में एक परिवार के चार लोगों समेत 8 की मौत हुई थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 3, 2026 at 12:20 PM IST
दुर्ग : हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने दुर्ग जिले के कुथरेल गांव को गहरे सदमे में डाल दिया. हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों समेत कुल 8 लोगों की मौत हो गई. मंगलवार को जब चारों शव कुथरेल गांव पहुंचे तो पूरे इलाके में मातम पसर गया.
कैसे हुआ था हादसा ?
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में 500 मीटर गहरी खाई में कार गिरने से हुए भीषण हादसे में दुर्ग जिले के ग्राम कुथरेल निवासी आईटी इंजीनियर अरविंद चंद्राकर, उनकी पत्नी प्राची चंद्राकर और दोनों बेटों दर्श और अक्षज की मौत हो गई. अरविंद बेंगलुरु के आईटी कंपनी में इंजीनियर थे. परिवार के साथ छुट्टियां मनाने हिमाचल गए थे.
जानकारी के मुताबिक आगरा में बच्चों की ताइक्वांडो प्रतियोगिता खत्म होने के बाद परिवार हिमाचल प्रदेश घूमने निकला था. 29 मई की रात कालावन क्षेत्र के पास उनकी टैक्सी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसा इतना भीषण था कि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और किसी को बचाया नहीं जा सका.
जीपीएस लोकेशन के आधार पर चला पता
वाहन मालिक के पास जब आधी रात तक वाहन नहीं लौटा तो जीपीएस लोकेशन ट्रैस किया गया.जिसमें लोकेशन शनिवार रात से एक ही जगह पर दिखाई दे रही थी.अगली सुबह वाहन की खोजबीन चालू हुई. जीपीएस लोकेशन के आधार पर वाहन का पता कालावन के पास चला. इसके बाद पुलिस, प्रशासन और स्थानीय लोगों ने खराब मौसम के बीच राहत अभियान चलाया. ह्यूमन चेन बनाकर सभी शवों को खाई से बाहर निकाला गया.
एक साथ जली चार चिताएं
मंगलवार को रायपुर एयरपोर्ट से चार एंबुलेंसों में शव गांव कुथरेल लाए गए.गांव में अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.ग्रामीणों के मुताबिक गांव के इतिहास में पहली बार एक ही परिवार की चार अर्थियां एक साथ उठीं. एक साथ चार चिताएं जलती देख हर किसी की आंखें नम हो गईं.
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